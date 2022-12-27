الثلاثاء, ديسمبر 27, 2022
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نهب جماعي في نيويورك استغلالا للعاصفة الثلجية ورد فعل الشرطة “صادم” (شاهد)

الإعصار القنبلة ضرب كل الولايات المتحدة الأمريكية

كتب خالد السعدي
عاصفة نيويورك watanserb.com
سرقة متاجر في نيويورك خلال العاصفة الثلجية التي تضربها
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وطن – انتشر مقطع فيديو، يُوثّق نهبا جماعيا في ولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، استغلالا للعاصفة الثلجية التي شلّت الحياة في الولاية.

والتقط مقطع الفيديو، أحد عناصر الشرطة وتحديدا عن متجر Family Dollar، وكان صادما أن عناصر الشرطة لم تتدخل واكتفت بتحذير السارقين بصفارات الإنذار فقط.

وبين الفيديو، أن الشرطة عملت على تصوير الواقعة، بينما كانت السيارة تمضي طريقها لكن ببطء، قبل أن تزيد سرعتها بعد مرورها من أمام المحل المذكور.

عاصفة الإعصار القنبلة

وتعرضت ولاية نيويورك، إلى عاصفة ثلجية قوية جدا، خلفت 25 حالة وفاة على الأقل، وذلك ضمن عاصفة واسعة النطاق ضربت كل الولايات الأمريكية.

ومن المتوقع أن يتم العثور على مزيد من الضحايا حالما تكشف انجرافات الثلج الذائب عن السيارات التي علقت في العاصفة وتتيح المجال للوصول إلى المنازل النائية.

خلفت عاصفة نيويورك 25 حالة وفاة على الاقل
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العاصفة التي سُميت “عاصفة الشتاء” أو “إعصار القنبلة“، أسفرت عن تعطيل حركة السفر في جميع أنحاء البلاد.

واضطرت عائلة لديها أطفال تتراوح أعمارهم بين عامين وستة أعوام إلى الانتظار 11 ساعة قبل أن يتم إنقاذهم في ساعات الصباح الأولى من يوم عيد الميلاد (الكريسماس).

وقال الأب، زيلا سانتياغو، لشبكة سي بي أس الأمريكية: “كنت ببساطة قد فقدت الأمل”، وقال إنه نجح في البقاء دافئاً من خلال إبقاء محرك السيارة في حالة تشغيل وفي السيطرة على مشاعر التوتر من خلال ممارسة الألعاب مع الأطفال.

الطبيعة تحارب نيويورك

وقالت حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوتشول: “هذه حرب مع الطبيعة الأم وهي تضربنا بكل ما لديها منذ يوم الخميس”.

وأضافت: “الأمر أشبه ما يكون بالذهاب إلى منطقة حرب، ومنظر السيارات على جانبي الطرقات مرعب”.

وأشارت إلى أن السكان يواجهون وضعاً يهدد حياتهم، حيث أن الكثير من سيارات الطوارئ كانت غير قادرة على الوصول إلى المناطق الأكثر تضرراً أو علقت هي نفسها في الثلج.

علقت الكثير من السيارات تحت أكوام الثلوج وخلفت وفيات خلال عاصفة نيويورك
المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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