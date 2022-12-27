“حافية القدمين” تغضب كاظم الساهر بما فعلته معه في دبي! (فيديو وتعليقات)

- Advertisement -

وطن – أغضبت معجبة بتصرفها على المسرح، الفنان العراقي كاظم الساهر، خلال إحيائه حفلاً غنائياً في مسرح دار الاوبرا في دبي بدولة الإمارات منذ أيام.

مقطع فيديو، انتشر وتداولته مواقع التواصل الإجتماعي، يظهر معجبة “حافية القدمين”، تعتلي المسرح حيث كان “القيصر” كاظم الساهر يقدم مجموعةً من أغانيه، وتقترب منه لالتقاط صور عبر هاتفها الشخصيّ.

سيدة تقتحم مسرح دار الاوبرا بدبي لالتقاط السيلفي مع #كاظم_الساهر ما سبب بإنزعاجه منها

شاهد ردة فعله ما رأيكم بهذا التصرف ؟ pic.twitter.com/zAA58SkV7y — ArabWood – عرب وود (@ArabwoodTV) December 27, 2022

ويبدو أنّ كاظم الساهر اعتقد للوهلة الأولى أنّ المعجبة أرادت التقاط صورة والنزول عن المسرح، لكنّ تصرفها بإكمالها التصوير إلى جانبه قطع عليه غناءه أمام الحضور، وهو ما عبّر عن انزعاجه منه.

انتقادات لاقتحام معجبة المسرح خلال غناء كاظم الساهر

تصرّف الفتاة المعجبة، أثار جدلاً بين المعقلين على مواقع التواصل المختلفة، فالبعض رآى أنّ ما قامت به “مزعج” وغير مبرر، فيما انتقد آخرون الفنان العراقي لردّة فعله من المعجبة التي حاولت التقاط صور معه للذكرى .

وقال أحد المعلقين: “كاظم سمحلها وهي تمادت، لازم يمنعو هيك بشر من حضور الحفلات”.

- Advertisement -

وكتب آخر: “طول بالك ولووو ما عملت شي المخلوقة للي بدو يصير مطرب بدو يتحمل المعجبين. اذا مالك خلق لا تعمل حفلات وخلاص”.

كما قال ثالث: “الجمهور يعرف طبعا ويعرف وقته ثمين وماله خلق بالحركات هاي. يعني الصوره بشنو فادتها ياريت الجمهور يستمع من مكانه وحتى اذا غنى مع المطرب من مكانه”.

بينما قالت متابعة: “أول مرة اشوف كاظم خارج عن شعوره. بس سبحان الله الناس دي بلا كرامة تقبل تتهزء قدام الملايين بس عشان مجرد صورة وهسه الفيديو على السوشيال ميديا تهزيئة أبدية لها”.

حفل كاظم الساهر في دار الأوبرا في دبي

وكان الفنان كاظم الساهر، أحيا مساء الجمعة (23/12/2022)، حفلا غنائيا داخل دار أوبرا دبي، بحضور عدد كبير من جمهوره الذي تفاعل مع أشهر أغانيه القديمة والجديدة.

ورغم ذلك، طالت الانتقادات الفنان كاظم الساهر، من المعلقين العراقيين، الذي عاتبوه على رفض تمثيله العراق في بطولة “خليجي 25“.

وقال معلّق: “العراق اولى، العراق اهم، ابو وسام: العراق هو اللي سواك وطلعك بعيدا عن السياسه. انت المفروض تكون متواجد بافتتاح اهم بطولة رياضيه خليجية. سيما البطولة ستقام داخل العراق بعد غياب اكثر من اربعين عاما”.

وتابع: “وجودك مهم، بلدك محتاجك، ما تريد نحجيً اكثر گلبنا مورم بس لان نحبك ما نكدر نتجاوز على تاريخك. بس من اوصل مرحله اشوف نفسك على العراق لا والله. اعذرنا يا ابو وسام العراق اكبر من اللي يشوف نفسه عليه بهواي اكبر. احبك ومن حبي الك كتبت هذا التعليق”.

كما كتب ثانٍ: “بس للعراق ما تكدر تجي وترفض تمثل بلدك ببطولة مهمة مثل خليجي 25. شگد كنت احبك واحترمك بس مع الأسف !!!!”.