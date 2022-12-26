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كوريا الجنوبية تسجل أول إصابة بـ”الأميبا آكلة الدماغ”.. ماذا تعرف عن هذا المرض؟

رغم ندرتها، يمكن أن تحدث عندما تصل المياه الملوثة إلى أنف الشخص

كتب ايمان الباجي
الأميبا آكلة الدماغ watanserb.com
الأميبا آكلة الدماغ
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وطنأعلنت مؤخراََ الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (KDCA) عن أول حالة إصابة بـ”الأميبا الآكلة للدماغ”، التي تدمر أنسجة الدماغ، وهي الإصابة الأولى في البلد.

أعراض المرض

وأفادت وزارة الصحة، بأن الإصابة تعود لرجل في الخمسينات من العمر، توفي بعد عودته من تايلاند التي قضى فيها 4 أشهر.

ظهرت عليه علامات العدوى والتي تشمل الصداع والحمى والقيء وتصلب في الرقبة.

صورة للأميبا الآكلة لخلايا الدماغ
صورة للأميبا الآكلة لخلايا الدماغ

 

ويمكن  أن تستهدف عدوى “أميبا” (كائن حي طفيلي دقيق وحيد الخلية)، تُسمى “نايغليريا فوليري” Naegleria fowleri (النيغلرية الدجاجية)، الدماغ وتدمر أنسجته.

توجد بشكل شائع في البحيرات

توجد الأميبا بشكل شائع في المياه العذبة الدافئة مثل البحيرات والقنوات والبرك في جميع أنحاء العالم.

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يمكن أن تحدث العدوى عندما تدخل المياه الملوثة إلى الجسم عن طريق الأنف. بمجرد أن تدخل الأميبا الأنف، فإنها تنتقل إلى الدماغ وتدمر أنسجته وعادة ما تكون قاتلة.

تحدث العدوى عادة عندما يكون الجو حارًا لفترات طويلة من الوقت، مما يؤدي إلى ارتفاع درجات حرارة الماء وانخفاض مستويات المياه.

ومن جهتها، قالت وزارة الصحة بالولاية إن هذه العدوى، رغم ندرتها، يمكن أن تحدث عندما تصل المياه الملوثة إلى أنف الشخص، وفقا لما أورده موقع “outbreaknewstoday“.

المصدرموقع "outbreaknewstoday"، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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