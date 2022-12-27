حفيظ دراجي يتحدث عن راتب جمال بلماضي ومفاجأة صادمة (فيديو)

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وطن- من جديد، عاد الصحافي الرياضي الجزائري والإعلامي بشبكة قنوات “بي إن سبورتس”حفيظ دراجي، بتصريحات حول الشأن الرياضي في بلده، أثارت جدلا واسعا وانتقادات، خاصة أنه انتقد هذه المرة مدرب المنتخب الجزائري “جمال بلماضي” الذي اعتبر أن جزء من مسؤولية إخفاق الخُضر في الالتحاق بمونديال قطر الماضي، يقع على عاتقه.

حفيظ دراجي ينتقد جمال بلماضي

وحضر حفيظ دراجي، الاثنين، في لقاء مباشر على صفحة “واضح الجزائر” على موقع فيسبوك، مع الصحفية “هناء بوعكاز” من أجل الحديث عن المشاكل التي تعترض الكرة الجزائرية في الوقت الحالي وسُبل تجاوزها.

وقال “دراجي” في سياق رده على تصريحات سابقة لمدرب المنتخب الجزائري “جمال بلماضي” أكد فيها أنه أصبح له مع الشعب الجزائري “عقد معنوي” قبل أن يكون “عقدا ماديا مع الجامعة الجزائرية لكرة القدم”.

ليكون رد دراجي “إن الشعب الجزائري لم ينتخب بلماضي ليقول إنه يملك عقدا معنويا معه، مؤكدا أنه يتقاضى راتبا ماديا كبيرا على العمل الذي يقوم به”.

يشار هنا إلى أنه بينما كان من المنتظر أن ينتهي عقد مدرب منتخب الجزائر جمال بلماضي، في ديسمبر الحالي، إلا أنه توصل بالفعل إلى اتفاق مع رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم جهيد زفيزف- سبتمبر الماضي، على تجديد عقده لمدة عامين قادمين قابلتين للتجديد مرة آخرى. عقب نهائيات كأس أمم أفريقيا في ساحل العاج (كوت ديفوار) عام 2024.

إلى ذلك، أشار حفيظ دراجي إلى “أن بلماضي يملك عقدا ماديا مع الاتحاد الجزائري لكرة القدم وهو موظف لديه وليس عند الشعب”.

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وتساءل المعلق الرياضي المشهور، إن كان بلماضي يستطيع التنازل عن راتبه بما أن له عقدا معنويا مع الشعب كما يقول.

كما انتقد حفيظ دراجي طريقة تعامل بلماضي مع الصحفيين واصفا إيها بغير اللائقة.

واعتبر أن ما يحدث في الندوات الصحافية للمدرب الوطني غير مقبول ويجب أن يتوقف.

مضيفا أنه يحق لجمال بلماضي ألا يجيب عن الأسئلة التي لا تعجبه، لكنه لا يحق له إهانة وانتقاد الصحافيين والحديث عن أجسامهم أو أشياء أخرى على حد تعبيره.

هل يُتوج الخُضر من جديد باللقب القاري؟

وفي سؤال عن قدرة “بلماضي” على إعادة المنتخب الوطني إلى سكة الانتصارات، قال المعلق الرياضي الشهير إنه يتمنى أن يكون ما زال يملك نفس الإصرار والعزيمة التي كانت لديه في 2019 ومكنته من انتزاع التاج القاري من قلب القاهرة بمصر.

وعن تصريحاته السابقة حول رحيل بلماضي، أكد حفيظ دراجي تمسكه بها، قائلا إنه لو كان مكانه لرحل من العارضة الفنية للمنتخب بعد الفشل في الوصول إلى مونديال قطر.

وبعد موجة انتقادات واسعة طالته عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر، عاد دراجي ليتحدث من جديد عن تصريحاته حول جمال بلماضي.

وفي مقال له مع صحيفة “عربي بوست” قال دراجي “عندما نقول إن المنتخب الجزائري بحاجة إلى نفس جديد، فهذا لا يعني أن الأمر مرتبط بالأشخاص فقط، سواء كانوا إداريين أو مدربين أو لاعبين، بقدر ما له علاقة بالأفكار والاستراتيجيات والإمكانيات المادية التي يجب توفيرها لمواجهة تحديات لم تعد فنية فقط مرتبطة بقدرات المدرب ومهارات اللاعبين” .