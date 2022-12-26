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عمان: مجلس الشورى يحيل مقترح تعديل قانون مقاطعة إسرائيل للجنة التشريعية

الإحالة لاستيفاء الجوانب القانونية والإجرائية للتصويت عليه

كتب خالد السعدي
قانون مقاطعة إسرائيل watanserb.com
مجلس الشورى العماني يحيل المادة الأولى من قانون مقاطعة إسرائيل إلى اللجنة التشريعية
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وطن – وافق مجلس الشورى العماني، بالإجماع، على إحالة المادة الأولى من قانون مقاطعة إسرائيل للجنة التشريعية والقانونية لاستيفاء الجوانب القانونية والإجرائية للتصويت عليه.

والهدف من القانون الجديد هو توسيع وتشديد مقاطعة إسرائيل، لتشمل المقاطعة الاقتصادية والثقافية.

جاء ذلك بعد تقديم سبعة أعضاء بالمجلس، مقترح مشروع تعديل المادة الأولى من قانون مقاطعة إسرائيل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 72/9.

وينصّ هذا المرسوم، على حظر عقد اتفاق مباشر أو غير مباشر مع هيئات أو أشخاص مقيمين في “إسرائيل”، أو يحملون جنسيتها أو يعملون لحسابها.

كما أنّ هذه المادة، تعتبر الشركات التي لها مصالح أو فروع في إسرائيل، في حكم الشخصيات والهيئات المحظور التعامل معها.

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تأتي هذه الخطوة، بعدما مارست إسرائيل في الأشهر الأخيرة، ضغوطًا على سلطنة عمان، للسماح لشركات الطيران الإسرائيلية، باستخدام أجوائها للمرور إلى الشرق الأقصى.

وتُعدّ السلطنة من أوائل الدول العربية التي أصدرت قانونًا خاصًا لمقاطعة إسرائيل، حيث أصدر السلطان الراحل قابوس بن سعيد المرسوم السلطاني رقم 72/9 بشأن مقاطعة إسرائيل.

يُشار إلى أنه في أكتوبر 2018، أجرى رئيس الحكومة الإسرائيلية آنذاك بنيامين نتنياهو، أول زيارة دبلوماسية رسمية لعُمان.

والتقى نتنياهو خلال الزيارة، بالسلطان قابوس بن سعيد، الذي وافته المنية عام 2020.

زيارة نتنياهو إلى سلطنة عمان عام 2018 ولقائه السلطان الراحل قابوس بن سعيد

وورد في بيان مشترك اختتم الزيارة، أنّ الاجتماع ناقش سبل دفع عملية السلام في الشرق الأوسط.

وبعد أربعة أشهر، التقى نتنياهو وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، خلال مؤتمر عقد في وارسو.

عمان تتحدث عن احتمالات التطبيع

ومع ذلك، في يوليو 2019، نشرت وزارة الخارجية العمانية توضيحًا مفاده، أنّ إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ليست على جدول الأعمال، وذلك في أعقاب ترشيح البلد، إلى الانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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