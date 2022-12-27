الثلاثاء, ديسمبر 27, 2022
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رياضة

الفيفا يصدم كهربا لاعب الأهلي المصري بهذا القرار!

لاعب الأهلي كهربا لن يشارك في بطولة كأس العالم للأندية 2022

كتب فارس أبو شيحة
محمود كهربا لن يشارك في كأس العالم للأندية watanserb.com
الفيفا يحرم محمود كهربا من المشاركة في كأس العالم للأندية
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وطن- ذكرت تقارير صحيفة مصرية، بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، عن منع محمود عبد المنعم كهربا 28 عاماً، لاعب الأهلي المصري، من المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها في شهر فبراير/ شباط القادم بدولة المغرب.

وقال موقع يلا كوروة، نقلاً عن مصدر مسؤول في الاتحاد المصري لكرة القدم، بأن محمود عبد المنعم كهربا. لاعب الأهلي المصري، من الصعب مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية لعام 2022.

الفيفا يصدم كهربا في كأس العالم للأندية

وأضاف الموقع، ” اتحاد الفيفا أكد بأن لاعب الأهلي كهربا، لن يشارك في بطولة كأس العالم للأندية في فبراير القادم”.

كما وتابع، “ الفيفا شدد على ضروة دفع الغرامة المالية الذي وقع عليها محمود عبد المنعم كهربا. لصالح نادي الزمالك، قبل أن يعود بشكل طبيعي للمشاركة مع الأهلي المصري”.

محمود كهربا لاعب الأهلي المصري
محمود كهربا لاعب الأهلي المصري

عقوبة كهربا والغرامة المالية

وكانت لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، قد فرضت عقوبة على لاعب الأهلي المصري محمود عبد المنعم كهربا، بالإيقاف لمدة 6 شهور. لحين دفع الغرامة المالية الموضع عليها لصالح نادي الزمالك.

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كما وأصدرت المحكمة الرياضية الدولية (كاس)، في شهر مارس/ آذار الماضي، عقوبة مالية على لاعب الأهلي كهربا، بقيمة 2 مليون دولار. بالإضافة إلى 5 % فوائد على المبلغ من بداية شهر يونيو/ حزيران عام 2019، إلى حين تسديد المبلغ لصالح نادي الزمالك.

كأس العالم للأندية 2022

وتستضيف دولة المغرب، منافسات بطولة كأس العالم للأندية. بنسختها ال17، منذ انطلاقتها في دولة البرازيل عام 2022، خلال الفترة ما بين 1- 11 فبراير القادم، كما ويشارك فريق الأهلي برفقة الوداد المغربي عن القارة الأفريقية السمراء.

كهربا لاعب الأهلي
محمود كهربا

ويعد فريق ريال مدريد الإسباني (الميرينغي)، الأكثر تتويجاً بالبطولة العالمية، برصيد 4 ألقاب خلال مشواره الكروي.

كما ويتصدر فريق الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 2022-2023. برصيد 23 نقطة، كما وبفارق نقطتين عن حامل اللقب الزمالك برصيد 21 نقطة حتى الآن.

وينتهي عقد نجم الأهلي المصري محمود عبد المنعم كهربا، مع المارد الأحمر في ظل عقوبة التوقف عن ممارسة اللعب مع الفريق، في صيف 2024.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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