إيمليانو مارتينيز يظهر بأربعة أصابع فقط في قدمه.. هل هو بخير؟ (شاهد)

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وطن- أثارت صورة متداولة لحارس مرمى المنتخب الأرجنتيني- بطل كأس العالم- “إميليانو مارتينيز” ظهرت فيها ساقه اليمنى “بأربعة أصابع” فقط، تفاعلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين اعتقد بعضهم أن حارس الألبيسيليستي مُصاب بإعاقة ما لأول مرة يعرفون عنها.

صورة مُحرجة لـ إيمليانو مارتينيز

وفي هذا السياق كشفت صحيفة “سبور بايبل” أن الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز قد أصبح حديث وسائل التواصل الاجتماعي، عندما تحول الاهتمام من القفاز الذهبي الذي تُوج به في نهائي كأس العالم، إلى صورة متداولة لأصابع قدميه.

و لعب “مارتينيز” دورًا أساسيًا في فوز الأرجنتين بكأس العالم للمرة الثالثة، حيث فاز بالقفاز الذهبي كأفضل حارس مرمى في البطولة.

وكان مارتينيز، الذي يشارك حياته الخاصة مع متابعيه بشكل مستمر، قد نشر صورة حديثة له وقد حصل على وشم جديد على ساقه اليسرى.

يحتوي هذا الوشم على صورة كأس العالم، وثلاث نجوم يقصد بها عدد مرات تتويج الأرجنتين به، والاقتباس التالي باللغة الإسبانية “Que la pasión te lleve a la gloria” والذي يُترجم إلى “أتمنى أن يقودك الشغف إلى المجد.”

انستغرام إيميليانو مارتينيز حارس مرمى المنتخب الأرجنتيني

نشر “مارتينيز” صوراً لوشمه الجديد عبر حسابه الرسمي على منصة انستغرام، ولم يكن يتوقع أن اهتمام متابعيه سيتحول عن الوشم في ساقه اليسرى إلى عدد أصابع ساقه اليمنى.

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ليتبين لاحقا أن الصورة كانت غير واضحة كثيراً وأن الأمر يتعلق بنعل “أديداس” الذي كان يرتديه والذي غطى على الإصبع الصغير في قدمه اليمنى.

وكان حارس مرمى المنتخب الأرجنتيني إيمليانو مارتينيز، قد أثار موجة جدل واسعة قبل أيام خلال احتفاله رفقة زملائه بكأس العالم.

وظهر مارتينيز وهو يحمل دمية صغيرة تشبه في شكلها هيئة طفل رضيع، وضع عليها صورة النجم الفرنسي كيليان مبابي، ووضعها بين ذراعيه في لقطة استفزازية أشعلت السوشيال ميديا حول العالم.

وكان الفرنسي مبابي قد سجل ثلاثية تاريخية في مرمى مارتينيز في مباراة نهائي كأس العالم فيفا قطر 2022، الذي جمعت المنتخب الأرجنتيني مع نظيره الفرنسي على ستاد لوسيل المونديالي مساء 18 ديسمبر كانون الأول الجاري.

ومع انتهاء كأس العالم يعود مارتينيز إلى مركزه كحارس للمرمى في نادي أستون فيلا الإنجليزي.