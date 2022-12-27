ترتيب الدوري السعودي روشن بعد ديربي النصر والهلال

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وطن- يتصدر فريق النصر جدول ترتيب الدوري السعودي روشن، بعد التعادل الإيجابي أمام نظيره الهلال حامل اللقب، في قمة الديربي بهدفين لكليهما في منافسات الجولة ال10.

وأحرز فريق الهلال (الزعيم الآسيوي)، أولى أهداف في مباراة الديربي أمام منافسه النصر، عند الدقيقة ال10 عن طريق اللاعب أوديون إيغالو.

مباراة النصر والهلال في الدوري السعودي روشن

كما وأدرك فريق النصر السعودي هدف التعادل في الدقيقة ال56، من توقيع اللاعب تاليسكا، وعاد فريق الهلال ليسجل هدف التقدم الثاني في النتيجة عند الدقيقة ال65، عن طريق سالم الدوسري من ركلة جزاء.

وسجل النصر السعودي هدف التعادل الثاني في الدقيقة ال88 مع نهاية أحداث الوقت الأصلي للمباراة، عن طريق اللاعب عبد الرحمن غريب.

فوز الاتحاد على التعاون

ونجح فريق اتحاد جدة السعودي، من تحقيق الفوز النظيف على نظيره التعاون، بثلاثية دون رد، في منافسات الجولة ال10.

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كما وأحرز ثلاثية أهداف الاتحاد داخل شباك التعاون، اللاعب هيلدر كوستا في الدقيقة ال38، والمغربي عبد الرزاق حمد الله هدفين في الدقيقة ال73 وال99 من ركلة جزاء في الوقت البديل.

وتلقى الشباب السعودي الخسارة القاسية أمام الفتح، برباعية ثمينة مقابل هدف وحيد في ذات الجولة.

ترتيب الدوري السعودي روشن

ونضع بين يديكم متابعينا الآعزاء، جدول ترتيب الدوري السعودي روشن، مع ختام منافسات الجولة ال10، كما يلي:

(1) النصر السعودي 23 نقطة.

(2) الشباب 22 نقطة.

(3) الاتحاد (جدة) 21 نقطة.

(4) الهلال (الزعيم) 21 نقطة.

(5) التعاون 20 نقطة.

(6) ضمك 17 نقطة.

(7) أبها 16 نقطة.

(8) الفتح 15 نقطة.

(9) الطائي 15 نقطة.

(10) الاتفاق 13 نقطة.

(11) الرائد 12 نقطة.

(12) الوحدة 8 أهداف.

(13) الفيحاء 8 أهداف.

(14) الخليج 4 نقاط.

(15) العدالة 4 نقاط.

(16) الباطن نقطة وحيدة.

هدافو الدوري السعودي روشن

كما ونرفق لكم أبرز هدافو الدوري السعودي روشن 2022-2023، على النحو الآتي:

(1) تاليسكا (النصر السعودي) 9 أهداف.

(2) عبد الرزاق حمد الله (اتحاد جدة) 6 أهداف.

(3) كارلوس ابريليو (الشباب السعودي) 6 أهداف.

(4) أوديون إيغالو (الهلال السعودي) 6 أهداف.

(5) أنتوني نواكإيمي (الفيحاء) 5 أهداف.