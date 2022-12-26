الإثنين, ديسمبر 26, 2022
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والد غانم المفتاح في صورة مؤثرة مع نجله الشاب القطري الملهم (شاهد)

الشاب القطري غانم المفتاح يدين بكل الفضل لوالديه فيما وصل إليه من نجاح وشهرة

كتب خالد الأحمد
غانم المفتاح watanserb.com
غانم المفتاح
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وطن- عبر الملهم القطري الشاب “غانم المفتاح” عن مشاعر البنوة وحبه لوالده الذي كان له دور كبير مع والدته في تربيته وتنشئته، ليكون شخصاً ناجحاً تحدى الإعاقة وقدم نموذجاً باهراً يحتذى به في التميز والتفوق.

وبذل والدا غانم المفتاح ولا يزالا، جهداً كبيراً للاعتناء به، واستطاعا بوعيهما وإصرارهما أن يخلقا منه شخصية ملهمة للكثيرين ممن تسلل اليأس إلى قلوبهم بسبب ما يعانونه من إعاقات مختلفة.

لم يرى العالم على مسرح افتتاح مونديال قطر بل رأى والديه فقط

ونشر المفتاح على حسابه الرسمي في “تويتر” صورة له وهو يستند برأسه إلى ركبتي والده وعلق عليها باللغتين العربية والإنجليزية: “أبوي شايل تعبي”.

وكان غانم المفتاح الذي اختارته دولة قطر في وقت سابق ليكون سفيرا رسميا لبطولة كأس العالم التي استضافتها في الفترة مابين 21 نوفمبر/تشرين الثاني، إلى 18 ديسمبر/كانون الأول، قد نشر مقطع فيديو قال فيه إنه في لحظة دخوله إلى مسرح افتتاح البطولة كان خائفاً ومرتبكاً وقلبه يرتجف لأن ملايين البشر كانوا يرونه تلك اللحظة.

وأضاف أن العالم اختفى أمامه حينها ولم يرى إلا والده ووالدته، اللذين حضرا افتتاح البطولة من وراء الشاشة ولم يكونا معه بل كانا أمام عينيه ويسمع دعواتهما.

غانم المفتاح يستند برأسه إلى ركبتي والده
غانم المفتاح يستند برأسه إلى ركبتي والده
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وقال إن مشيته على المسرح كانت لوالديه وكان يمشي وهو يرفع رأسه بكل فخره بهما.

وكشف أنه بعد خروجه من الافتتاح كان الكل يهنئه ويبارك له وكان يشعر أن كل كلمة مدح وإطراء موجهة لوالديه.

وأضاف أنه اتصل حينها بهما وقال لهما “لا تباركان لي أنا من سأقول لكما مبروك لأن ما أنا به بفضل الله وفضلكما وأني ولدت في هذا البلد الغالي”.

وقوبلت صورة غانم المفتاح مع والده بسيل من تعليقات الإشادة والثناء، على والدي الشاب القطري اللذين نجحا في تحويل إعاقة ابنهما إلى دافع قوي للنجاح وعدم الاستسلام للأمر الواقع.

وفي هذا السياق علق أحد النشطاء بقوله:”غانم يا أيقونة الفرح والإبتسامة الصافية.. انت كما أنت علم غانم ومفتاح من مفاتيح الخير والبهجة والسرور.”

وتابع:”أسعد كثيرا بمشاهدتك والإصغاء إلى أحاديثك العذبة وكأنك الذي كل حرف زل عن مرشفه نشر الطيب يمينا وشمالا.”

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وغرد راشد الهاملي:”الله يحفظك ويحفظ لك والديك يارب ويبعد عنك التعب.”

فيما دون محمد ذكري:”أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفيك ويعافيك وأنا يبارك لك في أبويك ياعنوان الارادة والتحدي.”

وعلى نفس الخط غرد ناشط باسم عماد مشيدا بقوة غانم المفتاح وإرادته:”الله يبارك بعمر الوالد ويديمه ستر وغطى الكم. وانت ماشاء الله عليك عنوان الإرادة القوية والرضى بالطاف قدر الله .”

غانم المفتاح مع الشيف بوراك

وكان “غانم” قد نشر عبر صفحته الرسمية بتويتر، قبل أيام مقطعاً مصوّراً أظهره برفقة الشيف التركي الشهير بوراك أوزدمير، في فرع مطعمه بالعاصمة القطرية الدوحة.

وظهر الشيف بوراك في المقطع الذي رصدته (وطن) آنذاك، وهو يسير باتجاه غانم المفتاح، فاتحاً ذراعيه ليقوم باحتضانه، ثم يقوم بتقبيل رأسه.

ويرى الشيف التركي وهو يحضّر وجبة طعام خاصة على الطاولة التي يجلس عليها المفتاح، حيث يشعل النار بها بعد صبّ الزيت، وسْط فرحة وتفاعل الشاب القطري.

ويُظهر مشهد آخر بوراك وهو يحمل قطعة خبز طويلة كتب عليها اسم غانم باللغة الإنكليزية، كما هي عادته بالاحتفاء بضيوفه.

وتفاعل العديد من النشطاء مع ظهور المفتاح مع الشيف التركي، وأثنوا على طريقة ترحيب بوراك المميزة بالشاب غانم.

المرض الذي يعاني منه غانم المفتاح

وغانم المفتاح هو شاب قطري من ذوي الاحتياجات الخاصة، أصيب منذ ولادته بمرض يعرف بمتلازمة التراجع الذيلي.

وهو مرض نادر الحدوث يصيب الأطراف السفلى من الجسم ويُضعف نموها، وفقد معظم العظام في جسمه بسبب هذا المرض.

ولا يوجد سبب واضح لهذا المرض، ولكن علماء يعتقدون بأنّه بسبب منع تدفق الدم المحمل بالأوكسجين إلى المنطقة الذيلية للجنين، ناتج عن عوامل خطر، مثل: نقص الأوكسجين عند الحامل، أو إصابتها بالسكري.

وخطف المفتاح أنظار العالم، وتصدّر محركات البحث “جوجل” في افتتاح بطولة كأس العالم بقطر والتي انتهت بتتويج الأرجنتين باللقب، بعد ظهوره في حوار شيّق مع الفنان الأمريكي “مورغان فريمان”، تطرّق فيه للحديث على المفارقات بين الغرب والشرق، وأخبره الشاب عن فكرة القبيلة والخيمة، بعد أن بدأ الافتتاح بتلاوة آية من القرآن الكريم.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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