نورة العميري تثير جدلا بظهورها مع كلب على سريرها وتدلي بلتميح جنسي (فيديو)

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وطن– أثارت المطربة الكويتية نورة العميري، حالةً من الجدل، بعدما أطلّت من سريرها برفقة “كلب”، وأدلت بتلميح جنسي.

وذكرت العميري، في مقطع فيديو متداول على موقع “تويتر“: “أنا حبيت كلب (..) بس كلب طويل شوية.. طوله 170 سم”.

نورة العميري: حبيت كلب بس طويل طوله 170. pic.twitter.com/38AKnXC8To — Gorgeous (@gorgeous4ew) December 26, 2022

أثار هذا الفيديو، تفاعلاً واسعاً بين النشطاء على موقع تويتر، وسط موجة غضب عارمة.

وقال عبدالعزيز العتيبي: “لايقين ع بعض”.

170طويل؟؟؟ ذا نفس اللي طوله 160 — 🇸🇦🇸🇦 (@Hxc_zx) December 26, 2022

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وكتب مروان: “الكوميديا والنساء خطان لا يلتقيان”.

الكوميديا والنساء خطان لا يلتقيان — مَروان 🇦🇷 (@Mviczx) December 26, 2022

وذكر سلطان: “الكوايته الى اين؟؟”.

الكوايته الى اين؟؟ — sultan (@Serty15_) December 26, 2022

وتفاعل سعود: “نعاني من فراغ فكري بسبب هذه السخافات”.

نعاني من فراغ فكري بسبب هذه السخافات — سعود ⛷ (@soud2299) December 26, 2022

وغرد نايف: “حلو عرفت هي من أي فصيلة”.

حلوو عرفت هي من اي فصيله . — نايف بن سلمان🕯️ (@n7_8a) December 26, 2022

فيديو نورة العميري مع فوز الفهد

وكانت نورة العميري، قد ظهرت أخيراً، في مقطع فيديو مع مشهورة سناب شات الكويتية فوز الفهد.

وفي ذلك الظهور، قالت نورة إنّها تحب أطفال فوز الفهد كثيراً، بسبب حبها الشديد لها، معلقة: “أقول لها أنا أحبهم وأحبهم زيادة لأنك أمهم”.

فيما علقت فوز الفهد على خوف الجميع من تكرارها لتجربة الحمل للمرة الثالثة قائلة: “الكل خايف أحمل تاني أنا أحب النيو بورن وايد”.

وردّت عليها نورة بأنّها يمكن أن تحضر لها طفلاً لتلعب معه، إلا أن الفاشينيستا الكويتية علّقت: “لا نورة ريحتهم غير”.

بالفيديو: فوز الفهد تكشف سبب خوف أصدقائها من حلمها للمرة الثالثة https://t.co/14uPJRRiDc pic.twitter.com/Tx1YqmasnZ — فن ومشاهير (@celebNart) December 19, 2022

وأبدت نورة العميري إعجابها بردّ فوز الفهد قائلة: “والله حنونة”.

فيما انتقدت فوز التعليقات التي تتلقاها الأمهات بعد الولادة قائلة: “هذا إحباط حق الأم كل مرة نفس السيناريو بس الأشياء تختلف”.

من نورة العميري؟

ونورة العميري -ابنة الفنانة الشعبية هيام- مطربة وممثلة كويتية ولدت في 28 يونيو 1989، وهي أول شابة كويتية تشارك في برنامج “ستار أكاديمي”، وظهرت في الجزء السادس، وبدأت مسيرتها من خلاله، ثم عادت لاحقاً في عدد من الأغنيات للمشاركة في برنامج “فن أكاديمي”.

بعدها شاركت في مسرحية الأطفال “فايتي وسبيدي” عام 2009، وكانت بوابتها للتلفزيون، وقدّمت في العام الذي يليه مسلسل “عواطف”، ومسرحية “المدينة الثلجية”، ثم مسرحية “عودة شيزبونة” 2011، والجزء الثاني من “المزواج”، وجزأين من “الفلتة”.

وفي 2012، نالت جائزة أفضل فنانة كوميدية من مهرجان المميزون في رمضان، إذ شاركت خلاله في مسلسل “واي فاي” بجزأيه الثاني والثالث، ومسرحية “أحلام سعيدة”، والجزء الثالث من “لولاكي”.