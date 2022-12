تشكيلة مانشستر سيتي ضد ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز

- Advertisement -

وطن- يلتقي حامل اللقب مانشستر سيتي ضد ليدز يونايتد، الأربعاء، مع ختام منافسات الجولة ال17 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023.

ويستضيف ملعب (إيلاند رود فوتبول)، مباراة مانشستر سيتي ضد ليدز يونايتد، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية).

كما وستكون المباراة بتوقيت مصر وفلسطين، عند الساعة العاشرة مساءً، فيما ستكون بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

بينما بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، فستكون عند الساعة الثانية والنصف مساءً، لنقل المباراة المثيرة والقوية بين كلا الفريقين في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيدخل المدرب الإسباني بيب غوارديولا، المباراة القوية أمام نظيره ليدز يونايتد، في منافسات الجولة ال17، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: إيديرسون.

دفاع التشكيلة: وولكر، جواو كانسيلو، روبن دياز، إيميرك لابورتي (ناثان أكي).

خط الوسط: كيفين دى بروين، برناردو سيلفا (إيلكاي غوندوغان)، جاك غريليش.

مركز الهجوم: إرلينغ هالاند، رياض محرز، فيل فودين (جوليان ألفاريز).

ومن المقرر أن يعلق على مباراة مانشستر سيتي ضد ليدز يونايتد، عبر شبكة قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، المعلق الليبي محمد بركات.

