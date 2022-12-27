بعد اتهامات فساد لاحقتهما.. “ساعات باهظة” توثق بذخ ملك البحرين وولي عهده (شاهد)

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وطن – في واقعة تكشف مدى البذخ الذي يسيطر على الأسرة المالكة في البحرين، تم الكشف عن قيمة وماركة الساعة التي يرتديها ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

ونشر الناشط البارز يوسف الجمري، صورة لساعة ولي العهد البحريني، وقال: “الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد مملكة البحرين يرتدي ساعة إيه لانج اند سون زيتويرك هاندويركسكونست بلاتين مع ميناء من الذهب الأبيض مطلي بالروديوم الأسود ومنقوش يدوياً”.

وأضاف: “تم تقديم هذا الموديل عام 2012 بإصدار محدود من 30 قطعة فقط .. سعر الريتيل التقريبي.. 99,740 دولار”.

موقع كويتي: الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد مملكة البحرين يرتدي ساعة إيه لانج اند سون زيتويرك هاندويركسكونست بلاتين مع ميناء من الذهب الأبيض مطلي بالروديوم الأسود ومنقوش يدوياً

تم تقديم هذا الموديل عام 2012 بإصدار محدود من 30 قطعة فقط

سعر الريتيل التقريبي :

99,740 دولار pic.twitter.com/3mztl7zgIR — يوسف الجمري 🇧🇭 (@YusufAlJamri) December 26, 2022

ساعة الملك حمد

وكان الناشط نفسه، قد نشر صورة أخرى تُظهر ساعة ملك البحرين حمد بن عيسى.

وقال الجمري: “الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين ، يرتدي ساعة بولغاري أوكتو فينيسيمو توربيون بلاتينيوم”.

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وأضاف: “تتميز أوكتو بإبداع إيطالي بسيط وإتقان سويسري في فن صناعة الساعات .. سعر الريتيل التقريبي 135,000 دولار”.

موقع كويتي: الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين ، يرتدي ساعة بولغاري أوكتو فينيسيمو توربيون بلاتينيوم ، تتميز أوكتو بإبداع إيطالي بسيط وإتقان سويسري في فن صناعة الساعات سعر الريتيل التقريبي : 135,000 $ pic.twitter.com/mKf39uNtBq — يوسف الجمري 🇧🇭 (@YusufAlJamri) December 25, 2022

فساد الأسرة المالكة

وهناك الكثير من المعلومات والتقارير التي تتناول فساد الأسرة الحاكمة في المنامة، بينها ما يتعلق بممتلكات ضحمة للملك حمد بن عيسى في بريطانيا.

ويركز حمد بن عيسى ونجله الأكبر ولي العهد سلمان على استثمار المال العام في بناء الإمبراطوريات الشخصية، دون النظر إلى العجز المتفاقم في الموازنة العامة.

استثمارات ملكية في بريطانيا

وسبق أن كشفت “فايننشال تايمز” البريطانية، إن شركة استثمارية واحدة فقط يملكها الملك حمد تتوزع استثماراتها بين البحرين وبريطانيا تبلغ قيمة استثماراتها 22 مليار دولار.

وقالت الصحيفة، إن العقارات التي تملكها العائلة في بريطانيا فقط تقدر بـ900 مليون دولار بعد قيامهم بعدة مشاريع إعمارية على أراض متنازع على ملكيتها في البحرين.

موازنة مليونية للرحلات الترفيهية

وفي وقت سابق أيضا، انتشرت وثائق تثبت أن الملك حمد يخصص موازنة شهرية بقيمة مليون و400 ألف دولار أمريكي من أجل القيام برحلات ترفيهية.

وأظهرت الوثائق أن الموازنة المذكورة تشمل النفقات خلال الرحلات الترفيهية للملك حمد وحاشيته وتقتصر على الرحلات الداخلية.