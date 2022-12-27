الثلاثاء, ديسمبر 27, 2022
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رياضة

تشكيلة مانشستر سيتي ضد ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز

منافسات الجولة ال17 من الدوري الإنجليزي الممتاز

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة مانشستر سيتي اليوم watanserb.com
مانشستر سيتي ضد ليدز يونايتد
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وطن- يلتقي حامل اللقب مانشستر سيتي ضد ليدز يونايتد، الأربعاء، مع ختام منافسات الجولة ال17 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023.

ويستضيف ملعب (إيلاند رود فوتبول)، مباراة مانشستر سيتي ضد ليدز يونايتد، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية).

توقيت مباراة مانشستر سيتي ضد ليدز يونايتد

كما وستكون المباراة بتوقيت مصر وفلسطين، عند الساعة العاشرة مساءً، فيما ستكون بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

بينما بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، فستكون عند الساعة الثانية والنصف مساءً، لنقل المباراة المثيرة والقوية بين كلا الفريقين في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

رياض محرز في تدريبات مانشستر سيتي
رياض محرز في تدريبات مانشستر سيتي

 

تشكيلة مباراة مانشستر سيتي ضد ليدز يونايتد

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وسيدخل المدرب الإسباني بيب غوارديولا، المباراة القوية أمام نظيره ليدز يونايتد، في منافسات الجولة ال17، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: إيديرسون.

دفاع التشكيلة: وولكر، جواو كانسيلو، روبن دياز، إيميرك لابورتي (ناثان أكي).

خط الوسط: كيفين دى بروين، برناردو سيلفا (إيلكاي غوندوغان)، جاك غريليش.

مركز الهجوم: إرلينغ هالاند، رياض محرز، فيل فودين (جوليان ألفاريز).

معلق مباراة مانشستر سيتي وليدز يونايتد

ومن المقرر أن يعلق على مباراة مانشستر سيتي ضد ليدز يونايتد، عبر شبكة قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، المعلق الليبي محمد بركات.

وكان فريق مانشستر سيتي، قد تأهل إلى ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2022، بعد فوزه المثير على ليفربول بثلاثية ثمينة مقابل هدفين الأسبوع المنصرم.

إرلينغ هالاند خلال التدريبات مع مانشستر سيتي
تشكيلة مانشستر سيتي ضد ليدز يونايتد

ويحتل فريق مانشستر سيتي في ثالث جدول ترتيب الدوري الإنجليزي. برصيد 32 نقطة، خلف الوصيف نيوكاسل يونايتد صاحب المركز الثاني برصيد 33 نقطة. كما وبفارق كبير عن المتصدر أرسنال برصيد 40 نقطة حتى يومنا هذا.

المصدروطن + صفحة مانشستر سيتي + صفحة ليدز يونايتد
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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