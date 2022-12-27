الثلاثاء, ديسمبر 27, 2022
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بعد اتهامات فساد لاحقتهما.. “ساعات باهظة” توثق بذخ ملك البحرين وولي عهده (شاهد)

حمد بن عيسى وابنه الأمير سلمان يستثمران المال العام لبناء إمبراطوريات شخصية

كتب خالد السعدي
بذخ ملك البحرين watanserb.com
ملك البحرين حمد بن عيسى وولي عهده سلمان
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وطن – في واقعة تكشف مدى البذخ الذي يسيطر على الأسرة المالكة في البحرين، تم الكشف عن قيمة وماركة الساعة التي يرتديها ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

ونشر الناشط البارز يوسف الجمري، صورة لساعة ولي العهد البحريني، وقال: “الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد مملكة البحرين يرتدي ساعة إيه لانج اند سون زيتويرك هاندويركسكونست بلاتين مع ميناء من الذهب الأبيض مطلي بالروديوم الأسود ومنقوش يدوياً”.

وأضاف: “تم تقديم هذا الموديل عام 2012 بإصدار محدود من 30 قطعة فقط .. سعر الريتيل التقريبي.. 99,740 دولار”.

ساعة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ويقدر سعرها بـ 99,740 دولار
ولي عهد البحرين سلمان بن حمد آل خليفة

ساعة الملك حمد

وكان الناشط نفسه، قد نشر صورة أخرى تُظهر ساعة ملك البحرين حمد بن عيسى.

وقال الجمري: “الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين ، يرتدي ساعة بولغاري أوكتو فينيسيمو توربيون بلاتينيوم”.

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وأضاف: “تتميز أوكتو بإبداع إيطالي بسيط وإتقان سويسري في فن صناعة الساعات .. سعر الريتيل التقريبي 135,000 دولار”.

ساعة ملك البحرين حمد بن عيسى والتي يقدر ثمنها بـ 135,000 دولار

فساد الأسرة المالكة

وهناك الكثير من المعلومات والتقارير التي تتناول فساد الأسرة الحاكمة في المنامة، بينها ما يتعلق بممتلكات ضحمة للملك حمد بن عيسى في بريطانيا.

ويركز حمد بن عيسى ونجله الأكبر ولي العهد سلمان على استثمار المال العام في بناء الإمبراطوريات الشخصية، دون النظر إلى العجز المتفاقم في الموازنة العامة.

استثمارات ملكية في بريطانيا

وسبق أن كشفت “فايننشال تايمز” البريطانية، إن شركة استثمارية واحدة فقط يملكها الملك حمد تتوزع استثماراتها بين البحرين وبريطانيا تبلغ قيمة استثماراتها 22 مليار دولار.

وقالت الصحيفة، إن العقارات التي تملكها العائلة في بريطانيا فقط تقدر بـ900 مليون دولار بعد قيامهم بعدة مشاريع إعمارية على أراض متنازع على ملكيتها في البحرين.

موازنة مليونية للرحلات الترفيهية

وفي وقت سابق أيضا، انتشرت وثائق تثبت أن الملك حمد يخصص موازنة شهرية بقيمة مليون و400 ألف دولار أمريكي من أجل القيام برحلات ترفيهية.

وأظهرت الوثائق أن الموازنة المذكورة تشمل النفقات خلال الرحلات الترفيهية للملك حمد وحاشيته وتقتصر على الرحلات الداخلية.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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