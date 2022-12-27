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هكذا خطط كيسنجر لاحتلال السعودية مع شاه ايران فيما لو سقطت اسرة ال سعود

كتب محمد الوليدي
كيسنجر مع الملك فيصل في الرياض عام ١٩٧٣ watanserb.com
كيسنجر مع الملك فيصل في الرياض عام ١٩٧٣
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وطن- في تموز من عام ١٩٧٣ وضع وزير الخارجية الأمريكي هنري كيسنجر بموافقة من الرئيس الأمريكي نيكسون مخطط طوارىء غاية في السرية مع شاه ايران محمد رضا بهلوي تمكنه من احتلال السعودية والسيطرة على ثرواتها النفطية الهائلة وحماية مصالح امريكا والغرب فيها، فيما لو سقطت اسرة آل سعود الحاكمة او تعرضت لاحتلال من قبل العراق.

وعمل كيسنجر مع شاه ايران على هذا المخطط من خلال قناة سرية بموافقة نيكسون دون علم دوائر القرار وقنوات الدبلوماسية التقليدية الأمريكية تأكيدا على السرية.

ففي ٢٤ من تموز ١٩٧٣ اجتمع كسينجر مع شاه ايران في المقر الرسمي لضيوف الرئيس الأميركي( بلير هاوس) بحضور رئيس المخابرات الأمريكية السابق ريتشارد هيلمز والذي عين خصيصا فيما بعد سفيرا لدى ايران لمتابعة المخطط مع الشاه، كما حضر الاجتماع السفير الايراني لدى امربكا اردشير زاهدي، وحذر كيسنجر شاه ايران في الاجتماع من مناقشة المخطط مع أي شخص آخر سوى ريتشارد هيلمز، السفير الأمريكي لدى ايران: “يجب ان يكون مخططك (لاحتلال السعودية) غاية في السرية”، واضاف كيسنجر “لا تتواصل عبر البرقيات وسفيرك زاهدي لن يستطيع الرد عليك بالكتابة!” ان “اي انقلاب في السعودية يقوم به الاتحاد السوفييتي او من الاشتراكيين العرب سيؤدي الى تعرض المصالح الغربية فيها للخطر”!.

جزء من محادثات كيسنجر مع شاه ايران حول مخطط طوارىء احتلال السعودية National Security Files July 24 1973
جزء من محادثات كيسنجر مع شاه ايران حول مخطط طوارىء احتلال السعودية National Security Files July 24 1973

رد الشاه: “افهم ذلك لقد سبق لنا وان تعاملنا مع الأكراد بالمشافهة دون استخدام الورق!”
وتعد حماية امدادات النفط في السعودية والخليج العربي جزء اساسيا من أولويات الاستراتيجية الأمريكية منذ الحرب العالمية الثانية حين ورثت الدور البريطاني في المنطقة.

لكن يظل إعطاء ايران هذا الدور المرعب في العالم العربي ومع علم كيسنجر المسبق باطماع شاه ايران في السعودية والخليج العربي حيث بدأ باحتلال الجزر الإماراتية الثلاث، هو الذي جلب الشكوك والريبة بما يخص السياسة الأمريكية في العالم العربي التي لا ترى سوى مصالحها لا غير.

ويعود إعطاء هذا الدور لشاه ايران بعد فشل سياسة نيكسون في العديد من المشاريع العسكرية في دول عديدة في العالم ما جعلها محط هجوم دائم من قبل الكونجرس الأمريكي.

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وقد أبدى كيسنجر للشاه مدى حرصه على السرية وابلغه انه لا يعلم سوى شخصيتين في البيت الأبيض بمخطط الطواريء هذا.

لكن كيسنجر قبل اربعة ايام من هذا الاجتماع مع الشاة، اجتمع مع ١٨ شخصية كبيرة في الإدارة الأمريكية من اجل دراسة وتقييم مخطط الطواريء قبل تقديمه للشاه بخصوص السعودية والامارات.

حيث تم الاتفاق خلال هذا الاجتماع الموسع ان يكون الشاه جاهزا ليبدا المخطط في هذه الحالات: انقلاب عسكري في السعودية او اختلاف يعطل الخلافة بعد وفاة الملك فيصل او حربا أهلية بين الجيش وانصار الأسرة الحاكمة.

وعندما ذكر نائب وزير الخارجية الأمريكي كينيث روش والذي كان من بين ضمن مجموعة ال١٨، لكيسنجر من انه لا يعتبر وضع السعودية محفوفا بالمخاطر لهذه الدرجة.

رد كيسنجر: ماذا لو اعلن فجأة راديو جدة ان مجموعة من العقداء السياريين استولوا على السلطة في السعودية؟ ..ما الخطأ في التخطيط للطوارئ؟ نحن لا نروج أو ندافع عن الطوارىء.

رد كينيث روش: ينبغي أن نولي اهتماما دقيقا لمختلف الحالات الطارئة.

فرد الجنرال فيرنون والترز (نائب مدير المخابرات الأمريكية) : التاريخ لا ينتظر.

فرد ويليام كليمنتس (وزيرالخارجية الأمريكي): ليس مهمتنا صناعة التاريخ.. لقد وضع الشاه عينه الكبيرة على المنطقة بأكملها.. إنه لا يريد شيئا أفضل من أن ندرجه في خطط الطوارئ الأمريكية!.. لا يمكننا الاعتماد على الشاه فالشاه يوهم الجميع أن السعودية غيرة مستقرة وانه على مدى الخمس سنوات الماضية وهو يتنبا بهلاكها، نحن من علينا ان نتجهز لحالة الطوارىء بعيدا عن الشاه.

جزء من محادثات مخطط الطوارىء لاحتلال السعودية بين كيسنجر واعضاء في الحكومة قبل عرضه على شاه ايران (ملفات ان. اس. سي. صندوق ٦٠٣. الشرق الأوسط- ايران، المجلد الخامس. مايو- كانون الأول ١٩٧٣.
جزء من محادثات مخطط الطوارىء لاحتلال السعودية بين كيسنجر واعضاء في الحكومة قبل عرضه على شاه ايران (ملفات ان. اس. سي. صندوق ٦٠٣. الشرق الأوسط- ايران، المجلد الخامس. مايو- كانون الأول ١٩٧٣.

في ١١ أكتوبر ١٩٧٣، كتب ريتشارد هيلمز عن جلستين مع الشاه حول التخطيط للطوارئ لأزمة محتملة في السعودية، فيما لو حدث انقلابا عسكريا فيها، أو أزمة خلافة بعد وفاة فيصل، أو حربا أهلية بين عناصر الجيش وأنصار العائلة المالكة؛ قائلا أن الشاه ليس لديه أي نية لوضع أي شيء على الورق حتى يرى ما تستطيع امريكا القيام به، وأن تحدد ايضا جماعة سياسية سعودية مستعدة لطلب المساعدة العسكرية الإيرانية رسميا، حتى يتمكن بعدها من التدخل والاحتلال، وعلى اساسه تقوم إيران بعملية نقل جوي ثقيل مع التزود بالوقود جوا، وباستخدام طائرات F-14؛ والتعامل مع أي تورط سوفيتي محتمل.

بقي هذا المخطط نظريا مع شاه ايران، لكن مخططا جهنميا آخر وأشد اجراما تم التخطيط له مع بريطانيا فيما بعد وبواسطة هنري كيسنجر نفسه، كان عنوانه غير الرسمي الذي سبقه، ما عبر به لصحفيين مقربين له ” لن اترك هذه الدول المتخلفة (السعودية والخليج العربي) تجعل العالم الصناعي رهينة لها”، فكان مخططه الاجرامي والذي سنتعرض له في مقال آخر.

المصدررصد وتحرير وطن
محمد الوليدي
محمد الوليديhttps://watanserb.com/
محمد الوليدي كاتب فلسطيني مهتم بإعادة كتابة التاريخ العربي الحديث.
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