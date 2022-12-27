هل كان عام 2022 العام الأسوأ في حياة إيلون ماسك؟

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وطن– لم تكن سنة 2022 السنةَ الفضلى لإيلون ماسك، رجل الأعمال التكنولوجي البالغ من العمر 51 عامًا، نظرًا لكل ما مرّ به طوال العام، حيث تصدّر عنوان الأخبار بعد فشله في قيادة تويتر وتقديم ابنته “المتحولة جنسياً” طلبًا لتغيير اسمها، إلى اتهامه بإقامة علاقة مع موظفة.

في هذا الإطار، نقدّم لكم حسب تقرير نشره موقع صحيفة “South China Morning Post“، أبرز المحطات والتحديات التي عانى منها أغنى رجل على وجه الأرض في عام 2022.



إيلون ماسك وجهوده “لزيادة” سكان الولايات المتحدة

في وقت سابق من هذا العام، تبيّن أنّ إيلون ماسك، الذي تقدّر ثروته الصافية بنحو 156 مليار دولار أمريكي، رُزق بطفلين توأم أنجبتهما مسؤولة تنفيذية في شركته Neuralink.



في السابق، كان الرئيس التنفيذي لشركة Tesla يتباهى بأنّه يقوم بدوره في “زيادة” سكان الولايات المتحدة، بعد أن شهد معدل المواليد اتجاهًا هبوطيًا.

هل هو والد ابنة آمبر هيرد؟



كانت آمبر هيرد على علاقة مع إيلون ماسك، بعد طلاقها من الممثل جوني ديب.

كانت العلاقة قصيرة، ولكن عندما فاجأت هيرد الإنترنت بصور طفلتها الصغيرة في عام 2021، كانت التكهنات منتشرة حول هوية الأب.



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وقد كانت هناك شائعات تشير إلى أن ماسك، هو الأب الفعلي لابنة النجمة.

ترامب وماسك.. علاقة باردة

كشف ماسك في مايو من هذا العام، أنه سيعيد حساب دونالد ترامب على تويتر، بعد أكثر من عام من حظر الرئيس الأمريكي السابق من منصة التواصل الاجتماعي.

لكنّ الملياردير المولود في جنوب إفريقيا لديه علاقة “باردة” مع ترامب، حيث كان صريحًا في معارضته لقيادة ترامب للولايات المتحدة وسياساته المثيرة للجدل.

استحواذه على تويتر

منذ أن أنهى ماسك صفقة تويتر البالغة 44 مليار دولار أمريكي، كانت هناك زيادة في خطاب الكراهية على المنصة.

كما أدّى استحواذه، إلى دفع عدد من المشاهير إلى الانسحاب من منصة التواصل الاجتماعي.

وبعد إبرام الصفقة أخيرًا في نهاية أكتوبر، أعربت مجموعة من المشاهير عن قلقها بشأن ما سيفعله الملياردير بالمنصة.

من بينهم المنتجة الأمريكية “شوندا رايمز“، حيث تركت تويتر، بتغريدة قالت فيها: “لن أنتظر لأشهد كل ما يخطط له إيلون.. إلى اللقاء”.

ابنته تلجأ للمحكمة لقطع علاقتها به

تصدّرت حياة ماسك الشخصية عناوين الأخبار هذا العام، خاصة بعد أن تقدّمت ابنته المتحولة جنسياً بطلب رسمي لتغيير كنيتها وجنسها.

وطلبت ابنة ماسك التي سُميت عند ولادتها خافيير ألكساندر ماسك، أن يتحول اسمها إلى فيفيان جينا ويلسون.

نشأته

وفقًا للتقارير، عاش والدا إيلون أسلوب حياة مريحًا للغاية، حيث كان الأطفال يذهبون في إجازات، ويلتحقون بالمدارس الخاصة طوال طفولتهم.

يبدو أنّ والدته وإخوته وزوجته السابقة يتمتعون جميعًا بثروات هائلة جمعوها بأنفسهم، لكن من الواضح أنّ ماسك هو الأغنى من بينهم.



أغنى رجل في العالم



تسبّبت منصة تويتر في إنفاق ماسك الكثير من الأموال. في أبريل، عرض شراء المنصة مقابل 44 مليار دولار، ثم تراجع. الأمر الذي جعله يواجه قدرًا كبيرًا من المتاعب المالية عندما انتقمت المنصة برفع دعوًى قضائية ضده. تم حلّ ذلك عندما أجرى تحوّلاً آخر لإكمال الصفقة في أكتوبر، عندما تولى منصب الرئيس التنفيذي.

ومع ذلك، لا يبدو أنّ المال يمثّل مشكلة بالنسبة لماسك. بفضل أعماله المتنوعة، يمتلك ماسك ثروة هائلة تبلغ 156 مليار دولار أمريكي، وفقًا لمجلة فوربس.