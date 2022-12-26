الإثنين, ديسمبر 26, 2022
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10 عادات صباحية عليك إتباعها في العام الجديد

منها تجنب استخدام الهاتف أول شيء في الصباح

كتب ايمان الباجي
10 عادات صباحية عليك إتباعها في العام الجديد watanserb.com
عادات صباحية عليك إتباعها في العام الجديد
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وطن-تعتبر الطريقة التي نبدأ بها اليوم هامة للغاية خاصة بالنسبة لصحتنا العقلية. وتلعب العادات الصباحية دوراً في تحديد سلوكنا ومزاجنا خلال اليوم.

وفي هذا السياق، نشر موقع “healthshots” تقريرا استعرض من خلاله 10 عادات صباحية صحية ستساعدك على البقاء إيجابيًا وستساعد على تحسين صحتك العقلية.

الالتزام بجدول للنوم

إن الاستيقاظ والنوم في أوقات ثابتة يومياً قد يساعدك على إيقاظ شعورك بطاقة النشاط والإعداد لما ستقوم به في اليوم.

لذا، تأكد من حصولك على ثماني ساعات من النوم كل ليلة.

الاستيقاظ والنوم في أوقات ثابتة يساعدك على إيقاظ شعورك بطاقة النشاط

تجنب استخدام هاتفك أول شيء في الصباح

عادة يومية يلجأ إليها كثيرون وهي تصفح الهاتف المحمول فور الاستيقاظ من النوم لمعرفة ما يحدث في العالم. لا يُنصح بتفقد وسائل التواصل الاجتماعي في الصباح الباكر لأن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى إتلاف إنتاجيتك خلال النهار.

التأمل لمدة 15 دقيقة بشكل يومي

إن قضاء بعض الوقت في التأمل مع أفكارك الخاصة يمكن أن يساعدك على الشعور بالهدوء والسلام الداخلي.

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فتدرب على التنفس العميق واليوجا في الصباح الباكر، وستشعر بالراحة النفسية بمرور الوقت.

ممارسة الرياضة

النشاط البدني في الصباح يحرك أجسامنا ويزيد من نسبة الاندورفين في الجسم وهي مواد كيميائية “سعيدة” موجودة في الدماغ تجعلك في مزاج أفضل.

النشاط البدني في الصباح يحرك أجسامنا ويزيد من نسبة الاندورفين في الجسم

الاحتفاظ بمذكرات

تعد كتابة ما تشعر به طريقة رائعة للتفكير في حياتك بطريقة منظمة كما أنها طريقة تهدى العقل. فينصح بكتابة الأشياء التي تُشعرك بالامتنان كل يوم، يمكنك ذكر أصدقائك أو عائلتك أو حتى التحدث عن عملك، فهناك مواضيع كثيرة لكتابتها.

تناول وجبة إفطار صحية

أظهرت الأبحاث مرارًا وتكرارًا أن الأشخاص الذين يتناولون وجبة صباحية تتكون من الكربوهيدرات المعقدة والدهون الصحية والبروتينات مثل البيض أو الجبن يتمتعون بحماية أفضل ضد الأمراض العقلية.

شرب الماء في الصباح الباكر

 تأكد من شرب كوب كبير من الماء مع عصير الليمون والعسل في الصباح بعد الاستيقاظ، حيث يمكن أن يساعد هذا في تحسين عمل الجهاز الهضمي.

رتّب سريرك

إنها مهمة بسيطة، لكن شيئًا مثل ترتيب السرير أو ترتيب غرفة النوم ثبت أنه مرتبط بتحسين المزاج أثناء النهار.

ترتيب السرير في الصباح يحسن المزاج

ضوء الشمس

إذا دخل ضوء الشمس إلى المنزل أو  إلى الغرفة يمكن أن يحسن من مزاجك خلال النهار.

ولكن إذا كنت تعاني من الاضطراب العاطفي الموسمي، وهو نوع من الاكتئاب المرتبط بالتغيرات في المواسم، يمكنك إستخدام صندوقًا ضوئيًا.

التنظيم والتخطيط للمستقبل

ضع قائمة بالمهام التي يجب عليك القيام بها في اليوم والتي ستساعدك على الحفاظ على تنظيم الوقت وتمنع الشعور بعدم الكفاءة والإحباط في نهاية اليوم.

المصدرموقع "healthshots"، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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