كوريا الجنوبية تسجل أول إصابة بـ”الأميبا آكلة الدماغ”.. ماذا تعرف عن هذا المرض؟

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وطن– أعلنت مؤخراََ الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (KDCA) عن أول حالة إصابة بـ”الأميبا الآكلة للدماغ”، التي تدمر أنسجة الدماغ، وهي الإصابة الأولى في البلد.

أعراض المرض

وأفادت وزارة الصحة، بأن الإصابة تعود لرجل في الخمسينات من العمر، توفي بعد عودته من تايلاند التي قضى فيها 4 أشهر.

ظهرت عليه علامات العدوى والتي تشمل الصداع والحمى والقيء وتصلب في الرقبة.

ويمكن أن تستهدف عدوى “أميبا” (كائن حي طفيلي دقيق وحيد الخلية)، تُسمى “نايغليريا فوليري” Naegleria fowleri (النيغلرية الدجاجية)، الدماغ وتدمر أنسجته.

توجد بشكل شائع في البحيرات

توجد الأميبا بشكل شائع في المياه العذبة الدافئة مثل البحيرات والقنوات والبرك في جميع أنحاء العالم.

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يمكن أن تحدث العدوى عندما تدخل المياه الملوثة إلى الجسم عن طريق الأنف. بمجرد أن تدخل الأميبا الأنف، فإنها تنتقل إلى الدماغ وتدمر أنسجته وعادة ما تكون قاتلة.

تحدث العدوى عادة عندما يكون الجو حارًا لفترات طويلة من الوقت، مما يؤدي إلى ارتفاع درجات حرارة الماء وانخفاض مستويات المياه.

ومن جهتها، قالت وزارة الصحة بالولاية إن هذه العدوى، رغم ندرتها، يمكن أن تحدث عندما تصل المياه الملوثة إلى أنف الشخص، وفقا لما أورده موقع “outbreaknewstoday“.