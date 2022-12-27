معجبة لبنانية تلتقي شيرين عبدالوهاب وحسام في متجر وما حدث بينهما أثار الجدل! (فيديو)

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وطن– أثارت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، الجدل بفيديو جديد من لبنان، بعد ظهورها في مقطع ترقص فيه مع حسام حبيب في أحد مقاهي بيروت.

ليست جاهزة

حيث ظهرت شيرين عبدالوهاب وهي تتسوق في أحد مراكز التسويق الكبرى في بيروت، مع زوجها وابنتها الكبرى.

واقتربت مُعجبة من شيرين لتطلب منها التقاط صورة معها، لكن الفنانة المصرية أحرجتها.

وتفاجأت المعجبة برد شيرين حين قالت لها :”معلش مش جاهزة للتصوير اعذريني”.

لكن المعجبة تعاطفت مع شيرين، وقالت: “حرام مو جاهزة للتصوير”.

وانقسمت آراء الناشطين ما بين مستنكر لتصرف شيرين، وآخرون استنكروا تصرف المعجبة.

تعاطف مع شيرين

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وجاء في التعليقات: ” عيب انها تصورها بدون اذنها وكمان تنزل الصورة. رغم ان شرين اعتذرت بكل ذوق ولكن في نبرة خباثه في صوت صاحبة التصوير”.

وكتبت أخرى: ” يعني مش جاهزة للصور وبرضو صورتها ؟!!”.

وتعاطفت متابعة مع شيرين وكتبت: ” صاحبه الفيديو ناويه على شر مثل خوات سندريلا .. اغلب الفنانين مايحبون يتصورون في مشاوريهم وهذا الشي من حقهم الله يعين شيرين على اشكالك”.

وعلق آخرون على أن شيرين تشتري من متجر “زارا”، وكتب متابع: ” تركوا الموضوع و لحقوا من وين عم تشتري. صار زارا بطل يعجبهم الآغوات. ليش كاينه شيرين قاعده ع بير نفط ؟؟ تشتري من زارا او حتى من محل تحت بيتها مال اهلكم انتو؟؟ و لا تعودتوا ع نفاق الماركات تبع جماعة البلوغرز يرحم جدكم”.

بينما هاجم ناشط شيرين وكتب: ” جاهزة بس للرقص والفقش . الله يعين شيرين على عقلها”.

ووافقها الرأي آخر: ” هي وبنتها بقى حسام حبيبهم ويتسوقو معاه واحنا الي تعاطفنا”.

رقص مثير

وكان قد انتشر مقطع فيديو لشيرين وهي تؤدي رقصة وُصفت بـ”المثيرة والساخنة”، في سهرة خاصة.

ووقفت شيرين على أحد الكراسي، وانخرطت في وصلة الرقص الساخنة على أنغام إحدى أغنياتها.

وتعرضت شيرين لانتقادات حادة جداً بسبب ما أقدمت عليه، لدرجة أن البعض بدأ يشكّك في أنها فقدت عقلها.

وتستعدّ شيرين عبدالوهاب إلى لقاء جمهورها في الكويت، في أول حفل لها بعد خروجها من المصحة، ومرورها بظروف صعبة انتهت بعودتها إلى طليقها.

وستكون الحفلة يوم الجمعة الموافق 12 يناير المقبل، في الأرينا.