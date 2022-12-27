منخفض الشتاء.. تحذير هام من الأرصاد العمانية والطقس المتوقع لليومين المقبلين

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وطن- أكدت هيئة الأرصاد العمانية في بيان لها، استمرار تدفق وتشكل السحب على المحافظات الشمالية وفرص هطول أمطار متفرقة متفاوتة الغزارة، في أحدث معلومات لها بشأن الأخدود الجوي الذي تتعرض له السلطنة، وأصدرت تحذيرات هامة للمواطنين والمقيمين على أراضيها.

“أخدود الشتاء” وتأثيره على سلطنة عمان

وفي تنبيهها الأول عن حالة الطقس خلال يومي، الأربعاء الخميس، أشارت إلى أن آخر خرائط الطقس وتحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر، تشير إلى استمرار تأثر أجواء السلطنة بأخدود جوي خلال، الثلاثاء 27 ديسمبر 2022، ويستمر حتى صباح، الخميس 29 ديسمبر.

وأورد بيان الأرصاد العمانية تفاصيل التنبيه حسب الأيام كالآتي:

الثلاثاء 27 ديسمبر 2022

يستمر تدفق السحب على محافظات مسندم وشمال الباطنة وجنوب الباطنة والبريمي والداخلية ومسقط، والظاهرة وشمال الشرقية وجنوب الشرقية، مع فرص هطول أمطار متفرقة متفاوتة الغزارة تكون رعدية أحيانا تؤدي لجريان الشعاب والأودية.

حالياً (7:10) مساءً

استمرار تدفق السحب على محافظات السلطنة الشمالية وفرص هطول أمطار متفرقة و متفاوتة الغزارة. pic.twitter.com/EOEgWoArDg — الأرصاد العمانية (@OmanMeteorology) December 27, 2022

الأربعاء وصباح الخميس 28،29 ديسمبر

يستمر تأثير الأخدود الجوي على محافظات شمال سلطنة عمان مع استمرار فرص هطول أمطار متفرقة متفاوتة الغزارة.

وتكون هذه الأمطار رعدية أحيانا تؤدي لجريان الشعاب والأودية على محافظات مسندم وشمال الباطنة وجنوب الباطنة والبريمي ومسقط، والظاهرة وشمال الشرقية وجنبو الشرقية.

تنبيه رقم (1) عن حالة الطقس خلال يومي الثلاثاء والأربعاء وصباح يوم الخميس (تضمن تعديل التاريخ ) pic.twitter.com/vGMQ12iswR — الأرصاد العمانية (@OmanMeteorology) December 27, 2022

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وستبدأ الحالة الجوية بالضعف التدريجي ابتداء من ليل، الأربعاء، مع استمرار فرص هطول الأمطار المتفرقة حتى صباح، الخميس 29 ديسمبر 2022.

وكشفت الأرصاد العمانية كذلك عن التأثير المتوقع للأخدود الجوي:

1ـ هطول أمطار متفرقة متفاوتة الغزارة من 10 إلى 60 ملم تؤدي إلى تجمع المياه في الأماكن المنخفضة وجريان الشعاب والأودية.

2ـ هبوب رياح هابطة نشطة تتراوح سرعتها من 15 إلى 35 عقدة (30ـ70كم\الساعة).

3ـ ارتفاع موج البحر على سواحل محافظة مسندم وبحر عمان، ويتراوح أقصى ارتفاع له من مترين إلى ثلاثة أمتار.

4ـ انخفاض الرؤية الأفقية إلى أقل من 1 كيلومتر أثناء هطول الأمطار.

تحذير الأرصاد للعمانيين

هذا وأهابت هيئة الطيران المدني في سلطنة عمان، بالمواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار وجريان الأودية وتدني الرؤية الأفقية والتأكد من حالة البحر قبل ارتياده ومتابعة النشرات الجوية الصادرة عنها.

#الشبيبة عبدالله الخضوري – المديرية العامة للأرصاد بهيئة الطيران المدني لبرنامج #مع_الشبيبة: 🔸مازال الغطاء السحابي متواجد على معظم المحافظات الشمالية وفرص الأمطار ما تزال قائمة 🔸نتوقع أمطار في محافظة #مسقط خلال الساعات القادمة #اخدود_الشتاء @AALKHADOURI pic.twitter.com/P49fqN60B6 — الشبيبة (@shabiba) December 27, 2022

حالة الطقس خلال يومي الثلاثاء والأربعاء 27-28 ديسمبر 2022

وبشأن حالة الطقس خلال يومي، الثلاثاء والأربعاء، لفتت الأرصاد العمانية إلى استمرار فرص تشكل وتدفق السحب على محافظات مسندم والبريمي والظاهرة وشمال وجنوب الباطنة ومسقط، وشمال وجنوب الشرقية اليوم ويوم الغد.

مع فرص هطول أمطار متفرقة متفاوتة الغزارة واحتمال تشكل السحب على جبال الحجر وهطول أمطار متفرقة.

حالة الطقس خلال يومي الثلاثاء والأربعاء 27-28 ديسمبر 2022 pic.twitter.com/ZXMtMPANZS — الأرصاد العمانية (@OmanMeteorology) December 27, 2022

كما لفت البيان لفرص جريان الشعاب والأودية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة نظرا لاستمرارية الهطول وتشبع التربة، لذا يرجى أخذ الحيطة والحذر.

ومتوقع أيضا وفق الأرصاد العمانية، ارتفاع موج البحر على سواحل محافظة مسندم وسواحل بحر عمان يوم، الأربعاء.

وكذلك متوقع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ابتداء من يوم الغد.

وكان التلفزيون الرسمي في سلطنة عُمان أعلن، الثلاثاء، تعليق الدراسة للفترة المسائية اليوم في جميع مدارس محافظة مسقط نظراً للأحوال الجوية السائدة.

من مساء يوم غدا الاربعاء تهب رياح شمالية غربية نشطة تؤدي الى هيجان بحر عمان و أنخفاض في درجات الحرارة . أجواء شتوية باردة 🌡️❄️ ايام جميلة نعيشها مع #اخدود_الشتاء . درجات حرارة منخفضة على #الكويت مع تشكل الثلوج على مرتفعات #السعودية pic.twitter.com/fIVc3fJV4E — الموديل العماني (@OmanMeteorolgy) December 27, 2022

كميات كبيرة من الأمطار سجلتها محطات الرصد

كما أصدرت وزارة الثروة الزراعية والسمكية في سلطنة عُمان، تقريراً يتضمن توزيع هطول الامطار وكمياتها على عدد من ولايات السلطنة في الفترة من 26 إلى 27 ديسمبر 2022 (حتى الساعة 10 صباحاً).

وسجلت ولاية مطرح أعلى هطول مطري حيث سجلت هطول 154 ملم من الأمطار، في حين سجلت مسقط 113 ملم، تبعتها السب بـ 77 ملم من الأمطار.

وتشير التوقعات باستمرار تأثير الأحوال الجوية غير المستقرة على السلطنة خلال الايام القادمة.