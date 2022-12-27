مفاجأة.. حكم نهائي كأس العالم يعترف بأنه ارتكب خطأ أثناء مباراة الأرجنتين وفرنسا

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وطن – اعترف حكم نهائي كأس العالم في قطر، الحكم البولندي شيمون مارسينياك بارتكاب خطأ في فوز الأرجنتين التاريخي على فرنسا.

وكان ليونيل ميسي وزملاؤه في المنتخب الأرجنتيني قد وضعوا أيديهم على كأس العالم للمرة الثالثة ، والأولى للاعب رقم 10 ، في نهاية مسابقة آسرة في استاد لوسيل بالدوحة، وأسدلوا الستار على نهائي كأس العالم الأكثر إثارة للجدل على الإطلاق.

وحصلت الأرجنتين في النهاية على الكأس بعد ركلات الترجيح بعد التعادل 3-3 والتي تضمنت هدفين من ميسي وهاتريك في قضية خاسرة من كيليان مبابي وفرص وحوادث أثارت إعجاب جماهير كرة القدم في جميع أنحاء العالم.

تلقى الحكم البولندي شيمون مارسينياك ، وهو لاعب سابق في كل من بولندا وألمانيا ، اشادة واسعة النطاق في أعقاب أدائه مباشرة ، ولكن في الأيام التالية تعرض لانتقادات شديدة من صحيفة ليكيب الرياضية الفرنسية.

ثم انتشر هذا الانتقاد في جميع أنحاء فرنسا ، وتم تقديم عريضة على موقع إلكتروني فرنسي تطالب بإعادة المباراة النهائية بسبب ما كان يُنظر إليه على أنه أخطاء من مارسينياك في التحضير لكلا الهدفين الأولين للأرجنتين، وذلك وفقا لما نقلته صحيفة “ميرور” البريطانية.

بالإضافة إلى ذلك ، تمت الإشارة بعد ذلك إلى أن هدف ميسي الثاني في الوقت الإضافي لم يكن مسموحًا به لأن العديد من اللاعبين البدلاء الأرجنتينيين دخلوا ميدان اللعب للاحتفال قبل تجاوز الكرة الخط.

خطأ مكلف للمنتخب الفرنسي

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وفي حديثه في بولندا الأسبوع الماضي ، رفض مارسينياك العديد من قضايا فرنسا ، لكنه اعترف بأنه ارتكب خطأ كلف الفرنسيين في مرحلة ما.

وقال اللاعب البالغ من العمر 41 عامًا لموقع Sport.PL “بالطبع ، كانت هناك أخطاء في المباراة النهائية”، مضيفا:” “أوقفت الهجمة المرتدة الفرنسية بعد تدخل سيئ من ماركوس أكونا (الأرجنتيني)”.

وقال “مارسينياك”: “كنت خائفًا من أن اللاعب المخطئ يريد الاسترخاء ، وقرأت ذلك بشكل خاطئ لأنه لم يحدث شيء ، ويمكنك إعطاء ميزة ثم العودة ببطاقة.”

وأردف بالقول:”إنه صعب. في لعبة مثل هذه ، أرتكب مثل هذا الخطأ في الظلام. الشيء المهم هو أنه لم تكن هناك أخطاء كبيرة.”

مارسينياك يرد على المنتخب الفرنسي بصورة

وبحسب صحيفة “ميرور” فإن حادثة أكونا ليست حادثة سيئة للفرنسيين ، وكان مارسينياك سعيدًا بالرد على شكاواهم ، حتى أنه في إحدى المراحل قام بإنتاج صورة لإظهار أنهم أيضًا مذنبون بدخول بدلاءهم إلى ميدان اللعب أثناء هجوم”.

وقال: “لم يذكر الفرنسيون هذه الصورة ، حيث يمكنك أن ترى كيف كان هناك سبعة فرنسيين على أرض الملعب عندما سجل مبابي هدفًا”.

وأضف:”بادئ ذي بدء ، من أجل معاقبة هذا الموقف ، يجب أن يؤثر ذلك على المباراة. ما هو تأثير الأولاد الذين نهضوا وقفزوا في الملعب؟”

وحول استقباله بعد المباراة ، قال “مارسينياك”: “لقد كتب لي أصدقاء ، حكام عظماء من فرنسا. كان الاستقبال رائعا”.

وزاد بالقول:”أرسل لنا العديد من المحترفين ولاعبي كرة القدم التهاني وقال كيليان مبابي إننا كنا حكامًا رائعين. ما يقوله اللاعبون مهم..الفرنسيون شكرونا بعد المباراة ، كانوا راضين عن التحكيم”.