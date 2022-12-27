الثلاثاء, ديسمبر 27, 2022
الرئيسيةحياتناإيمليانو مارتينيز يظهر بأربعة أصابع فقط في قدمه.. هل هو بخير؟ (شاهد)
حياتنا

إيمليانو مارتينيز يظهر بأربعة أصابع فقط في قدمه.. هل هو بخير؟ (شاهد)

تُوج حارس مرمى المنتخب الأرجنتيني إيمليانو مارتينيز بجائزة القفاز الذهبي بعد فوز بلاده بلقب كأس العالم في قطر

كتب فهمي الورغمي
الحارس إيمليانو مارتينيز watanserb.com
إيمليانو مارتينيز
- Advertisement -

وطن- أثارت صورة متداولة لحارس مرمى المنتخب الأرجنتيني- بطل كأس العالم- “إميليانو مارتينيز” ظهرت فيها ساقه اليمنى “بأربعة أصابع” فقط، تفاعلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين اعتقد بعضهم أن حارس الألبيسيليستي مُصاب بإعاقة ما لأول مرة يعرفون عنها.

صورة مُحرجة لـ إيمليانو مارتينيز

وفي هذا السياق كشفت صحيفة “سبور بايبل” أن الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز قد أصبح حديث وسائل التواصل الاجتماعي، عندما تحول الاهتمام من القفاز الذهبي الذي تُوج به في نهائي كأس العالم، إلى صورة متداولة لأصابع قدميه.

و لعب “مارتينيز” دورًا أساسيًا في فوز الأرجنتين بكأس العالم للمرة الثالثة، حيث فاز بالقفاز الذهبي كأفضل حارس مرمى في البطولة.

إيمليانو مارتينيز يظهر بأربعة أصابع
إيمليانو مارتينيز يظهر بأربعة أصابع

وكان مارتينيز، الذي يشارك حياته الخاصة مع متابعيه بشكل مستمر، قد نشر صورة حديثة له وقد حصل على وشم جديد على ساقه اليسرى.

يحتوي هذا الوشم على صورة كأس العالم، وثلاث نجوم يقصد بها عدد مرات تتويج الأرجنتين به، والاقتباس التالي باللغة الإسبانية “Que la pasión te lleve a la gloria” والذي يُترجم إلى “أتمنى أن يقودك الشغف إلى المجد.”

انستغرام إيميليانو مارتينيز حارس مرمى المنتخب الأرجنتيني

نشر “مارتينيز” صوراً لوشمه الجديد عبر حسابه الرسمي على منصة انستغرام، ولم يكن يتوقع أن اهتمام متابعيه سيتحول عن الوشم في ساقه اليسرى إلى عدد أصابع ساقه اليمنى.

- Advertisement -

ليتبين لاحقا أن الصورة كانت غير واضحة كثيراً وأن الأمر يتعلق بنعل “أديداس” الذي كان يرتديه والذي غطى على الإصبع الصغير في قدمه اليمنى.

وكان حارس مرمى المنتخب الأرجنتيني إيمليانو مارتينيز، قد أثار موجة جدل واسعة قبل أيام خلال احتفاله رفقة زملائه بكأس العالم.

وظهر مارتينيز وهو يحمل دمية صغيرة تشبه في شكلها هيئة طفل رضيع، وضع عليها صورة النجم الفرنسي كيليان مبابي، ووضعها بين ذراعيه في لقطة استفزازية أشعلت السوشيال ميديا حول العالم.

وكان الفرنسي مبابي قد سجل ثلاثية تاريخية في مرمى مارتينيز في مباراة نهائي كأس العالم فيفا قطر 2022، الذي جمعت المنتخب الأرجنتيني مع نظيره الفرنسي على ستاد لوسيل المونديالي مساء 18 ديسمبر كانون الأول الجاري.

ومع انتهاء كأس العالم يعود مارتينيز إلى مركزه كحارس للمرمى في نادي أستون فيلا الإنجليزي.

المصدرصحيفة سبور بايبل، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
اقرأ أيضاً
الهدهد

مفاجأة.. ماذا سيحدث لملاعب قطر التي كلفت المليارات؟

الهدهد

أبو تريكة يجبر بخاطر المعجزة الأردني عامر أبو نواس (فيديو)

حياتنا

بعد التعري في قطر.. غزوة العاريات تجتاح شوارع الأرجنتين احتفالا بكأس العالم(شاهد)

الهدهد

ليست والدته.. هوية السيدة التي عانقها ميسي بحرارة عقب الفوز (شاهد)

الهدهد

الأرجنتين تصدر عملة جديدة تحمل صورة ميسي.. ما القصة؟ (شاهد)

حياتنا

كأس العالم يتسبب بخسارة فادحة لآخر عذراء على OnlyFans.. لن تصدق ماذا ستفعل البرازيلية الحسناء للتعويض!(شاهد)

رياضة

مخطط لتغيير موعد إقامة كأس العالم .. وهذه تفاصيله

الهدهد

بالبشت القطري .. ميسي يطيح بـ”البيضة” ويصبح ملك إنستغرام الجديد

الهدهد

ديانة فايزة العماري والدة مبابي.. جزائرية تتحكم بمصير ملك الكرة الجديد

الهدهد

40 مليون سائح.. هكذا ستستغل قطر الفرصة الذهبية ومكاسب المونديال

حياتنا

كأس العالم.. شاهد أكثر اللحظات غرابة وصدمة والتي لم يعرضها الإعلام!

الهدهد

ميسي ينجو من كارثة محققة كادت أن تودي بحياته هو ورفاقه بعد وصولهم للديار(شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ركوة - دليل العرب في تركيا.. اشترك الأن

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

“هوشة” أحلام وأصالة بسعودي ايدول.. هل تفسدان حلم آل الشيخ؟ (فيديو)

هزت مصر.. الشرطة حلت لغز جريمة قتل “سيدة الخير” وتفاصيل صادمة

نهاية لم تخطر ببالها يوما.. أمريكية ابتلعتها عاصفة القرن ووثقت لحظاتها الأخيرة

هكذا خطط كيسنجر لاحتلال السعودية مع شاه ايران فيما لو سقطت اسرة ال سعود

فعل خارج للاعبتين بالدوري النسائي السعودي يحدث أزمة

إيرانية تتحدى نظام بلادها وتظهر بدون الحجاب في مسابقة دولية (شاهد)

“حافية القدمين” تغضب كاظم الساهر بما فعلته معه في دبي! (فيديو وتعليقات)

قصر ميسي الأسطوري والصديق للبيئة.. حقيقة صور مبهرة فجرت جدلا

“زيدان مُدربا وشرط مهين لنيمار”.. شروط مبابي الـ 3 للبقاء في سان جيرمان

بالصدفة.. مدير مستشفى 57357 لعلاج السرطان يكتشف إصابته بالمرض

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC