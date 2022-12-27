الثلاثاء, ديسمبر 27, 2022
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حياتنا

زوجة ياسين بونو تستعرض رشاقتها بلقطات عفوية من “الجيم” (فيديو)

سبق أن تعرضت إيمان للتنمر والهجوم من قبل معجبات ياسين لكنها تواجه الأمر بالسخرية

كتب رفيف عبدالله
زوجة ياسين بونو تستعرض رشاقتها بلقطات عفوية من
ياسين بونو وزوجته إيمان
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وطن– استعرضت المغربية إيمان، زوجة حارس المنتخب المغربي ونادي إشبيلية ياسين بونو ، رشاقتها بفيديوهات من النادي الرياضي.

زوجة ياسين ونجله

ونشر مدرب إيمان، ويدعى “توتو”، فيديوهات لها وهي تتمرن في النادي الرياضي برفقة ابنها من ياسين بونو.

وظهرت زوجة ياسين بونو وهي ترتدي توب أبيض بلا أكمام، مع ليجن ضيق باللون الأسود.

ومارست إيمان كافة التمارين الرياضية بوجود طفلها الوحيد الذي بلغ من العمر 3 سنوات مؤخراً.

وقام مدرب إيمان بتصويرها أثناء ممارسة التمارين، ولم يتمالك نفسه من الضحك بسبب تصرفات طفلها العفوية.

اعتقد أنه آيسكريم

وليست أول مرة يخطف بها ابن ياسين بونو الأضواء حتى من والده الذي حقق شهرة واسعة خلال المونديال.

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فقد سحب نجل ياسين الأضواء من والده بعد تداول مقطع فيديو طريف له.

وأظهر مقطع فيديو ياسين بونو وهو يحمل طفله بين ذراعيه في إحدى اللقاءات الصحفية، ليخطف الأنظار منه بحركة أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقت تفاعلا واسعا من قبل روادها.

وبحسب الفيديو فقد اعتقد نجل ياسين بونو أن الميكروفون الموجه نحو والده هو “آيس كريم” ليقدم عليه ويقوم بلعقه.

تصرف الطفل أثار استغراب والده ياسين بونو الذي نظر إليه مبتسما، ليعود الطفل مرة أخرى للعلق الميكروفون عقب توجيه المذيع أحد الأسئلة لحارس أسود الأطلس.

 

أما زوجة ياسين بون، فهي من مدينة سطات، وتبلغ من العمر (30 عاماً)، أي إنها تصغرُه بعام فقط.

حب وزواج

التقت إيمان بزوجها ياسين بونو للمرة الأولى، عندما كان عضواً بارزاً في فريق الوداد البيضاوي، ونشأت بينهما قصة حب انتهت بزواجهما عام 2012.

في ذلك الوقت، تلقى ياسين عرضاً من فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، فانتقلت معه زوجته للعيش في دولة إسبانيا، وأنجبا طفلهما الوحيد.

سبق أن تعرضت إيمان للتنمر والهجوم من قبل معجبات ياسين، لكنها تواجه الأمر بالسخرية.

تنمر

حيث نشرت إيمان عبر “انستجرام” رسالة وصلتها من معجبة بزوجها، تصفها فيها بالقبيحة، وأن ياسين أجمل منها، ويستحق أفضل منها.

كما اتهمت المعجبة إيمان، بأنها ستكون سبب ضياع مستقبل ياسين.

وما كان من إيمان إلا أن كتبت: “كيف حالك يا بسمة؟” مع إيموجي يضحك، في إشارة إلى سخريتها منها.

 

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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