الثلاثاء, ديسمبر 27, 2022
الرئيسيةالهدهدابن نتنياهو يفجر موجة جدل في إسرائيل ووالده يتنصل من تصريحاته
الهدهد

ابن نتنياهو يفجر موجة جدل في إسرائيل ووالده يتنصل من تصريحاته

علق على محاكمة والده بنيامين نتنياهو بتهم الفساد وتلقي الرشوة وخيانة الأمانة

كتب خالد الأحمد
ابن نتنياهو watanserb.com
ابن نتنياهو
- Advertisement -

وطن- أثارت تصريحات ليائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو، حول محاكمة والده بتهم الفساد وتلقي الرشوة وخيانة الأمانة، جدلاً واسعاً في إسرائيل، الأمر الذي دفع زعيم حزب “الليكود” للتنصل منها.

هاجم من حقق مع والده ودعا إلى إعدامهم بتهمة الخيانة

وكان “نتنياهو” الابن هاجم في تصريحات نقلتها وسائل إعلام عبرية، كبار مسؤولي الشرطة والمدعين العامين، الذين شاركوا التحقيق في القضايا التي يتهم فيها والده، داعياً إلى إعدامهم بتهمة الخيانة.

ودعا إلى “الاطلاع على كتاب القوانين الإسرائيلي، والتعرف على عقوبة الخيانة، وهي ليست السجن”، في إشارة منه إلى ضرورة تطبيق حكم الإعدام بحق رجال الشرطة والنيابة الذين حققوا مع والده، وفق ما تنص المادة 97 من قانون العقوبات الإسرائيلي.

تصريحات ليائير نتنياهو
تصريحات ليائير نتنياهو

وقال في رسالة قاسية بحسب ما نقلت صحيفة “يدعوت أحرونوت” الإسرائيلية إن: “محاولة التوبيخ محكوم عليها بالفشل. لن يتم ردع نظام إنفاذ القانون ، ومحاولة إسناد دوافع سياسية أو اعتبارات خارجية تفتقر إلى أي أساس”.

وزعم يائير نتنياهو أن “الجرائم الجنائية التي ارتكبها كبار المسؤولين في النيابة العامة والشرطة بحد ذاتها تستحق كل منها خمس سنوات سجنا على الأقل”.

رد المدعي العام الإسرائيلي

ورد مكتب المدعي العام الإسرائيلي بحدة على هجوم نجل رئيس الوزراء المكلف يائير نتنياهو قائلاً: “لقد شهدنا في الأيام الأخيرة عبارات تحريض وتحريض قاسية لا علاقة لها بالنقد المشروع بشيء ومحاولة توبيخ للمحققين في شرطة إسرائيل والمدعين العامين في النيابة الذين يعملون ليل نهار باسم الجمهور وبهدف حمايته”.

- Advertisement -

وبحسب مكتب المحامي “تم تجاوز خط آخر الأسبوع الماضي، عندما اعتدى مدعى عليه جسديًا على محامٍ في المحكمة، أثناء الجلسة وأمام القاضي. وينطبق الشيء نفسه على المضايقات المستمرة للموظفين العموميين المتفانين”

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

وصرح مكتب المحامي: “كل هذا لن يفسد يد النيابة والمحامين الذين يتصرفون من منطلق الاعتبارات المهنية فقط. ولن يتوانى نظام إنفاذ القانون عن أداء دوره بشكل مهني وصادق”.

وفي نهاية بيانه خلص مكتب المحامي إلى أنه “سيتصرف بكل الوسائل القانونية المتاحة له لحماية مكتب المدعي العام ومحامي الدولة وسلامتهم الشخصية وسمعتهم”.

نتينياهو الأب يتنصل

من جانبه تنصل رئيس الوزراء المكلف، بنيامين نتنياهو، من تصريحات نجله، معتبرا إياها تصريحات شخصية تعبر عن آرائه الخاصة.

وقال نتنياهو، في تغريدة عبر حسابه بـ”تويتر“: “أحب ابني يائير، وهو شخص مستقل له آراؤه الخاصة، وعلى الرغم من أن لكل شخص الحق في التعبير عن النقد؛ إلا أنني لم أتفق مع الأشياء التي قالها”.

ويائير نتنياهو من مواليد 26 يوليو 1991، وهو نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المعروف بالدفاع عن والده على وسائل التواصل الاجتماعي وسبق أن خدم في وحدة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.

وعمل سابقًا كمدير لوسائل التواصل الاجتماعي في منظمة “شورات هدين“، وهي منظمة غير حكومية إسرائيلية تقدم خدمات قانونية لضحايا “الهجمات الإرهابية”.

المصدرتويتر، صحيفة "يدعوت أحرونوت" الإسرائيلية، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
اقرأ أيضاً
الهدهد

حقيقة دعم كريستيانو رونالدو لفلسطين بعد تبرعه بالدم لإسرائيل (شاهد)

الهدهد

خريطة لفلسطين على قناة سويدية تفجر غضب إسرائيل (شاهد)

الهدهد

كاريكاتير عبري يسخر من الإسرائيليين بعد صفعات المونديال للتطبيع ودعم الفلسطينيين (شاهد)

الهدهد

تطبيع الإمارات وإسرائيل.. مهرجان موسيقي للشباب في صحراء أبوظبي

الهدهد

إيدي كوهين يستفز العرب بعد تأهل المغرب لنصف نهائي المونديال.. ما علاقة إسرائيل؟

الهدهد

فيديو لمشجعات برازيليات من الدوحة سيفجر غضب إسرائيل

الهدهد

حمد السويدي يفجر غضب القطريين ثانية من على شاشة إسرائيلية

الهدهد

مشاهد فيلم فرحة التي فجّرت غضب إسرائيل ضد “نتفليكس” (فيديو)

تقارير

القصة الكاملة لفضيحة حصول حميدتي على أجهزة تجسس إسرائيلية

الهدهد

إحصائية صادمة عن عدد المجندات الإسرائيليات اللائي تعرضن للاغتصاب

الهدهد

من المغرب.. هذا ما تفعله إسرائيل وقد يحدث أزمة مع مصر

تقارير

مجلة: تطبيع ابن سلمان سيكون أشبه بقرار السادات الذي قتله في النهاية

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ركوة - دليل العرب في تركيا.. اشترك الأن

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

حفيظ دراجي يتحدث عن راتب جمال بلماضي ومفاجأة صادمة (فيديو)

من إنهيار تويتر إلى قطع إبنته لعلاقتها به..هل كان عام 2022 العام الأسوأ في حياة إيلون ماسك؟

“قوم فاسقون”.. مدرب الأهلي يهاجم السيسي بسبب قاضي الزواج وتخوفات على مصيره

فيديو صادم لسيدة سعودية منقبة تغني في حفل فني

زوجة ياسين بونو تستعرض رشاقتها بلقطات عفوية من “الجيم” (فيديو)

مجلة أمريكية: كليبتوقراطي العام هو محمد بن سلمان!

الفيفا يصدم كهربا لاعب الأهلي المصري بهذا القرار!

بعد فضيحة أرجل الفراخ.. الحكومة المصرية تروج للفول النابت

4 خضروات لا تأكل نيئة لأنها تحتوي على مواد سامة

بالصور..هذه هي أصغر 5 دول في العالم من حيث عدد السكان

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC