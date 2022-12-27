ابن نتنياهو يفجر موجة جدل في إسرائيل ووالده يتنصل من تصريحاته

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وطن- أثارت تصريحات ليائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو، حول محاكمة والده بتهم الفساد وتلقي الرشوة وخيانة الأمانة، جدلاً واسعاً في إسرائيل، الأمر الذي دفع زعيم حزب “الليكود” للتنصل منها.

هاجم من حقق مع والده ودعا إلى إعدامهم بتهمة الخيانة

وكان “نتنياهو” الابن هاجم في تصريحات نقلتها وسائل إعلام عبرية، كبار مسؤولي الشرطة والمدعين العامين، الذين شاركوا التحقيق في القضايا التي يتهم فيها والده، داعياً إلى إعدامهم بتهمة الخيانة.

ودعا إلى “الاطلاع على كتاب القوانين الإسرائيلي، والتعرف على عقوبة الخيانة، وهي ليست السجن”، في إشارة منه إلى ضرورة تطبيق حكم الإعدام بحق رجال الشرطة والنيابة الذين حققوا مع والده، وفق ما تنص المادة 97 من قانون العقوبات الإسرائيلي.

وقال في رسالة قاسية بحسب ما نقلت صحيفة “يدعوت أحرونوت” الإسرائيلية إن: “محاولة التوبيخ محكوم عليها بالفشل. لن يتم ردع نظام إنفاذ القانون ، ومحاولة إسناد دوافع سياسية أو اعتبارات خارجية تفتقر إلى أي أساس”.

وزعم يائير نتنياهو أن “الجرائم الجنائية التي ارتكبها كبار المسؤولين في النيابة العامة والشرطة بحد ذاتها تستحق كل منها خمس سنوات سجنا على الأقل”.

رد المدعي العام الإسرائيلي

ورد مكتب المدعي العام الإسرائيلي بحدة على هجوم نجل رئيس الوزراء المكلف يائير نتنياهو قائلاً: “لقد شهدنا في الأيام الأخيرة عبارات تحريض وتحريض قاسية لا علاقة لها بالنقد المشروع بشيء ومحاولة توبيخ للمحققين في شرطة إسرائيل والمدعين العامين في النيابة الذين يعملون ليل نهار باسم الجمهور وبهدف حمايته”.

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وبحسب مكتب المحامي “تم تجاوز خط آخر الأسبوع الماضي، عندما اعتدى مدعى عليه جسديًا على محامٍ في المحكمة، أثناء الجلسة وأمام القاضي. وينطبق الشيء نفسه على المضايقات المستمرة للموظفين العموميين المتفانين”

وصرح مكتب المحامي: “كل هذا لن يفسد يد النيابة والمحامين الذين يتصرفون من منطلق الاعتبارات المهنية فقط. ولن يتوانى نظام إنفاذ القانون عن أداء دوره بشكل مهني وصادق”.

وفي نهاية بيانه خلص مكتب المحامي إلى أنه “سيتصرف بكل الوسائل القانونية المتاحة له لحماية مكتب المدعي العام ومحامي الدولة وسلامتهم الشخصية وسمعتهم”.

نتينياهو الأب يتنصل

من جانبه تنصل رئيس الوزراء المكلف، بنيامين نتنياهو، من تصريحات نجله، معتبرا إياها تصريحات شخصية تعبر عن آرائه الخاصة.

وقال نتنياهو، في تغريدة عبر حسابه بـ”تويتر“: “أحب ابني يائير، وهو شخص مستقل له آراؤه الخاصة، وعلى الرغم من أن لكل شخص الحق في التعبير عن النقد؛ إلا أنني لم أتفق مع الأشياء التي قالها”.

מצפן דרכו היה השליחות לטובת כלל ישראל. חינוך הנוער, הדאגה להתיישבות, ההתגייסות למשימות חברתיות, הצמחת עולם התורה הציוני-דתי והכוונת צעירים לשירות משמעותי בצה"ל עמדו בראש מעייניו — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) December 25, 2022

ويائير نتنياهو من مواليد 26 يوليو 1991، وهو نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المعروف بالدفاع عن والده على وسائل التواصل الاجتماعي وسبق أن خدم في وحدة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.

وعمل سابقًا كمدير لوسائل التواصل الاجتماعي في منظمة “شورات هدين“، وهي منظمة غير حكومية إسرائيلية تقدم خدمات قانونية لضحايا “الهجمات الإرهابية”.