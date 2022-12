زوجة ياسين بونو تستعرض رشاقتها بلقطات عفوية من “الجيم” (فيديو)

- Advertisement -

وطن– استعرضت المغربية إيمان، زوجة حارس المنتخب المغربي ونادي إشبيلية ياسين بونو ، رشاقتها بفيديوهات من النادي الرياضي.

ونشر مدرب إيمان، ويدعى “توتو”، فيديوهات لها وهي تتمرن في النادي الرياضي برفقة ابنها من ياسين بونو.

وظهرت زوجة ياسين بونو وهي ترتدي توب أبيض بلا أكمام، مع ليجن ضيق باللون الأسود.

ومارست إيمان كافة التمارين الرياضية بوجود طفلها الوحيد الذي بلغ من العمر 3 سنوات مؤخراً.

وقام مدرب إيمان بتصويرها أثناء ممارسة التمارين، ولم يتمالك نفسه من الضحك بسبب تصرفات طفلها العفوية.

وليست أول مرة يخطف بها ابن ياسين بونو الأضواء حتى من والده الذي حقق شهرة واسعة خلال المونديال.

فقد سحب نجل ياسين الأضواء من والده بعد تداول مقطع فيديو طريف له.

وأظهر مقطع فيديو ياسين بونو وهو يحمل طفله بين ذراعيه في إحدى اللقاءات الصحفية، ليخطف الأنظار منه بحركة أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقت تفاعلا واسعا من قبل روادها.

وبحسب الفيديو فقد اعتقد نجل ياسين بونو أن الميكروفون الموجه نحو والده هو “آيس كريم” ليقدم عليه ويقوم بلعقه.

تصرف الطفل أثار استغراب والده ياسين بونو الذي نظر إليه مبتسما، ليعود الطفل مرة أخرى للعلق الميكروفون عقب توجيه المذيع أحد الأسئلة لحارس أسود الأطلس.

Yassine Bounou's son thinking the 🎤 to be 🍦 is supremely adorable! ❤️ #FIFAWorldCup pic.twitter.com/YTorvQwDvM

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 14, 2022