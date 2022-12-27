فعل خارج للاعبتين بالدوري النسائي السعودي يحدث أزمة

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وطن- اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، بموجة جدل عقب قرار لجنة الانضباط والأخلاق السعودية، إيقاف لاعبتين لثلاث مبارايات بسبب فعل خارج قامتا به تجاه حكم المباراة.

إيقاف لاعبتين بنادي “مجد الغربية” في الدوري النسائي بالسعودية

وبحسب وسائل إعلام سعودية فقد أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق الخاصة بكرة القدم في المملكة، عدة قرارات تخص إدارة الكرة النسائية ومنافساته خلال الفترة الماضية.

حيث قررت اللجنة إيقاف لاعبة نادي “مجد الغربية” أمواج سفر ضيف العتيبي، ثلاث مباريات لقيامها بالتلفظ بألفاظ بذيئة تجاه حكم المباراة.

لجنة الانضباط والاخلاق: إيقاف لاعبتي نادي مجد الغربية روز خالد و امواج سفر العتيبي 3 مباريات، لقيامهم بالتلفظ بألفاظ بذيئة تجاه حكم المباراة

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– pic.twitter.com/493f3lvGfg — تحديث الأخبار (@Updateksa) December 27, 2022

ولنفس السبب ـ بحسب قرار اللجنة ـ تم إيقاف زميلتها بنادي “مجد الغربية” لثلاث مباريات أيضا، حيث تلفظت بألفاظ بذيئة تجاه حكم المباراة.

كما قررت لجنة الانضباط والأخلاق كذلك، إيقاف فوزية عبدالرحمن لاعبة فريق “الليث الأبيض” مباراتين وتغريمها 2000 ريال، لحصولها على بطاقة حمراء في دوري الدرجة الأولى للسيدات.

اللجنة رفضت شكوى الاتحاد ضد النصر

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وفي سياق آخر وفيما يخص الدوري الرجالي قررت لجنة الانضباط والأخلاق كذلك، رفض شكوى نادي ‎الاتحاد ضد نادي ‎النصر لقيامه بنشر بيان تضمن اتهامات لمنسوبي الاتحاد.

وحسب بيان لجنة الانضباط والأخلاق قام نادي الاتحاد بتقديم شكوى ضد نادي النصر لقيامه بنشر بيان رسمي في تاريخ 17-04-2022 عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تضمن اتهامات بشكل واضح وصريح ضد منسوبي نادي الاتحاد الأستاذ حامد البلوي المدير التنفيذي لكرة القدم واللاعب عبدالرزاق حمدالله.

وأضاف:”بعد استكمال نادي الاتحاد للإجراءات الشكلية قامت اللجنة بمخاطبة نادي النصر للرد على ما ورد في الشكوى المقدمة من نادي الاتحاد ومخاطبة لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم للإفادة حيال وجود قضية منظورة من عدمه”.

وتابع :”أفادت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بوجود قضية منظورة، وبعد تبادل المذكرات بين الأطراف قررت اللجنة وقف النظر في الشكوى لحين صدور قرار نهائي بشأنها. وفي تاريخ 02-08-2022 صدر قرار لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين رقم (23) بشأن القضية المشار إليها”.

واستكمل :”وفي تاريخ 05-12-2022م قام نادي الاتحاد بإشعار اللجنة بصدور حكم نهائي من مركز التحكيم الرياضي السعودي رقم (59-2022) وتاريخ 17-11-2022م، عليه قررت اللجنة استكمال النظر في الشكوى”.

المرأة السعودي في عهد محمد بن سلمان

ويشار إلى أن المرأة السعودية كانت ممنوعة من دخول الملاعب قديما، ولكن هذا الأمر تغير منذ صعود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لسدة الحكم في المملكة.

وأصدر ابن سلمان قبل فترة عدة قرارات أثارت جدلا واسعا وقتها تخص المرأة تحديدا، ومنها السماح لها بقيادة السيارة وكذلك دخولها الملاعب.

وأكدت تقارير حقوقية أن مثل هذه القرارات اتخذها ولي العهد السعودي، ليس لأجل حرية المرأة السعودية بل للفت الأنظار عن سجله الحقوقي الدموي وغسل سمعته السيئة في مجال حقوق الإنسان.