الثلاثاء, ديسمبر 27, 2022
الرئيسيةالهدهدحفيظ دراجي يتحدث عن راتب جمال بلماضي ومفاجأة صادمة (فيديو)
الهدهد

حفيظ دراجي يتحدث عن راتب جمال بلماضي ومفاجأة صادمة (فيديو)

اعتبر حفيظ دراجي أن جزء من مسؤولية إخفاق المنتخب الجزائري في الإلتحاق بمونديال قطر يقع على عاتق المدرب جمال بلماضي

كتب فهمي الورغمي
جمال بلماضي watanserb.com
جمال بلماضي
- Advertisement -

وطن- من جديد، عاد الصحافي الرياضي الجزائري والإعلامي بشبكة قنوات “بي إن سبورتس”حفيظ دراجي، بتصريحات حول الشأن الرياضي في بلده، أثارت جدلا واسعا وانتقادات، خاصة أنه انتقد هذه المرة مدرب المنتخب الجزائري “جمال بلماضي” الذي اعتبر أن جزء من مسؤولية إخفاق الخُضر في الالتحاق بمونديال قطر الماضي، يقع على عاتقه.

حفيظ دراجي ينتقد جمال بلماضي

وحضر حفيظ دراجي، الاثنين، في لقاء مباشر على صفحة “واضح الجزائر” على موقع فيسبوك، مع الصحفية “هناء بوعكاز” من أجل الحديث عن المشاكل التي تعترض الكرة الجزائرية في الوقت الحالي وسُبل تجاوزها.

وقال “دراجي” في سياق رده على تصريحات سابقة لمدرب المنتخب الجزائري “جمال بلماضي” أكد فيها أنه أصبح له مع الشعب الجزائري “عقد معنوي” قبل أن يكون “عقدا ماديا مع الجامعة الجزائرية لكرة القدم”.

ليكون رد دراجي “إن الشعب الجزائري لم ينتخب بلماضي ليقول إنه يملك عقدا معنويا معه، مؤكدا أنه يتقاضى راتبا ماديا كبيرا على العمل الذي يقوم به”.

حفيظ دراجي ينتقد جمال بلماضي
حفيظ دراجي ينتقد جمال بلماضي

يشار هنا إلى أنه بينما كان من المنتظر أن ينتهي عقد مدرب منتخب الجزائر جمال بلماضي، في ديسمبر الحالي، إلا أنه توصل بالفعل إلى اتفاق مع رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم جهيد زفيزف- سبتمبر الماضي، على تجديد عقده لمدة عامين قادمين قابلتين للتجديد مرة آخرى. عقب نهائيات كأس أمم أفريقيا في ساحل العاج (كوت ديفوار) عام 2024.

إلى ذلك، أشار حفيظ دراجي إلى “أن بلماضي يملك عقدا ماديا مع الاتحاد الجزائري لكرة القدم وهو موظف لديه وليس عند الشعب”.

- Advertisement -

وتساءل المعلق الرياضي المشهور، إن كان بلماضي يستطيع التنازل عن راتبه بما أن له عقدا معنويا مع الشعب كما يقول.

جمال بلماضي
جمال بلماضي

كما انتقد حفيظ دراجي طريقة تعامل بلماضي مع الصحفيين واصفا إيها بغير اللائقة.

واعتبر أن ما يحدث في الندوات الصحافية للمدرب الوطني غير مقبول ويجب أن يتوقف.

مضيفا أنه يحق لجمال بلماضي ألا يجيب عن الأسئلة التي لا تعجبه، لكنه لا يحق له إهانة وانتقاد الصحافيين والحديث عن أجسامهم أو أشياء أخرى على حد تعبيره.

هل يُتوج الخُضر من جديد باللقب القاري؟

وفي سؤال عن قدرة “بلماضي” على إعادة المنتخب الوطني إلى سكة الانتصارات، قال المعلق الرياضي الشهير إنه يتمنى أن يكون ما زال يملك نفس الإصرار والعزيمة التي كانت لديه في 2019 ومكنته من انتزاع التاج القاري من قلب القاهرة بمصر.

وعن تصريحاته السابقة حول رحيل بلماضي، أكد حفيظ دراجي تمسكه بها، قائلا إنه لو كان مكانه لرحل من العارضة الفنية للمنتخب بعد الفشل في الوصول إلى مونديال قطر.

وبعد موجة انتقادات واسعة طالته عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر، عاد دراجي ليتحدث من جديد عن تصريحاته حول جمال بلماضي.

وفي مقال له مع صحيفة “عربي بوست” قال دراجي “عندما نقول إن المنتخب الجزائري بحاجة إلى نفس جديد، فهذا لا يعني أن الأمر مرتبط بالأشخاص فقط، سواء كانوا إداريين أو مدربين أو لاعبين، بقدر ما له علاقة بالأفكار والاستراتيجيات والإمكانيات المادية التي يجب توفيرها لمواجهة تحديات لم تعد فنية فقط مرتبطة بقدرات المدرب ومهارات اللاعبين” .

المصدرفيسبوك، صحيفة عربي بوست، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
اقرأ أيضاً
الهدهد

صحيفة جزائرية محسوبة على النظام تُحرج ملك الأردن وتكشف كواليس مبادرة الصلح

الهدهد

حملة شرسة ضد حفيظ دراجي بالجزائر بعد كشفه ما يحدث بالكواليس.. ما علاقة المغرب؟

تقارير

اجتماع جزائري-مغربي في سويسرا.. تفاصيل وساطة أردنية أطفأت فتيل الصراع بين البلدين

الهدهد

فقيه مغربي يتطاول على جزائريين ويصفهم بالكراغلة المجرمين والمنحطين..لماذا؟(شاهد)

الهدهد

فضيحة لقناة جزائرية بعد حصول المنتخب المغربي على المركز الرابع بالمونديال

رياضة

معلق نهائي كأس العالم 2022 بين الأرجنتين وفرنسا

الهدهد

جزائريون يحتفلون بفوز فرنسا على المغرب.. فيديو أثار الجدل

الهدهد

عراك تويتري وإقالة مدير التلفزيون الجزائري واعتقال جنود.. والسبب إنجاز أسود الأطلس

الهدهد

تأهل المغرب لنصف نهائي المونديال يضع حفيظ دراجي في مرمى النار.. ما القصة؟

تقارير

مصادر تكشف تفاصيل وساطة ملك الأردن عبدالله الثاني بين الجزائر والمغرب وأهم بنودها!

الهدهد

خلع ثيابه على الملأ.. مسؤول جزائري يثير الجدل بتصرفات غير أخلاقية

الهدهد

استغلال جنسي لتلاميذ في الجزائر عبر “مخطط شيطاني” واتهام للمغرب

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ركوة - دليل العرب في تركيا.. اشترك الأن

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

ابن نتنياهو يفجر موجة جدل في إسرائيل ووالده يتنصل من تصريحاته

من إنهيار تويتر إلى قطع إبنته لعلاقتها به..هل كان عام 2022 العام الأسوأ في حياة إيلون ماسك؟

“قوم فاسقون”.. مدرب الأهلي يهاجم السيسي بسبب قاضي الزواج وتخوفات على مصيره

فيديو صادم لسيدة سعودية منقبة تغني في حفل فني

زوجة ياسين بونو تستعرض رشاقتها بلقطات عفوية من “الجيم” (فيديو)

مجلة أمريكية: كليبتوقراطي العام هو محمد بن سلمان!

الفيفا يصدم كهربا لاعب الأهلي المصري بهذا القرار!

بعد فضيحة أرجل الفراخ.. الحكومة المصرية تروج للفول النابت

4 خضروات لا تأكل نيئة لأنها تحتوي على مواد سامة

بالصور..هذه هي أصغر 5 دول في العالم من حيث عدد السكان

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC