لن تتخيل هدية جورجينا لكريستيانو رونالدو بمناسبة الكريسماس (شاهد)

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وطن- قدمت جورجينا رودريغيز، صديقة اللاعب البرتغالي، كريستيانو رونالدو، هدية ثمينة إلى والد أبنائها، بمناسبة الاحتفال بـ الكريسماس، وشاركت لاحقا مقطع فيديو ظهر فيه كريستيانو وهو سعيد بهذه الهدية.

جورجينا رودريغيز تهدي كريستيانو سيارة

ونشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، صورة للهدية عبر حسابه الرسمي على منصة انستغرام للهدية، بخاصية ستوري، وهي سيارة من نوع “رولز رويس”.

ووجه الشكر لجورجينا، في تعليقه المرافق للصورة التي حظيت بتفاعل كبير على حسابه في إنستغرام، الذي يعتبر، بأكثر من نصف مليار متابع، الأكثر متابعة في تاريخ المنصة.

من جانبها، قامت جورجينا رودريغيز بنشر مقطع فيديو عبر حسابها على “إنستغرام” ظهر فيه صديقها كريستيانو رونالدو وهو يعبر عن سعادته الغامرة بالهدية.

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وقد ظهر كريسيانو رونالدو أيضاً وهو يقدم هدية إلى صديقته جورجينا رودريغيز بمناسبة الكريسماس.

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كما كشف مقطع الفيديو المتداول شخصا آخر يرتدي ملابس “بابا نويل”، ويوزع الهدايا على أبناء رونالدو وجورجينا.

هذا وأصبح النجم البرتغالي، منذ 2016، على علاقة غرامية مع عارضة الأزياء الأرجنتينية جورجينا رودريغيز.

ورغم إنجابها طفلين، وارتباطهما الوثيق ببعضهما، الأمر الذي يظهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لم يتزوج كريسيانو رونالدو وجورجينا رودريغيز إلى الآن.

أنجبت جورجينا رودريغيز طفلين من صديقها البرتغالي، وهما ألانا مارتينا (12 نوفمبر 2017) وبيلا إزميرالدا (18 أبريل 2022).

يأتي ذلك، بينما تعتني عارضة الأزياء الأرجنتينية بأطفال رونالدو الثلاثة، الذين لم تنجبهم وهم كريستيانو جونيور (11 عاما)، والتوأم إيفا وماتيو (4 سنوات).

هدية جورجينا تفرح كريستيانو رونالدو

إلى ذلك حظيت هدية جورجينا رودريغيز إلى صديقها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بتفاعل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث اعتبر الكثيرون أنها بمثابة لحظة سعادة نادرة عاشها نجم ريال مدريد الإسباني السابق، في عام 2022.

يذكر أن هذا العام، كان بحسب كريستيانو نفسه، من أشد وأصعب السنوات التي مرت عليه طيلة مسيرته الكروية، حيث بدأ بوفاة ابنته التي كان ينتظر ولادتها مروروا بفسخ عقده مع ناديه الذي بدأ فيه مسيرته الاحترافية “المان يونايتد” وصولا إلى خروجه المؤلم من نهائيات كأس العالم فيفا قطر 2022.

اليوم، أصبح كريسيانو رونالدو لاعبًا حرًا، منذ فسخ عقده بالتراضي مع نادي مانشيستر يونايتد في نوفمبر الماضي.

ورغم التقارير الصحفية التي تتحدث عن اقتراب توقيع صاروخ ماديرا لنادي النصر السعودي في أول يناير المقبل، إلا أن النجم البرتغالي يُبقي نفسه إلى الآن بعيدا عن القرار الرسمي حول العرض السعودي.