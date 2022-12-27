كيم كارداشيان تبكي بسبب طليقها كانييه ويست.. ماذا حدث؟ (فيديو)

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وطن– انفجرت كيم كارداشيان بالبكاء وهي تناقش الصعوبات التي واجهتها أثناء مشاركتها في تربية أطفالها الذين أنجبتهم من كانييه ويست.

شهر على الطلاق

بدأت كيم كادراشيان وكانييه إجراءات الطلاق في فبراير 2021 ، بعد شهر واحد فقط من تزايد التكهنات التي تشير إلى انفصال الزوجين.

في الأشهر الأخيرة ، تحدثت كيم عن انفصالها عن مغني الراب في برنامج عائلتها التلفزيوني The Kardashians لكنها تحدثت الآن بصراحة عن علاقتهما الحالية بعد شهر واحد فقط من انتهاء طلاقهما.

انفجرت كيم في البكاء وهي تقارن حياة أطفالها بطفولتها التي نشأتها في ظل والدها روبرت كارداشيان بحسب ما أوردت صحيفة “ديلي ستار“.

الزوجان السابقان لديهما من الأطفال، نورث، ناين، ساينت، سيكس، شيكاغو.

أفضل أب

في حديثها على Angie Martinez IR ، بودكاست، تأثرت كيم حين قالت: “كان لدي أفضل أب ، لا أريد أن أصبح عاطفية”.

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وتابعت: “كأن الأمر كان بالأمس فقط بالنسبة لي ، إنه أمر صعب بالنسبة لي ، الأبوة والأمومة المشتركة ، إنه أمر صعب حقًا كما تعلم”.

ومضت كيم لتكشف أنه على الرغم من الظروف المحيطة بها وانفصال كانييه ، فإنها تبتسم و تفجر موسيقاه في المدرسة إذا طلب أطفالها الأربعة الاستماع إلى أغاني والدهم. وتتصرف وكأن لا شيء خطأ”.

طاقة سلبية

قالت الأم لأربعة أطفال في وقت لاحق إن لديها “أفضل الذكريات” و “أفضل التجارب” وهذا هو “كل ما تريده” لأطفالها وأطفال كانييه.

تابعت كيم: “إذا كانوا لا يعرفون الأشياء التي تُقال أو ما يحدث في العالم ، فلماذا سأجلب لهم هذه الطاقة السلبية في أي وقت؟ كما تعلمون ، هذا أشبه بثقل كبير وثقيل للكبار. أنهم ليسوا مستعدين للتعامل معها”.

وأردفت: “وعندما يكونون كذلك ، سنجري تلك المحادثات وسأكون مستعدة للغاية. ولكن حتى ذلك الحين سأفعل أي شيء للحفاظ على حياتهم طبيعية قدر الإمكان.”

إجهاض نورث

تقول المليارديرة إنها “حمت” زوجها السابق وحمت أطفالهما أيضًا من الدراما الزوجية التي ادعاها كانييه. أنه وكيم كانا يفكران في إجهاض طفلتهما الأول ، نورث.

وأوضحت: “في منزلي ، لا يفعل أطفالي أي شيء يحدث في العالم الخارجي وقد تمكنت من ذلك ، فأنا متمسكة بخيط”.

وأضافت: “أعلم أنني قريبة جدًا من عدم حدوث ذلك ، ولكن بينما لا يزال الأمر كذلك ، سأحمي ذلك حتى نهاية الأرض لأطول فترة ممكنة.”

قالت كيم إنه لا يوجد أطفال في مدرسة طفلها يتحدثون عنها وعلاقة كانييه وتتحدث إلى المعلمين لمعرفة آخر نقطة للحديث.

أنهى الزوجان طلاقهما الشهر الماضي واتفقا على أنهما سيشتركان في الحضانة المشتركة لأطفالهما ويتمتعان “بفرص متساوية”.