الإثنين, ديسمبر 26, 2022
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حياتنا

نورة العميري تثير جدلا بظهورها مع كلب على سريرها وتدلي بلتميح جنسي (فيديو)

المطربة الكويتية نورة العميري تعرضت لانتقادات حادة

كتب خالد السعدي
نورة العميري في سريرها watanserb.com
المطربة الكويتية نورة العميري
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وطن– أثارت المطربة الكويتية نورة العميري، حالةً من الجدل، بعدما أطلّت من سريرها برفقة “كلب”، وأدلت بتلميح جنسي.

وذكرت العميري، في مقطع فيديو متداول على موقع “تويتر“: “أنا حبيت كلب (..) بس كلب طويل شوية.. طوله 170 سم”.

أثار هذا الفيديو، تفاعلاً واسعاً بين النشطاء على موقع تويتر، وسط موجة غضب عارمة.

وقال عبدالعزيز العتيبي: “لايقين ع بعض”.

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وكتب مروان: “الكوميديا والنساء خطان لا يلتقيان”.

وذكر سلطان: “الكوايته الى اين؟؟”.

وتفاعل سعود: “نعاني من فراغ فكري بسبب هذه السخافات”.

وغرد نايف: “حلو عرفت هي من أي فصيلة”.

فيديو نورة العميري مع فوز الفهد

وكانت نورة العميري، قد ظهرت أخيراً، في مقطع فيديو مع مشهورة سناب شات الكويتية فوز الفهد.

وفي ذلك الظهور، قالت نورة إنّها تحب أطفال فوز الفهد كثيراً، بسبب حبها الشديد لها، معلقة: “أقول لها أنا أحبهم وأحبهم زيادة لأنك أمهم”.

فيما علقت فوز الفهد على خوف الجميع من تكرارها لتجربة الحمل للمرة الثالثة قائلة: “الكل خايف أحمل تاني أنا أحب النيو بورن وايد”.

وردّت عليها نورة بأنّها يمكن أن تحضر لها طفلاً لتلعب معه، إلا أن الفاشينيستا الكويتية علّقت: “لا نورة ريحتهم غير”.

وأبدت نورة العميري إعجابها بردّ فوز الفهد قائلة: “والله حنونة”.

فيما انتقدت فوز التعليقات التي تتلقاها الأمهات بعد الولادة قائلة: “هذا إحباط حق الأم كل مرة نفس السيناريو بس الأشياء تختلف”.

من نورة العميري؟

ونورة العميري -ابنة الفنانة الشعبية هيام- مطربة وممثلة كويتية ولدت في 28 يونيو 1989، وهي أول شابة كويتية تشارك في برنامج “ستار أكاديمي”، وظهرت في الجزء السادس، وبدأت مسيرتها من خلاله، ثم عادت لاحقاً في عدد من الأغنيات للمشاركة في برنامج “فن أكاديمي”.

بعدها شاركت في مسرحية الأطفال “فايتي وسبيدي” عام 2009، وكانت بوابتها للتلفزيون، وقدّمت في العام الذي يليه مسلسل “عواطف”، ومسرحية “المدينة الثلجية”، ثم مسرحية “عودة شيزبونة” 2011، والجزء الثاني من “المزواج”، وجزأين من “الفلتة”.

وفي 2012، نالت جائزة أفضل فنانة كوميدية من مهرجان المميزون في رمضان، إذ شاركت خلاله في مسلسل “واي فاي” بجزأيه الثاني والثالث، ومسرحية “أحلام سعيدة”، والجزء الثالث من “لولاكي”.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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