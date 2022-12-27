الثلاثاء, ديسمبر 27, 2022
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ترتيب الدوري السعودي روشن بعد ديربي النصر والهلال

النصر يتصدر جدول الدوري السعودي بفارق نقطة وحيدة عن الوصيف الشباب

كتب فارس أبو شيحة
ترتيب الدوري السعودي روشن watanserb.com
ترتيب الدوري السعودي روشن بعد تعادل ديربي الهلال والنصر
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وطن- يتصدر فريق النصر جدول ترتيب الدوري السعودي روشن، بعد التعادل الإيجابي أمام نظيره الهلال حامل اللقب، في قمة الديربي بهدفين لكليهما في منافسات الجولة ال10.

وأحرز فريق الهلال (الزعيم الآسيوي)، أولى أهداف في مباراة الديربي أمام منافسه النصر، عند الدقيقة ال10 عن طريق اللاعب أوديون إيغالو.

مباراة النصر والهلال في الدوري السعودي روشن

كما وأدرك فريق النصر السعودي هدف التعادل في الدقيقة ال56، من توقيع اللاعب تاليسكا، وعاد فريق الهلال ليسجل هدف التقدم الثاني في النتيجة عند الدقيقة ال65، عن طريق سالم الدوسري من ركلة جزاء.

مباراة الهلال والنصر في الديربي السعودي
مباراة الهلال والنصر في الديربي السعودي

 

وسجل النصر السعودي هدف التعادل الثاني في الدقيقة ال88 مع نهاية أحداث الوقت الأصلي للمباراة، عن طريق اللاعب عبد الرحمن غريب.

مباراة النصر والهلال في الدوري السعودي روشن
مباراة النصر والهلال في الدوري السعودي روشن

فوز الاتحاد على التعاون

ونجح فريق اتحاد جدة السعودي، من تحقيق الفوز النظيف على نظيره التعاون، بثلاثية دون رد، في منافسات الجولة ال10.

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كما وأحرز ثلاثية أهداف الاتحاد داخل شباك التعاون، اللاعب هيلدر كوستا في الدقيقة ال38، والمغربي عبد الرزاق حمد الله هدفين في الدقيقة ال73 وال99 من ركلة جزاء في الوقت البديل.

مباراة الاتحاد والتعاون في الدوري السعودي روشن
فوز الاتحاد على التعاون بثلاثية نظيفة في الدوري السعودي

وتلقى الشباب السعودي الخسارة القاسية أمام الفتح، برباعية ثمينة مقابل هدف وحيد في ذات الجولة.

ترتيب الدوري السعودي روشن

ونضع بين يديكم متابعينا الآعزاء، جدول ترتيب الدوري السعودي روشن، مع ختام منافسات الجولة ال10، كما يلي:

(1) النصر السعودي 23 نقطة.

(2) الشباب 22 نقطة.

(3) الاتحاد (جدة) 21 نقطة.

(4) الهلال (الزعيم) 21 نقطة.

(5) التعاون 20 نقطة.

(6) ضمك 17 نقطة.

(7) أبها 16 نقطة.

(8) الفتح 15 نقطة.

(9) الطائي 15 نقطة.

(10) الاتفاق 13 نقطة.

(11) الرائد 12 نقطة.

(12) الوحدة 8 أهداف.

(13) الفيحاء 8 أهداف.

(14) الخليج 4 نقاط.

(15) العدالة 4 نقاط.

(16) الباطن نقطة وحيدة.

هدافو الدوري السعودي روشن

كما ونرفق لكم أبرز هدافو الدوري السعودي روشن 2022-2023، على النحو الآتي:

(1) تاليسكا (النصر السعودي) 9 أهداف.

(2) عبد الرزاق حمد الله (اتحاد جدة) 6 أهداف.

(3) كارلوس ابريليو (الشباب السعودي) 6 أهداف.

(4) أوديون إيغالو (الهلال السعودي) 6 أهداف.

(5) أنتوني نواكإيمي (الفيحاء) 5 أهداف.

المصدروطن + صفحة الهلال + صفحة النصر + صفحة الدوري السعودي
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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