الثلاثاء, ديسمبر 27, 2022
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حياتنا

أبرزها تحسين نوعية نومك..7 فوائد غير متوقعة لقشور البصل

لا يدرك البعض أن قشور البصل مفيدة من نواح كثيرة

كتب ايمان الباجي
أبرزها تحسين نوعية نومك..7 فوائد غير متوقعة لقشور البصل watanserb.com
فوائد غير متوقعة لقشور البصل
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ور  اوطنالبصل هو أشهر أنواع الخضروات وأكثرها استخدامًا في العالم، ويكره معظم الناس تقشيره وتقطيعه لأنه  يسبّب البكاء. وبعد تقشيره، غالبا ما نتخلص من القشرة الخارجية.

ولكن ما لا يدركه البعض أن تلك القشور تحتوي على محتوى غذائي جيد وهي مفيدة من نواح كثيرة. فهي غنية بالألياف وفيتامين أ وفيتامين ج وفيتامين هـ وهي مفيدة للبشرة والشعر وتساعد على تحسين بصرك.

وفي هذا السياق، نشر موقع “onlymyhealth” تقريرا استعرض من خلاله الفوائد الأخرى التي تحتوي عليها هذه القشور، فضلا عن إستخدمات مذهلة لها.

شاي البصل لتسكين الألم

يمكن أن يكون شاي قشر البصل مفيدًا لبشرتك وصحتك.كما يساعد كذلك في تقليل ارتفاع ضغط الدم والالتهابات ويعزز جهازك المناعي.

قشور البصل تساعد على تخفيف الحكة على الجلد

ويمكن تحقيق ذلك بغلي القليل من قشور البصل مع الماء لمدة 10 إلى 20 دقيقة للحصول على هذه الفوائد.

تقلل من شدة الحكة

هذه القشور لها خصائص مضادة للفطريات، وتساعد على تخفيف الحكة على الجلد والطفح الجلدي.

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يمكنك وضع ماء قشر البصل على بشرتك للحصول على الراحة.

تساعد في إخفاء الشعر الرمادي

يمكنك التخلص من الشيب باستخدام قشور البصل الغنية بالكبريت. يحول هذا شعرك الرمادي إلى بني ذهبي عن طريق تغذية بصيلات الشعر.

فقط تحتاج إلى بعض قشور البصل، والقيام بغليها مع الماء. وبمجرد أن يتحول لون المزيج إلى اللون الأسود،  اطحن هذه القشور للحصول على مسحوق ناعم وأضف بعض زيت أو جل الصبار واستخدمه مباشرة كصبغة شعر وسترى التغيير.

استخدامها كسماد

قشور البصل رائعة ويمكنك دمجها مع سماد النباتات حول منزلك. تحتوي القشور على الفوسفور والبوتاسيوم والحديد والكالسيوم والمغنيسيوم.

مفيدة للشوربات والمرق

تُضاف قشور البصل أثناء سلق الحساء والمرق وتعطي لونًا أرجوانيًا لطيفًا للشوربة المغلية.ولكن يجب إزالة القشور من الحساء بعد أن يغلي لفترة من الوقت.

تُحسن جودة النوم

تحتوي هذه القشور على L-tryptophan، وهو شكل من أشكال الأحماض الأمينية تعمل كمهدئ طبيعي. لذا يمكن لهذا الشاي البسيط أن يساعد في الواقع في النوم وهدوء أعصابك.

تساعد في نمو الشعر

إذا كنت تعاني من الشعر الجاف الباهت أو تساقط الشعر، فإن هناك مكون مصنوع من قشر البصل يمكن أن يصنع العجائب لشعرك.

فقط تحتاج إلى بعض من هذه القشور، والقيام بغليها مع الماء، وبمجرد أن يتحول لون المزيج إلى اللون البني، يمكنك تخزينها في زجاجة وتطبيقها على فروة رأسك.

المصدرموقع onlymyhealth، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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