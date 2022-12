نهاية لم تخطر ببالها يوما.. أمريكية ابتلعتها عاصفة القرن ووثقت لحظاتها الأخيرة

- Advertisement -

وطن- توفيت شابة أمريكية جراء العاصفة الثلجية التي ضربت مدينة “بوفالو” غرب نيويورك، بعد أن أرسلت مقطعي فيديو مخيفين لعائلتها وهي في طريقها إلى المنزل من العمل.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية أن الشابة “أنديل تايلور” 22 عاماً كانت تقود سيارتها إلى منزلها بعد ظهر، الجمعة، عندما علقت سيارتها في الثلج.

وتسبب الطقس العاصف في وفاة أكثر من 50 شخصًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة حتى الآن.

Anndel Taylor, 22, died in her car after being trapped by Buffalo blizzard while driving home from work. She was found after 18 hours. She sent her family this final video from inside the car. pic.twitter.com/w8GBwR9UOm

— Mike Sington (@MikeSington) December 27, 2022