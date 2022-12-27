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حياتنا

من إنهيار تويتر إلى قطع إبنته لعلاقتها به..هل كان عام 2022 العام الأسوأ في حياة إيلون ماسك؟

بفضل أعماله المتنوعة، يمتلك ماسك ثروة هائلة تبلغ 156 مليار دولار أمريكي

كتب ايمان الباجي
من إنهيار تويتر إلى قطع إبنته لعلاقتها به..هل كان عام 2022 العام الأسوأ في حياة إيلون ماسك؟ watanserb.com
إيلون ماسك
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وطن– لم تكن سنة 2022 السنة الأفضل لإيلون ماسك، رجل الأعمال التكنولوجي البالغ من العمر 51 عامًا، نظرًا لكل ما مر به طوال العام، حيث تصدر عنوان الأخبار بعد فشله في قيادة تويتر وتقديم إبنته “المتحولة جنسيا” طلبًا لتغيير اسمها، إلى إتهامه بإقامة علاقة مع موظفة.

في هذا الإطار، نقدم لكم حسب تقرير نشره موقع صحيفة “South China Morning Post” أبرز المحطات والتحديات التي عانى منها أغنى رجل على وجه الأرض في عام 2022.

إيلون ماسك وجهوده “لزيادة” سكان الولايات المتحدة

في وقت سابق من هذا العام، تبين أن إيلون ماسك، الذي تقدر ثروته الصافية بحوالي 156 مليار دولار أمريكي، رُزق بطفلين توأم أنجبتهما مسؤولة تنفيذية في شركته Neuralink.

في السابق، كان الرئيس التنفيذي لشركة Tesla يتباهى بأنه يقوم بدوره في “زيادة” سكان الولايات المتحدة بعد أن شهد معدل المواليد اتجاهًا هبوطيًا.

إيلون ماسك وزوجته السابقة تالولا رايلي

هل هو والد إينة آمبر هيرد؟

كانت آمبر هيرد على علاقة مع إيلون ماسك بعد طلاقها من الممثل جوني ديب.

كانت العلاقة قصيرة، ولكن عندما فاجأت هيرد الإنترنت بصور طفلتها الصغيرة في عام 2021، كانت التكهنات منتشرة حول هوية الأب.

واعدت آمبر هيرد إيلون ماسك بعد طلاقها من الممثل جوني ديب
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وقد كانت هناك شائعات تشير إلى أن ماسك هو الأب الفعلي لإبنة النجمة.

ترامب وماسك.. علاقة باردة

كشف ماسك في مايو من هذا العام أنه سيعيد حساب دونالد ترامب على تويتر، بعد أكثر من عام من حظر الرئيس الأمريكي السابق من منصة التواصل الاجتماعي.

إيلون ماسك والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب

لكن الملياردير المولود في جنوب إفريقيا لديه علاقة “باردة” مع ترامب، حيث كان صريحًا في معارضته لقيادة ترامب للولايات المتحدة وسياساته المثيرة للجدل. 

إستحواذه على تويتر

منذ أن أنهى ماسك صفقة تويتر البالغة 44 مليار دولار أمريكي، كانت هناك زيادة في خطاب الكراهية على المنصة. 

كما أدى استحواذه إلى دفع عدد من المشاهير إلى الانسحاب من منصة التواصل الاجتماعي.

إيلون ماسك

وبعد إبرام الصفقة أخيرًا في نهاية أكتوبر، أعربت مجموعة من المشاهير عن قلقها بشأن ما سيفعله الملياردير بالمنصة.

من بينهم المنتجة الأمريكية “شوندا رايمز“، حيث تركت تويتر، بتغريدة قالت فيها:”لن أنتظر لأشهد كل ما يخطط له إيلون.. إلى اللقاء”.

إبنته تلجأ للمحكمة لقطع علاقتها به

تصدرت حياة ماسك الشخصية عناوين الأخبار هذا العام خاصة بعد أن تقدمت ابنته المتحولة جنسياً بطلب رسمي لتغيير كنيتها وجنسها.

ابنة إيلون ماسك المتحولة جنسياوطلبت إبنة ماسك التي سُميت عند ولادتها خافيير ألكساندر ماسك أن يتحول إسمها إلى فيفيان جينا ويلسون.

نشأته

وفقًا للتقارير، عاش والدا إيلون أسلوب حياة مريحًا للغاية، حيث كان الأطفال يذهبون في إجازات ويلتحقون بالمدارس الخاصة طوال طفولتهم.

إيلون ماسك وعائلته

يبدو أن والدته وإخوته وزوجته السابقة يتمتعون جميعًا بثروات هائلة جمعوها بأنفسهم، لكن من الواضح أن ماسك هو الأغنى من بينهم.

أغنى رجل في العالم

تسببت منصة تويتر في إنفاق ماسك الكثير من الأموال. في أبريل، عرض شراء المنصة مقابل 44 مليار دولار، ثم تراجع. الأمر الذي جعله يواجه قدرًا كبيرًا من المتاعب المالية عندما انتقمت المنصة برفع دعوى قضائية ضده. تم حل ذلك عندما أجرى تحولًا آخر لإكمال الصفقة في أكتوبر، عندما تولى منصب الرئيس التنفيذي.

ومع ذلك، لا يبدو أن المال يمثل مشكلة بالنسبة لماسك. بفضل أعماله المتنوعة، يمتلك ماسك ثروة هائلة تبلغ 156 مليار دولار أمريكي، وفقًا لمجلة فوربس.
وعلى الرغم من أن العديد يعرفون شركته SpaceX وشركته الأخرى Tesla، فمن المحتمل أنهم يعرفون القليل عن مشاريعه الأخرى، والتي توفر له أيضًا الكثير من مصادر دخل متنوعة.
المصدرصحيفة South China Morning Post، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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