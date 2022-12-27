الثلاثاء, ديسمبر 27, 2022
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رياضة

باريس سان جيرمان يُقدم أولى عروضه لضم سفيان أمرابط .. كم دفع؟!

باريس سان جيرم قدم 25 مليون يورو للتعاقد مع المغربي سفيان أمرابط

كتب فارس أبو شيحة
باريس سان جيرمان يريد ضم المغربي سفيان أمرابط watanserb.com
باريس سان جيرمان يريد ضم المغربي سفيان أمرابط
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وطن- أفادت تقارير صحفية مغربية، بأن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، قدم عرضه الأول من أجل التعاقد مع النجم المغربي سفيان أمرابط 26 عاماً، لاعب نادي فيورنتينا الإيطالي، قبيل بدء سوق الانتقالات (الميركاتو) الشتوي.

وذكرت صحيفة (المنتخب) المغربية، بأن باريس سان جيرمان الفرنسي، قدم العرض الأول إلى نادي فيورنتينا الإيطالي. لضم المغربي سفيان أمرابط الذي يلعب في مركز خط الوسط، بعد التألق الذي قدمه اللاعب مع أسود الأطلس.

مفاوضات باريس سان جيرمان مع سفيان أمرابط

وأضافت الصحيفة المغربية، ” باريس سان جيرمان، تقدم بعرض بلغ قيمته 25 مليون يورو، لضم سفيان أمرابط. بعد التألق اللافت الذي ظهر به مع المنتخب المغربي في مونديال كأس العالم 2022 قطر”.

ونجح المغربي سفيان أمرابط برفقة المنتخب المغربي (أسود الأطلس)، من التأهل التاريخي إلى نصف نهائي كأس العالم 2022، في الانجاز الأول من نوعه على مستوى الوطن العربي والقارة الأفريقية السمراء.

كما وفشل منتخب المغرب بعد تأهله التاريخي إلى نصف نهائي مونديال قطر 2022، على حساب البرتغال بهدف نظيف دون رد، من نيل الميدالية البرونزية (المركز الثالث). بعد الخسارة أمام كرواتيا بهدفين مقابل هدف وحيد.

باريس سان جيرمان يريد ضم سفيان أمرابط
باريس سان جيرمان يريد ضم سفيان أمرابط

مسيرة سفيان أمرابط مع الملاعب الأوروبية

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بدأ النجم المغربي سفيان أمرابط كلاعب خط وسط مع الأندية الأوروبية، من بوابة نادي أوترخت الهولندي عام 2014، لينتقل بعدها إلى فينورد روتردام، ثم كلوب بروج البلجيكي. والإعارة بعدها إلى صفوف نادي هيلاس فيرونا. قبل أن يوقع مع فيورنتينا الإيطالي عام 2020 وإلى الآن.

كما ويتنافس العديد من الأندية الكبرى في القارة الأوروبية العجوز، للتعاقد مع المغربي سفيان أمرابط، في الميركاتو الشتوي القادم، من أبرزها نادي ليفربول وباريس سان جيرمان وأندية آخرى أوروبية.

وينتهي عقد نجم المنتخب المغربي سفيان أمرابط، مع نادي فيورنتينا في صيف عام 2025. بصفقة بلغت 8 مليون يورو.

المصدروطن + صحيفة المنتخب + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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