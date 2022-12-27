باريس سان جيرمان يُقدم أولى عروضه لضم سفيان أمرابط .. كم دفع؟!

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وطن- أفادت تقارير صحفية مغربية، بأن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، قدم عرضه الأول من أجل التعاقد مع النجم المغربي سفيان أمرابط 26 عاماً، لاعب نادي فيورنتينا الإيطالي، قبيل بدء سوق الانتقالات (الميركاتو) الشتوي.

وذكرت صحيفة (المنتخب) المغربية، بأن باريس سان جيرمان الفرنسي، قدم العرض الأول إلى نادي فيورنتينا الإيطالي. لضم المغربي سفيان أمرابط الذي يلعب في مركز خط الوسط، بعد التألق الذي قدمه اللاعب مع أسود الأطلس.

مفاوضات باريس سان جيرمان مع سفيان أمرابط

وأضافت الصحيفة المغربية، ” باريس سان جيرمان، تقدم بعرض بلغ قيمته 25 مليون يورو، لضم سفيان أمرابط. بعد التألق اللافت الذي ظهر به مع المنتخب المغربي في مونديال كأس العالم 2022 قطر”.

ونجح المغربي سفيان أمرابط برفقة المنتخب المغربي (أسود الأطلس)، من التأهل التاريخي إلى نصف نهائي كأس العالم 2022، في الانجاز الأول من نوعه على مستوى الوطن العربي والقارة الأفريقية السمراء.

صحيفة "المنتخب"المغربية.. باريس سان جيرمان قدم أول عروضه الرسمية إلى فيورنتينا الإيطالي، من أجل ضم سفيان أمرابط، بـ 25 مليون يورو🔥✍ pic.twitter.com/w3vtDsR9gL — kora11.com (@kora11) December 26, 2022

كما وفشل منتخب المغرب بعد تأهله التاريخي إلى نصف نهائي مونديال قطر 2022، على حساب البرتغال بهدف نظيف دون رد، من نيل الميدالية البرونزية (المركز الثالث). بعد الخسارة أمام كرواتيا بهدفين مقابل هدف وحيد.

مسيرة سفيان أمرابط مع الملاعب الأوروبية

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بدأ النجم المغربي سفيان أمرابط كلاعب خط وسط مع الأندية الأوروبية، من بوابة نادي أوترخت الهولندي عام 2014، لينتقل بعدها إلى فينورد روتردام، ثم كلوب بروج البلجيكي. والإعارة بعدها إلى صفوف نادي هيلاس فيرونا. قبل أن يوقع مع فيورنتينا الإيطالي عام 2020 وإلى الآن.

صحيفة المنتخب #المغربية: باريس سان جيرمان قدم عرضًا رسميًا لضم سفيان #أمرابط من فيورنتينا قيمته 25 مليون يورو 🔥 pic.twitter.com/I6BcaSNTJk — محمد الجزار 🦅 (@mohamedelgazar4) December 26, 2022

كما ويتنافس العديد من الأندية الكبرى في القارة الأوروبية العجوز، للتعاقد مع المغربي سفيان أمرابط، في الميركاتو الشتوي القادم، من أبرزها نادي ليفربول وباريس سان جيرمان وأندية آخرى أوروبية.

🚨🚨 سانتي اونا | • يورغن كلوب يريد سفيان امرابط وقد إلتقى مع وكلاء اللاعب.. هنالك محادثات جديدة تم الترتيب لها. • هنالك اهتمام من توتنهام & أتليتكو مدريد • امرابط يفضّل الذهاب إلى ليفربول وفيورينتينا سيطلب 40 مليون يورو من أجله. pic.twitter.com/aouWPy8Tnl — الدوري الإنجليزي™ (@TrendEPL) December 18, 2022

وينتهي عقد نجم المنتخب المغربي سفيان أمرابط، مع نادي فيورنتينا في صيف عام 2025. بصفقة بلغت 8 مليون يورو.