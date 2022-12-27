الثلاثاء, ديسمبر 27, 2022
الرئيسيةرياضة"زيدان مُدربا وشرط مهين لنيمار".. شروط مبابي الـ 3 للبقاء في سان...
رياضة

“زيدان مُدربا وشرط مهين لنيمار”.. شروط مبابي الـ 3 للبقاء في سان جيرمان

أصبح خروج النجم الفرنسي كيليان مبابي عن نادي باريس سان جيرمان مسألة وقت لا أكثر

كتب فهمي الورغمي
شروط مبابي للبقاء مع باريس سان جيرمان watanserb.com
كيليان مبابي
- Advertisement -

وطن- وضع النجم الفرنسي “كيليان مبابي” ثلاثة شروط لناديه الحالي “باريس سان جيرمان” من أجل البقاء في صفوفه وعدم الرحيل هذا الصيف عنه، أو مجانًا في عام 2024.

وقد شملت تلك الشروط طلبات وُصفت بـ “التعجيزية”، في الوقت الذي عبّر فيه “مبابي” سابقا عن رغبته المُلحة في مغادرة جدران النادي الباريسي منذ قدومه في 2017 بصفقة انتقال بلغت 180 مليون يورو.

مبابي يشترط “بيع نيمار والتعاقد مع هاري كين وتعيين زيدان كمدرب”

كشفت صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، عن طرح النجم الفرنسي كيليان مبابي ثلاثة شروط، مبكرا، على طاولة المفاوضات مع إدارة نادي باريس سان جيرمان، من أجل البقاء لاعبا في صفوفه حتى انتهاء عقده في 2024.

الشرط الأول هو استقدام قدوة مبابي منذ صغره، ونجم كرة القدم الفرنسية السابق، “زين الدين زيدان” من أجل تدريب النادي الباريسي في مكان المدرب الحالي “كريستوف غالتييه”.

تعلق المطلب أو الشرط الثاني لـ كيليان مبابي بطرد زميله في النادي الباريسي، راقص السامبا الأرجنتيني “نيمار جونيور دا سيلفا” المعروف اختصارا باسم نيمار، وسط تقارير صحفية تتحدث منذ أشهر عن تعكر علاقة الطرفين الذين عُرف عنهما التنافس الكبير داخل المستيطل الأخضر بينما يلعبان لصالح النادي الباريسي.

مبابي في سان جيرمان
مبابي في سان جيرمان

أما الشرط الثالث، فهو يتعلق أساسا بتوقيع نادي باريس سان جيرمان مع لاعب جديد في خطة مهاجم، بعد فشل إدارة النادي في التعاقد مع البولندي “روبرت ليفاندوفسكي”، وقد اقترح مبابي، نجم نادي توتنهام الإنجليزي ” هوتسبير هاري كين”.

- Advertisement -

إلى ذلك، تقول الصحيفة الإسبانية إن الفرنسي الأسمر الذي خسر قبل أيام نهائي كأس العالم أمام المنتخب الأرجنتيني رغم تسجيله ثلاثية تاريخية، “يشعر اليوم بخيانة إدارة نادي باريس سان جيرمان له”.

حيث أثارت الوعود الرياضية التي لم يتم الوفاء بها من قبل باريس سان جيرمان، مثل رحيل نيمار والتوقيع مع ليفاندوفسكي، حفيظة مبابي وعائلته، الذي شعر بالخيانة من الخليفي، نقلا عن ذات المصدر.

مبابي “الخائن” لريال مدريد “تعرض للخيانة” من باريس سان جيرمان

يشار أن لجوء الفرنسي كيليان مبابي، إلى طرح شروطه على إدارة النادي، تقول الصحيفة الإسبانية، يأتي بعد محاولاته السابقة الرحيل عن باريس سان جيرمان الصيف الماضي، لكنه فضّل في المقابل، تجديد عقده.

حتى أنه في أكتوبر الماضي، كشف مقربون من كيليان أن بقائه مع النادي الباريسي أصبح مسألة وقت لا أكثر، وأنه قد عزم بالفعل على مغادرة باريس مباشرة بعد كأس العالم في ميركاتو يناير/ جانفي القادم.

جدير بالذكر أن نادي ريال مدريد الإسباني كان قد عبّر مؤخرا في تصريحات نقلها مقربون من إدارة النادي إلى الصحف المحلية، عن رغبة “فلورونتينو بيريز”، رئيس النادي الملكي، التوقيع مع مبابي حتى أنه رصد لأجل ذلك ما يقرب من مليار يورو.

إلى ذلك، فقد حاول باريس سان جيرمان الصيف الماضي لإرضاء مبابي، بيع البرازيلي نيمار، لكن لم يرغب أي نادٍ في تحمل راتبه البالغ نحو 30 مليون صافي سنويًا.

وسيكون توقيع هاري كين، الذي ينتهي عقده في عام 2024، أكثر جدوى هذا الصيف من أي وقت مضى، على الرغم من أنه ليس رخيصًا.

بينما سيتوقف وصول زيدان المحتمل إلى دكّة باريس سان جيرمان، والذي بالمناسبة كان قريبًا جدًا قبل عام، مرة أخرى على القرار الذي سيتخذه ديشان بالاستمرار من عدمه في قيادة المنتخب الفرنسي.

المصدرتويتر، صحيفة "أوك دياريو" الإسبانية، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
اقرأ أيضاً
رياضة

باريس سان جيرمان يُقدم أول عروضه لضم سفيان أمرابط .. كم دفع؟!

حياتنا

على الرغم من ثروته.. كيليان مبابي يعيش في شقة بقيمة 3 ملايين يورو ونصف لم تكلفه يورواً واحداً!

الهدهد

أردوغان: قضوا على مستقبل “رونالدو” بالعقوبات السياسية لدعمه فلسطين!(شاهد)

رياضة

نيمار يُتوج بجائزة أفضل لاعب في التاريخ نيابة عن بيليه (صور)

رياضة

عارضة أزياء تتسبب في انفصال مبابي عن صديقته المتحولة جنسياً (صور)

رياضة

“أنا أو ميسي” .. مبابي يُهدد إدارة باريس بعد السخرية منه في احتفالات الأرجنتين

الهدهد

العاهرة الأخيرة.. فيديو الغضب الهائل لـ كيليان مبابي و”ديشان” بين شوطي المباراة النهائية!

رياضة

ميسي يُطلق برشلونة بالثلاثة بعد اتفاقه الشفهي مع باريس سان جيرمان

رياضة

رصد ميزانية خيالية.. ريال مدريد يريد ضم كيليان مبابي لصفوفه بأي شكل

الهدهد

ديانة فايزة العماري والدة مبابي.. جزائرية تتحكم بمصير ملك الكرة الجديد

حياتنا

بكلمة واحدة.. كيليان مبابي يعلق على خسارة كأس العالم ويتعهد بهذا الأمر

الهدهد

“تدليك الأفخاذ”.. اللقطة الأكثر تداولا لمبابي من مباراة فرنسا والأرجنتين

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ركوة - دليل العرب في تركيا.. اشترك الأن

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

إيرانية تتحدى نظام بلادها وتظهر بدون الحجاب في مسابقة دولية (شاهد)

“حافية القدمين” تغضب كاظم الساهر بما فعلته معه في دبي! (فيديو وتعليقات)

قصر ميسي الأسطوري والصديق للبيئة.. حقيقة صور مبهرة فجرت جدلا

بالصدفة.. مدير مستشفى 57357 لعلاج السرطان يكتشف إصابته بالمرض

لن تصدق ما يفعله “القرد المدمن” بكل ثقة ومهارة.. فيديو مثير

مؤذن مصري حضره الموت وهو يؤذن للفجر.. نطق الشهادتين وسقط

ما قصة “متحف ميسي” في قطر؟ (صور)

مخطط اغتيال بوتين.. “ديلي ميل” تسخر من هواجس لافروف و”ضربة قطع الرأس”

من الأردن.. تصرف لافت لرغد صدام حسين في ذكرى إعدام والدها (فيديو)

منخفض الشتاء.. تحذير هام من الأرصاد العمانية والطقس المتوقع لليومين المقبلين

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC