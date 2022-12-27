الثلاثاء, ديسمبر 27, 2022
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نهاية لم تخطر ببالها يوما.. أمريكية ابتلعتها عاصفة القرن ووثقت لحظاتها الأخيرة

أرسلت مقطعي فديو لعائلتها قبل أن يعثر عليها ميتة لتنضم لضحايا عاصفة القرن في الولايات المتحدة

كتب خالد الأحمد
أمريكية ابتلعتها عاصفة القرن watanserb.com
أمريكية ابتلعتها عاصفة القرن
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وطن- توفيت شابة أمريكية جراء العاصفة الثلجية التي ضربت مدينة “بوفالو” غرب نيويورك، بعد أن أرسلت مقطعي فيديو مخيفين لعائلتها وهي في طريقها إلى المنزل من العمل.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية أن الشابة “أنديل تايلور” 22 عاماً كانت تقود سيارتها إلى منزلها بعد ظهر، الجمعة، عندما علقت سيارتها في الثلج.

56 شخصاً توفوا في أنحاء الولايات المتحدة جراء الثلج

وتسبب الطقس العاصف في وفاة أكثر من 50 شخصًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة حتى الآن.

وقالت عائلة “أنديل” إنها حوصرت داخل السيارة لمدة 18 ساعة تقريبًا بينما كانت العاصفة الثلجية قد كشرت عن أنيابها.

وأرسلت مقطعي فيديو تقشعر لهما الأبدان يصوران العاصفة الثلجية الشديدة التي كانت تهب من حولها.

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وبحسب موقع “إن دي تي في” أظهر الفيديو الأول ، الذي تم إرساله إلى الدردشة الجماعية لعائلتها حوالي الساعة 4.15 مساءً بالتوقيت الشرقي يوم الجمعة ، الزجاج الأمامي لسيارتها مغطى بالكامل بالثلج”.

الشابة أنديل تايلور
الشابة أنديل تايلور

بينما أرسلت مقطع فيديو ثانيًا بعد منتصف الليل مباشرة عشية عيد الميلاد ، حيث خفضت نافذتها قليلاً لتكشف عن ثلوج كثيفة وظروف عاصفة ثلجية في الخارج.

وفي وقت لاحق فقدت الأسرة التي تعيش بمنطقة “شارلوت” بولاية نورث كارولينا الاتصال بها.

وبعد 18 ساعة تم العثور على الفتاة البالغة من العمر 22 عامًا ميتة ومتجمدة داخل سيارتها، لتصبح واحدة من 28 ضحية لقوا حتفهم بسبب الطقس القاسي في المدينة الغربية في شمال نيويورك.

ووفق المصدر ذاته قالت عائلة “تايلور”، إنهم لم يدركوا ولا الفتاة البالغة من العمر 22 عامًا مدى الخطر الذي كانت فيه.

وقال والدها براون: “لا أعرف ما إذا كان أي منا يعرف حقًا مدى خطورة الأمر ، ولم نرى الأخبار ، ولم نكن نعرف حقًا ما الذي يجري في بوفالو.”

وأخبرت والدتها “واندا براون ستيل” السلطات المحلية أن ابنتها اتصلت برقم 911 وكانت تنتظر استجابة خدمات الطوارئ.

وأعربت “توميسيا براون” أخت تايلور عن إحباطها لأن الطوارىء لم يتمكنوا من الوصول إليها قبل فوات الأوان ولم يستخدموا الزحافات للوصول إليها قبل وفاتها.

وأنديل تايلور هي واحدة من 28 شخصًا على الأقل قتلوا حتى الآن في بوفالو.

تسمم بأكسيد الكربون

ويعتقد أنها كانت تفكر بالنوم في السيارة خلال العاصفة ثم العودة إلى المنزل بعد أن تمر ولكنها وجدت ميتة داخل السيارة.

وبينما لم يتم تأكيد سبب وفاتها بعد، تعتقد “ستيل” أن ابنتها ماتت بسبب تسمم بأول أكسيد الكربون بعد أن سد الثلج أنبوب العادم.

وكانت الراحلة تايلور قد عادت إلى نيويورك هذا العام فقط لرعاية والدها، بعد أن انتقلت إلى “شارلوت” مع عائلتها في سن الثانية والآن تُركت عائلتها لتمضي بقية العطلات بدونها ، بينما لا تزال هدايا الفتاة البالغة من العمر 22 عامًا تنتظرها.

ووصف حاكم ولاية نيويورك “كاثي هوشول” المنطقة بأنها “منطقة حرب” حيث حذر المسؤولون من أن عدد القتلى قد يرتفع أكثر مع بقاء الناس والسيارات محاصرين.

وفي حين أن منطقة “بوفالو” كانت الأكثر تضررا من الطقس القاسي الذي سببته العاصفة إليوت ، تم تأكيد ما مجموعه 56 حالة وفاة في جميع أنحاء البلاد.

المصدرتويتر، موقع إن دي تي في، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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