الإثنين, ديسمبر 26, 2022
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حياتنا

كيف تبقى سعيداََ في بيئة عمل مرهقة؟ إليك 6 خطوات

منها الاستماع إلى الموسيقى

كتب ايمان الباجي
السعادة في بيئة العمل watanserb.com
كيف تبقى سعيداََ في بيئة عمل مرهقة؟
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وطنلا يحالف الجميع الحظ في العيش في مكان عمل خالٍ من التوتر. يتعين على البعض التعامل مع المديرين السيئين وزملاء العمل الغيورين وبيئة العمل المجهدة للغاية.

في حين أن هذا قد يكون ضارًا تمامًا بصحتك العقلية والجسدية، فمن الضروري جدًا أن تبحث عن طرق لتحسين مزاجك خاصة إذا كنت في بيئة عمل مرهقة ومتطلبة للغاية.

وفيما يلي، نعرض مجموعة من الطرق وفقا لما أوردته صحيفة “timesofindia“.

مراقبة النوم

عندما لا تحصل على قسط كافٍ من النوم، يقل تركيزك في العمل.

فالنوم مهم جدًا لتحسين الصحة العقلية والبدنية. بدون عقل غير قادر على العمل بشكل صحيح، قد لا تتمكن من العمل خلال اليوم.

صديق العمل

في بعض الأحيان، تحتاج فقط إلى إخراج الأشياء من صدرك عندما تشعر أنها تثقل كاهلك. ويمكنك القضاء الوقت مع زملائك في العمل الذين يمكنهم إلهائك ومساعدتك على التخلص من التوتر وتصفية ذهنك.

القضاء الوقت مع زملائك في العمل يساعدك على التخلص من التوتر
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ويمكنك الاعتماد على هؤلاء الأشخاص لمساعدتك على الاسترخاء.

امدح نفسك كلما قمت بعمل جيد

حتى لو لم تكن البيئة التي من حولك محفزة، من المهم جداً بعد قيامك بعمل جيد أن تشجع ذاتك على التقدم والعمل.

امنح نفسك وقتًا لإعادة الشحن

خذ فترات راحة منتظمة خلال ساعات عملك لمدة 10 إلى 15 دقيقة حتى تشعر بإعادة الشحن والتركيز والعودة إلى العمل دون الشعور بالإرهاق الشديد.

فتناول فنجانًا من القهوة مع زملائك وتحدث عن الأشياء الممتعة التي تحدث في حياتك.

استمع إلى الموسيقى

تثبت الأبحاث أن الموسيقى هي وسيلة رائعة للتخلص من التوتر، كما ستجعلك تشعر بالسعادة والراحة في مكان العمل، لذلك ينصح بها العديد من المعالجين.

الموسيقى وسيلة رائعة للتخلص من التوتر في مكان العمل

خلق التعاطف في مكان العمل

خلق التعاطف في العمل خاصة مع زملائك سيؤدي إلى تقليل مستويات التوتر لديك. إذا فهمت زملائك وتحليت بالصبر في العمل، فستتمكن من قبول ضغوط عملك. وكونك الشخص المفيد والمتفهم سيجعلك دائمًا تشعر بتحسن في بيئة العمل.

المصدرصحيفة timesofindia، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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