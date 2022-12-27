مؤذن مصري حضره الموت وهو يؤذن للفجر.. نطق الشهادتين وسقط

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وطن- راجت عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، الثلاثاء، بيانات نعي كثيرة لمؤذن مصري يدعى “صديق مهلل محمد”، والذي وافته المنية أثناء أذانه لصلاة الفجر، حيث تفاعل الكثيرون مع خبر وفاته مشيرين إلى أن طريقة موته تدل على “حسن الخاتمة”.

وصديق مهلل محمد أحمد، هو مؤذن “مسجد الحسين” بعزبة المصري بإدارة أوقاف “الكلح غرب والوادي” بمحافظة أسوان في جنوب مصر.

وبحسب روايات شهود العيان فقد لفظ المؤذن المصري أنفاسه الأخيرة وفارق الحياة، عندما كان يؤذن لصلاة الفجر وتحديدا عندما وصل للشهادتين في الأذان ونطق بهما.

ليسقط على الأرض بعدها فجأة وسط ذهول المصلين، الذين هرعوا إليه ليجدوه قد فارق الحياة وآخر ما نطق به هو “أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله.”

وأكد محمد صديق مهلل، خبر وفاة والده مؤذن مسجد الحسين بأسوان، عبر منشور له بحسابه على موقع فيسبوك.

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وكتب محمد بحسب ما رصدت (وطن): “إن لله وإن إليه راجعون أبي في زمة الله.”

وضجت مواقع التواصل في مصر بنعي المؤذن الذي توفي أثناء صدحه بأذان الفجر، مشيرين في ذات الوقت إلى أن هذه الميتة دليل كبير على “حسن الخاتمة”.

وصل إلى الشهادتين وفارق الحياة.. وفاة المؤذن صديق مهلل أثناء أذانه لصلاة الفجر في مسجد بعزبة المصري بأسوان pic.twitter.com/3AeNWopmR1 — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) December 27, 2022

وفي هذا السياق كتبت إيمان فهمي:”اللهم ارحمه واغفر له واسكنه فسيح جناتك.. وارزقنا حسن الخاتمة اللهم توفنا وانت راضي عنا.”

وعلق آخر مترحما على المؤذن المصري “صديق مهلل” ومثنيا على خاتمته الحسنة:”اللهم ارزقنا حسن الخاتمة واكتب له الرحمة والمغفرة والفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء.”

وقال ناشط باسم “سامح”:”هنيئا له.. اللهم أكرم نزله وأحسن خاتمتنا في الأمور كلها يا كريم.”

مديرية أوقاف أسوان تنعي وفاة المؤذن “صديق مهلل”

من جانبها أصدرت مديرية أوقاف أسوان، بيانا رسميا نعت فيه وفاة المؤذن الذي توفي داخل مسجد الحسين بأسوان، بينما كان يؤذن لصلاة الفجر.

ووصف بيان المديرية الذي رصدته (وطن) على حسابها الرسمي بفيسبوك، ما حدث بـ”حسن الخاتمة وافته المنية أثناء أذانه للفجر.”

وتابع البيان:”تتقدم مديرية أوقاف أسوان وعلى رأسها فضيلة الشيخ/ حنفي محمود دياب مدير عام المديرية وجميع القيادات والعاملين بالمديرية وإداراتها بخالص التعزية والمؤاساة لأسرة الفقيد (صديق مهلل محمد أحمد) مؤذن مسجد الحسين بعزبة المصري بإدارة أوقاف الكلح غرب والوادي، الذي وافته المنية بعد الشهادتين في أذان الفجر.”

واختتمت مديرية أوقاف أسوان بيانها:”رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته

وخالص التعزية والمؤاساة لأسرته الكريمة {إنا لله وإنا إليه راجعون}”