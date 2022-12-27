رغم التحذيرات الدولية.. السعودية تعتزم تنفيذ أحكام إعدام ضد معتقلي رأي عسكريين

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وطن- كشف منظمة سند الحقوقية السعودية، أن المملكة تعتزم تنفيذ أحكام إعدام لعدد من معتقلي الرأي العسكريين.

وقالت المنظمة، في سلسلة تغريدات عبر حسابها على موقع “تويتر“، إن المحكمة العسكرية التي أنشئت لمحاكمة معتقلي الرأي العسكريين، أصدرت أحكاماً بالإعدام على العشرات منهم، والذين تم نقلهم لسجن الحائر من مناطق مختلفة منذ شهرين.

⚠️تحذير

1️⃣ تلقت سند معلومات تفيد اعتزام #السعودية تنفيذ أحكام إعدام لعدد من معتقلي الرأي العسكريين

فقد أصدرت المحكمة العسكرية التي أنشئت لمحاكمة معتقلي الرأي العسكريين أحكام بالإعدام على العشرات منهم، والذين تم نقلهم لسجن الحائر من مناطق مختلفة منذ شهرين

#اوفقوا_اعدام_العسكريين — منظمة سند الحقوقية (@sanadUK) December 27, 2022

وأضافت أن من بين هؤلاء، عسكريي حويطات الذين اعتقلوا بسبب تعبيرهم عن رأيهم ورفض التهجير القسري، ومنهم عيد حمود الحويطي وسليمان محمد الحويطي.

وأشارت المنظمة، إلى انقطاع أخبار هؤلاء المعتقلين عن ذويهم منذ نقلهم لسجن الحائر.

2️⃣وفي التفاصيل أن من بينهم سجناء عسكريين حويطات اعتقلوا بسبب تعبيرهم عن رأيهم ورفض التهجير القسري عرف منهم: عيد حمود الحويطي

وسليمان محمد الحويطي

وقد انقطعت اخبارهم عن ذويهم منذ نقلهم لسجن الحائر. #اوقفوا_اعدام_العسكريين — منظمة سند الحقوقية (@sanadUK) December 27, 2022

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وأشارت “سند” إلى أنها تعمل على معرفة بقية الأسماء، وأهابت بجميع الأحرار للعمل لوقف حدوث هذه المذبحة وكشف انتهاكات النظام في السعودية لجميع دول العالم.

كما حذّرت المنظمة، في الوقت نفسه، الحكومة السعودية الاقدام على هذه الخطوة.

3️⃣ تعمل #سند لمعرفة بقية الأسماء، وتهيب بجميع الأحرار للعمل لوقف حدوث هذه المذبحة وكشف انتهاكات النظام في #السعودية لجميع دول العالم.

كما نحذر الحكومة السعودية الاقدام على هذه الخطوة. #اوفقوا_اعدام_العسكريين — منظمة سند الحقوقية (@sanadUK) December 27, 2022

ودائما ما تثير أحكام الإعدام التي تصدرها السلطات السعودية، غضبا على صعيد واسع سواء بين الجهات الرسمية أو الحقوقية.

مخطط إعدامات في السعودية خلال عيد الميلاد

وكانت صحيفة تليغراف، قد كشفت مؤخرا، أن السعودية تخطط لاستخدام عيد الميلاد كغطاء لعمليات إعدام جماعية، لتشتيت انتباه الغرب خلال الاحتفالات، وفقا لتحذير وصل إلى وزير بحكومة المملكة المتحدة.

ففي رسالة إلى وزير الخارجية جيمس كليفرلي، قال نواب بريطانيون إن السعودية ستستخدم عيد الميلاد كـ”غطاء لارتكاب الفظائع”، كما كان الحال في عام 2016 عندما تم إعدام نحو 50 شخصا، بينهم أطفال، في أواخر ديسمبر تقريبا.

وقالت الرسالة: “نشعر بقلق بالغ من أن السعودية قد تنفذ إعداما جماعيا خلال فترة العطلة، عندما تكون أعين العالم في مكان آخر وتشعر السلطات السعودية أنها ستواجه رد فعل دبلوماسي أقل”.

وأضافت: “للسعودية تاريخ في تنفيذ عمليات الإعدام خلال فترة الأعياد ورأس السنة الجديدة، كما فعلت في عامي 2016 و2020، حيث كان من الصعب على المجتمع الدولي الاستجابة بسرعة. نحن نحثك على تقديم إقرارات قبل العطلة للتعبير عن أن هذا سيكون غير مقبول على الإطلاق، قبل فوات الأوان”.

وأشارت الصحيفة إلى أنه “من المعروف أن حوالي 60 شخصا يواجهون الإعدام في السعودية وفقا لجماعات حقوق الإنسان، التي تقول إن الرقم الحقيقي من المرجح أن يكون أعلى بكثير”.

ولفتت إلى أن “السعودية أعدمت ما لا يقل عن 20 شخصا خلال الأيام الماضية، بينهم 12 أجنبيا”.

وكتب النواب: “ليس من قبيل المصادفة أن السعودية نفذت سلسلة الإعدامات الأخيرة بينما كان العالم يشاهد كأس العالم”.

إعدامات في جرائم مخدرات

يُشار إلى أنه في نوفمبر الماضي، أعدمت السعودية مواطنين سعوديين بجرائم مخدرات، مما رفع العدد الإجمالي لعمليات الإعدام في غضون أسبوعين إلى 17.

وكانت السعودية قد تعهدت في السابق بأنها لن تفرض عقوبة الإعدام على جرائم المخدرات.

لكنها تراجعت فجأة عن وعدها، وأعدمت سبعة سعوديين و 10 أجانب، ليرتفع العدد الإجمالي لعمليات الإعدام هذا العام إلى 144.