الثلاثاء, ديسمبر 27, 2022
الرئيسيةحياتنامفاجأة.. حكم نهائي كأس العالم يعترف بأنه ارتكب خطأ أثناء مباراة الأرجنتين...
حياتنا

مفاجأة.. حكم نهائي كأس العالم يعترف بأنه ارتكب خطأ أثناء مباراة الأرجنتين وفرنسا

شيمون مارسينياك اعترف بإيقاف هجمة مرتدة للمنتخب الفرنسي

كتب سالم حنفي
خطأ الحكم في مباراة الأرجنتين وفرنسا watanserb.com
توج ميسي ورفاقه ببطولة كأس العالم2022 بفوزهم على فرنسا
- Advertisement -

وطن – اعترف حكم نهائي كأس العالم في قطر، الحكم البولندي شيمون مارسينياك بارتكاب خطأ في فوز الأرجنتين التاريخي على فرنسا.

وكان ليونيل ميسي وزملاؤه في المنتخب الأرجنتيني قد وضعوا أيديهم على كأس العالم للمرة الثالثة ، والأولى للاعب رقم 10 ، في نهاية مسابقة آسرة في استاد لوسيل بالدوحة، وأسدلوا الستار على نهائي كأس العالم الأكثر إثارة للجدل على الإطلاق.

وحصلت الأرجنتين في النهاية على الكأس بعد ركلات الترجيح بعد التعادل 3-3 والتي تضمنت هدفين من ميسي وهاتريك في قضية خاسرة من كيليان مبابي وفرص وحوادث أثارت إعجاب جماهير كرة القدم في جميع أنحاء العالم.

تلقى الحكم البولندي شيمون مارسينياك ، وهو لاعب سابق في كل من بولندا وألمانيا ، اشادة واسعة النطاق في أعقاب أدائه مباشرة ، ولكن في الأيام التالية تعرض لانتقادات شديدة من صحيفة ليكيب الرياضية الفرنسية.

الحكم البولندي شيمون مارسينياك الذي أدار مباراة الأرجنتين وفرنسا

ثم انتشر هذا الانتقاد في جميع أنحاء فرنسا ، وتم تقديم عريضة على موقع إلكتروني فرنسي تطالب بإعادة المباراة النهائية بسبب ما كان يُنظر إليه على أنه أخطاء من مارسينياك في التحضير لكلا الهدفين الأولين للأرجنتين، وذلك وفقا لما نقلته صحيفة “ميرور” البريطانية.

بالإضافة إلى ذلك ، تمت الإشارة بعد ذلك إلى أن هدف ميسي الثاني في الوقت الإضافي لم يكن مسموحًا به لأن العديد من اللاعبين البدلاء الأرجنتينيين دخلوا ميدان اللعب للاحتفال قبل تجاوز الكرة الخط.

جدل كبير حول هدف ميسي الثاني

خطأ مكلف للمنتخب الفرنسي

- Advertisement -

وفي حديثه في بولندا الأسبوع الماضي ، رفض مارسينياك العديد من قضايا فرنسا ، لكنه اعترف بأنه ارتكب خطأ كلف الفرنسيين في مرحلة ما.

وقال اللاعب البالغ من العمر 41 عامًا لموقع Sport.PL “بالطبع ، كانت هناك أخطاء في المباراة النهائية”، مضيفا:” “أوقفت الهجمة المرتدة الفرنسية بعد تدخل سيئ من ماركوس أكونا (الأرجنتيني)”.

وقال “مارسينياك”: “كنت خائفًا من أن اللاعب المخطئ يريد الاسترخاء ، وقرأت ذلك بشكل خاطئ لأنه لم يحدث شيء ، ويمكنك إعطاء ميزة ثم العودة ببطاقة.”

وأردف بالقول:”إنه صعب. في لعبة مثل هذه ، أرتكب مثل هذا الخطأ في الظلام. الشيء المهم هو أنه لم تكن هناك أخطاء كبيرة.”

الحكم البولندي شيمون مارسينياك يعترف بارتكابه خطأ في مباراة الأرجنتين وفرنسا

مارسينياك يرد على المنتخب الفرنسي بصورة

وبحسب صحيفة “ميرور” فإن حادثة أكونا ليست حادثة سيئة للفرنسيين ، وكان مارسينياك سعيدًا بالرد على شكاواهم ، حتى أنه في إحدى المراحل قام بإنتاج صورة لإظهار أنهم أيضًا مذنبون بدخول بدلاءهم إلى ميدان اللعب أثناء هجوم”.

وقال: “لم يذكر الفرنسيون هذه الصورة ، حيث يمكنك أن ترى كيف كان هناك سبعة فرنسيين على أرض الملعب عندما سجل مبابي هدفًا”.

وأضف:”بادئ ذي بدء ، من أجل معاقبة هذا الموقف ، يجب أن يؤثر ذلك على المباراة. ما هو تأثير الأولاد الذين نهضوا وقفزوا في الملعب؟”

وحول استقباله بعد المباراة ، قال “مارسينياك”: “لقد كتب لي أصدقاء ، حكام عظماء من فرنسا. كان الاستقبال رائعا”.

وزاد بالقول:”أرسل لنا العديد من المحترفين ولاعبي كرة القدم التهاني وقال كيليان مبابي إننا كنا حكامًا رائعين. ما يقوله اللاعبون مهم..الفرنسيون شكرونا بعد المباراة ، كانوا راضين عن التحكيم”.

المصدرصحيفة ميرور
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
اقرأ أيضاً
رياضة

حكم نهائي كأس العالم 2022 يخرج عن صمته ليرد على اتهامات جماهير فرنسا

حياتنا

كريم بنزيما يلغي متابعة لاعبي المنتخب الفرنسي على “إنستغرام” ويحتفظ بهؤلاء الخمسة فقط!

رياضة

فضيحة المدرب ديشامب مع لاعب فرنسي في نهائي المونديال

حياتنا

مشجعات أرجنتينيات عاريات في قطر.. صور وفيديوهات في الاستاد والشارع والفندق(شاهد)

الهدهد

اتهامات خطيرة لـ”فيفا” بعد جدل الهدف الثالث للأرجنتين في شباك فرنسا.. ما القصة؟

الهدهد

فضيحة في الإعلام الفرنسي بعد خسارة كأس العالم أمام الأرجنتين (شاهد)

الهدهد

مشجعة أرجنتينية تتعرى في قطر.. ظهور جديد لها برفقة رجال الأمن وهذا مصيرها!

رياضة

سبب اعتزال كريم بنزيما اللعب دوليا لصالح المنتخب الفرنسي

الهدهد

المنتخب الفرنسي تعرض للتسمم.. بيرس مورغان يثير جدلا بعد فوز الأرجنتين بكأس العالم

الهدهد

دعني وشأني أيها الرئيس.. ماكرون يكشف تفاصيل مواساته لـ كيليان مبابي بعد الهزيمة!

الهدهد

مسعود أوزيل يشمت بخسارة فرنسا كأس العالم بتغريدة عن كريم بنزيما.. ماذا قال؟

حياتنا

تعرت ورقصت بثدييها.. مشجعة أرجنتينية تحتفل بالفوز في مدرجات استاد لوسيل(شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ركوة - دليل العرب في تركيا.. اشترك الأن

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

أبرزها تحسين نوعية نومك..7 فوائد غير متوقعة لقشور البصل

العبودية في السعودية.. “حراج” أكبر سوق لبيع الخادمات للأثرياء (تقرير)

على الرغم من ثروته.. كيليان مبابي يعيش في شقة بقيمة 3 ملايين يورو ونصف لم تكلفه يورو واحد!

غيابات مؤثرة في صفوف منتخب العراق قبيل بطولة خليجي 25

مذيعة تستفز مايا دياب بسبب عمليات التجميل والأخيرة تشمئز منها (فيديو)

نهب جماعي في نيويورك استغلالا للعاصفة الثلجية ورد فعل الشرطة “صادم” (شاهد)

معجبة لبنانية تلتقي شيرين عبدالوهاب وحسام في متجر وما حدث بينهما أثار الجدل! (فيديو)

موقع “أفريك”: محمد السادس و”الزومبي المريض”علي بونغو.. مصائر متشابهة لزعماء دول

وفاة سلوم حداد تشعل السوشيال ميديا ونقابة الفنانين في سوريا تعلق (شاهد)

ترتيب الدوري السعودي روشن بعد ديربي النصر والهلال

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC