الثلاثاء, ديسمبر 27, 2022
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مؤذن مصري حضره الموت وهو يؤذن للفجر.. نطق الشهادتين وسقط

صديق مهلل مؤذن مسجد الحسين في محافظة أسوان بمصر توفي بينما كان يؤذن لصلاة الفجر وبعد وصوله للشهادتين

كتب باسل النجار
صديق مهلل محمد watanserb.com
صديق مهلل محمد
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وطن- راجت عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، الثلاثاء، بيانات نعي كثيرة لمؤذن مصري يدعى “صديق مهلل محمد”، والذي وافته المنية أثناء أذانه لصلاة الفجر، حيث تفاعل الكثيرون مع خبر وفاته مشيرين إلى أن طريقة موته تدل على “حسن الخاتمة”.

وصديق مهلل محمد أحمد، هو مؤذن “مسجد الحسين” بعزبة المصري بإدارة أوقاف “الكلح غرب والوادي” بمحافظة أسوان في جنوب مصر.

وبحسب روايات شهود العيان فقد لفظ المؤذن المصري أنفاسه الأخيرة وفارق الحياة، عندما كان يؤذن لصلاة الفجر وتحديدا عندما وصل للشهادتين في الأذان ونطق بهما.

ليسقط على الأرض بعدها فجأة وسط ذهول المصلين، الذين هرعوا إليه ليجدوه قد فارق الحياة وآخر ما نطق به هو “أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله.”

وأكد محمد صديق مهلل، خبر وفاة والده مؤذن مسجد الحسين بأسوان، عبر منشور له بحسابه على موقع فيسبوك.

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وكتب محمد بحسب ما رصدت (وطن): “إن لله وإن إليه راجعون أبي في زمة الله.”

وضجت مواقع التواصل في مصر بنعي المؤذن الذي توفي أثناء صدحه بأذان الفجر، مشيرين في ذات الوقت إلى أن هذه الميتة دليل كبير على “حسن الخاتمة”.

وفي هذا السياق كتبت إيمان فهمي:”اللهم ارحمه واغفر له واسكنه فسيح جناتك.. وارزقنا حسن الخاتمة اللهم توفنا وانت راضي عنا.”

وعلق آخر مترحما على المؤذن المصري “صديق مهلل” ومثنيا على خاتمته الحسنة:”اللهم ارزقنا حسن الخاتمة واكتب له الرحمة والمغفرة والفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء.”

وقال ناشط باسم “سامح”:”هنيئا له.. اللهم أكرم نزله وأحسن خاتمتنا في الأمور كلها يا كريم.”

صديق مهلل محمد
صديق مهلل محمد

مديرية أوقاف أسوان تنعي وفاة المؤذن “صديق مهلل”

من جانبها أصدرت مديرية أوقاف أسوان، بيانا رسميا نعت فيه وفاة المؤذن الذي توفي داخل مسجد الحسين بأسوان، بينما كان يؤذن لصلاة الفجر.

ووصف بيان المديرية الذي رصدته (وطن) على حسابها الرسمي بفيسبوك، ما حدث بـ”حسن الخاتمة وافته المنية أثناء أذانه للفجر.”

وتابع البيان:”تتقدم مديرية أوقاف أسوان وعلى رأسها فضيلة الشيخ/ حنفي محمود دياب مدير عام المديرية وجميع القيادات والعاملين بالمديرية وإداراتها بخالص التعزية والمؤاساة لأسرة الفقيد (صديق مهلل محمد أحمد) مؤذن مسجد الحسين بعزبة المصري بإدارة أوقاف الكلح غرب والوادي، الذي وافته المنية بعد الشهادتين في أذان الفجر.”

واختتمت مديرية أوقاف أسوان بيانها:”رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته
وخالص التعزية والمؤاساة لأسرته الكريمة {إنا لله وإنا إليه راجعون}”

المصدرفيسبوك، تويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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