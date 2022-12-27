الثلاثاء, ديسمبر 27, 2022
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بالصدفة.. مدير مستشفى 57357 لعلاج السرطان يكتشف إصابته بالمرض

الدكتور شريف أبو النجا مدير مستشفى 57357 أعلن إصابته بالسرطان واكتشف الأمر أثناء إجراء تحاليل

كتب خالد الأحمد
مستشفى لعلاج السرطان watanserb.com
مستشفى 57357 لعلاج السرطان
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وطن- بعد أيام من حملة إلكترونية هدفت لإنقاذ “مستشفى 57357” المتخصص في علاج مرضى السرطان في مصر، أعلن مديره الدكتور “شريف أبو النجا” أنه اكتشف إصابته بنفس المرض، في مفارقة قوبلت بتعاطف كبير من قبل المصريين معه.

وقال “أبو النجا” في تصريحات لوسائل إعلام محلية، الثلاثاء: “شعرت بآلام منذ فترة استدعت إجراء بعض الفحوصات الطبية، وعليه اكتشفت إصابتي بالسرطان منذ نحو 3 أسابيع تقريبا.”

شريف أبو النجا مدير مستشفى 57357 بعد إصابته بالسرطان
شريف أبو النجا مدير مستشفى 57357 بعد إصابته بالسرطان

يعمل على الفحوصات الطبية للسيطرة على المرض وتحجيمه

وفي تصريح لموقع “القاهرة 24” المحلي، قال أبو النجا إنه يمارس عمله بشكل منتظم داخل مكتبه بالمستشفى وأن المرض لم يعيقه عن تأدية عمله خلال تلك الفترة.

وأكد أبو النجا أنه مستمر في إنجاز جميع المهام لمستشفى 57357، من أجل تحقيق الأهداف المنشودة، وأضاف أنه يعمل على الفحوصات الطبية خلال تلك المرحلة، للسيطرة على المرض وتحجيمه.

أزمة مستشفى 57357 لعلاج السرطان في مصر

يذكر أن مستشفى 57357 يعاني من أزمة في التمويل نتيجة ضعف التبرعات، وهو ما يهدد بغلق المستشفي حال استمرار الأزمة.

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فيما تم غلق فرع المستشفى في طنطا في ظل عدم القدرة على توفير النفقات الخاصة به.

ويعد مستشفى سرطان الأطفال أو مستشفى 57357، الذي تم تأسيسه عام 2007 أحد أكبر مستشفيات علاج سرطان الأطفال في العالم، ويقع في القاهرة بمصر ويختص في علاج سرطانات الأطفال.

ويتميز هذا المستشفى بكونه بني عن طريق التبرعات مع حملة دعائيّة كبيرة صاحبت بنائه.

“قفلت عيادتي علشان الأطفال”

والأسبوع الماضي، قال شريف أبو النجا في تصريحات تلفزيونية، إن الأطباء العاملين في المستشفى متفرغون، مضيفا أنه يجب أن يتم تقدير الأطباء بالمستشفى؛ لأنهم أغلقوا عياداتهم الخاصة، ويعملون عدد ساعات عمل أكثر مما هو مُحدد لهم.

وتحدث عن تجربته الشخصية قائلا: “أنا قفلت عيادتي علشان الأطفال مرضى السرطان وأكمل الحلم.. أنا لو رجعت أفتح عيادتي هاخد 2000 جنيه في الكشف.”

وقال “أبو النجا” في تصريحات نقلتها وسائل إعلام مصرية إن”الموازنة الكلية للمستشفى هي 39 مليون دولار، وهناك 892 مستشفى أمريكيا تم إغلاقها بسبب أزمة الموارد المالية وقلة التبرعات رغم وصول ميزانية المستشفى الواحد إلى 1.2 مليار دولار، والمؤسسات العلاجية في أمريكا هي مؤسسات اقتصادية”.

لافتاً إلى أن “التبرعات التي تأتي للمستشفى لم تقل قيمتها عن الأعوام السابقة، ولكن تكاليف العلاج ارتفعت بصورة كبيرة جراء تغير صرف الدولار مقابل الجنيه”.

وعبر عن ثقته في أن أزمة زيادة تكاليف العلاج وما تبعها من مخاوف بغلق المستشفى ستمر كما مرت غيرها من الأزمات، مشيدا بالزخم الكبير الذي أثير في الأيام الماضية لدعم المستشفى”.

امنعوا غلق مستشفى 57357

وكانت حملة إلكترونية تصدرها وسم امنعوا غلق مستشفى 57357 لقيت تفاعلا واسعا أخيرا، وسط اتهامات للمسؤولين عن المستشفى بسوء الإدارة.

وتقدم النائب البرلماني المصري محمود قاسم، ببيان عاجل، للحكومة لإنقاذ الأوضاع المالية داخل مستشفى 57357 بعد الاستغاثات التي نشرها البعض على مواقع التواصل الاجتماعي؛ من أجل سرعة التدخل لإنقاذ الأوضاع المالية داخل المستشفى.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع خبر إصابة رئيس المشفى الذي يعالج مرض السرطان بهذا المرض.

وتباينت ردودهم وتعليقاتهم بين من تمنى له الشفاء ومن رأوا ضرورة أن يترك منصبه بعد سيل من الاتهامات له بخصوص الفساد وتبديد التبرعات التي وصلت للمشفى-حسب قولهم-.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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