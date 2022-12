والد غانم المفتاح في صورة مؤثرة مع نجله الشاب القطري الملهم (شاهد)

- Advertisement -

وطن- عبر الملهم القطري الشاب “غانم المفتاح” عن مشاعر البنوة وحبه لوالده الذي كان له دور كبير مع والدته في تربيته وتنشئته، ليكون شخصاً ناجحاً تحدى الإعاقة وقدم نموذجاً باهراً يحتذى به في التميز والتفوق.

وبذل والدا غانم المفتاح ولا يزالا، جهداً كبيراً للاعتناء به، واستطاعا بوعيهما وإصرارهما أن يخلقا منه شخصية ملهمة للكثيرين ممن تسلل اليأس إلى قلوبهم بسبب ما يعانونه من إعاقات مختلفة.

ونشر المفتاح على حسابه الرسمي في “تويتر” صورة له وهو يستند برأسه إلى ركبتي والده وعلق عليها باللغتين العربية والإنجليزية: “أبوي شايل تعبي”.

أبوي ❤️ شايل تعبي ❤️

My mother and father are the wind beneath my wings ❤️#غانم_المفتاح #ghanimalmuftah pic.twitter.com/cjelmIreDV

— غانم المفتاح | Ghanim Al-Muftah (@g_almuftah) December 26, 2022