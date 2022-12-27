بالصور..هذه هي أصغر 5 دول في العالم من حيث عدد السكان

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وطن- يوجد على كوكبنا دول لا نستطيع التعرف عليها في الخرائط، نظرًا لكونها أصغر دول العالم سكانًا ومساحةً.

وفي هذا التقرير الذي نشره موقع “ viva.co.id ” سنعرض لكم أصغر 5 دول في العالم من حيث عدد السكان.



الفاتيكان

تقع الفاتيكان في مدينة روما بإيطاليا. في عام 2022، بلغ عدد سكانها حوالي 800 شخص فقط. إنها ليست فقط أصغر دولة في العالم من حيث عدد السكان، بل إنها أيضََا أصغر دولة من حيث المساحة، حيث تبلغ مساحتها 0.44 كلم مربع.



ومع ذلك، يمكن أن يزيد عدد سكانها ثلاث إلى أربع مرات في أي يوم بسبب تدفق السياح الذين يأتون إلى هذه المدينة لزيارة كاتدرائية القديس بطرس وكنيسة سيستين والمتاحف.

ناورو

هي جزيرة تفع في جنوب غرب المحيط الهادئ على بعد حوالي 35 ميلاً جنوب خط الاستواء. تظهر أحدث إحصائيات التعداد أن البلاد بها 10876 نسمة.

يأتي دخل ناورو في الغالب من صادرات الفوسفات وبيع تراخيص الصيد. كما تساعدها في الإقتصاد دول مثل أستراليا وتايوان.

توفالو

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تقع مجموعة جزر توفالو في منطقة المحيط الهادئ بين هاواي و أستراليا. ويبلغ عدد سكانها ما يصل إلى 11931 نسمة، وفقًا لأرقام التعداد السكاني لعام 2022.

في السابق، كانت هذه الدولة تُعرف باسم جزيرة إليس. وقد أصبحت مستقلة تمامًا داخل الكومنولث في 1 أكتوبر 1978.



بالاو

يقدر عدد سكانها في 2018 بـ 18،169 نسمة، وهي واحدة من مجموعات الجزر في المحيط الهادئ. وتعد كل نت بابلثواب، كورور، ملكال، أراكابيسان، وبيليليو الجزر الرئيسية في بالاو.

كما تعتبر البلاد من أفضل الأماكن لممارسة الغوص في العالم، كما توجد فيها مجموعة متنوعة من النباتات والحيوانات.

سان مارينو

تقع سان مارينو داخل الأراضي الإيطالية ويبلغ عدد سكانها 34.017 نسمة. وتقع خاصة على الجانب الشمالي الشرقي من جبال أبينيني والساحل بالقرب من ريميني، منطقة المنتجع الرئيسية في إيطاليا.

ولا يزال الدستور المكتوب في أواخر القرن السادس عشر ساري المفعول حتى الآن في هذا البلد.