الإثنين, ديسمبر 26, 2022
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عاصفة نيويورك الثلجية.. فيديو مرعب يوثق مآسي أمريكية

7 حالات وفاة على الأقل جراء العاصفة التي ضربت نيويورك

كتب خالد السعدي
عاصفة نيويورك watanserb.com
وصل ارتفاع الثلوج جراء العاصفة التي ضربت شرق الولايات الأمريكية المتحدة إلى إلى ثمانية أقدام (2,4 متر)
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وطن – انتشر مقطع فيديو، يُظهر ثلوجا كثيفة غطت نيويورك، وذلك ضمن موجة قوية من سوء الطقس، تضرب الولايات المتحدة الأمريكية.

وأظهر الفيديو، الثلوج وهي تغطي الطرق بشكل كامل، وتثير فوضى مرورية كبيرة في العديد من المناطق.

واضطرت السيارات، بما في ذلك الشاحنات، للتوقف في الطرق بعدما عجزت عن التحرك في ظل كثافة الثلوج بهذا النحو.

كما بينت اللقطات، السيارات وهي تكافح من أجل التحرك في ظل انتشار الثلوج، بينما اضطر البعض إلى دفع سياراتهم بأيديهم.

وضربت عاصفة شتوية قوية، مناطق شرق الولايات المتحدة وخلّفت وفق أرقام مؤكدة 26 قتيلاً في ثماني ولايات، بينما تحدثت وسائل إعلام أمريكية عن 30 حالة وفاة مرتبطة بالعواصف، أربع منها في كولورادو وسبع على الأقل في غرب نيويورك.

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وأدى الطقس القاسي، وهو مزيج من العواصف الثلجية والبرد الاستثنائي، إلى هبوب رياح ثلجية في 48 ولاية في نهاية الأسبوع.

30 حالة وفاة جراء العاصفة الثلجية التي ضربت الولايات المتحدة

وأدت العاصفة، إلى محاصرة ولاية نيويورك مع عدم تمكن أجهزة الطوارئ من الوصول إلى المناطق شديدة التضرر.

أسوأ عاصفة على الإطلاق

وقالت حاكمة نيويورك كاثي هوشول، وهي من مواليد بوفالو، إن العاصفة التي تهب على المدينة هي “أزمة ذات أبعاد مهولة” وهي “الأسوأ على الإطلاق”.

وأشارت إلى تساقط ثلوج وصل ارتفاعها إلى ثمانية أقدام (2,4 متر) أمام أبواب المنازل وانقطاع التيار الكهربائي، ما جعل درجات الحرارة الباردة مهددة للحياة.

وصل ارتفاع الثلوج جراء العاصفة التي ضربت الولايات المتحدة الأمريكية إلى مترين ونص تقريبا

وبدأت مساحات شاسعة من الولايات المتحدة تتجاوز العاصفة الهائلة وعادت درجات الحرارة في بعض المناطق إلى معدلاتها الموسمية.

تعطيل رحلات جوية

وأدت العاصفة الأعنف منذ عقود لإلغاء أكثر من 1500 رحلة جوية الأحد، بعد إلغاء حوالي 3500 رحلة جوية السبت ونحو ستة آلاف رحلة الجمعة، وفق موقع التتبّع المتخصص “فلايت أوير”.

ورغم أن وزير النقل بيت بوتيدجيغ غرّد عبر تويتر السبت قائلاً: “تجاوزنا الاضطرابات الأكثر شدّة مع تعافي عمليات الخطوط الجوية والمطارات تدريجياً”، إلا أن المسافرين بقوا عالقين أو متأخرين في المطارات كما حدث في أتلانتا وشيكاغو ودنفر وديترويت ومينيابوليس ونيويورك.

كما أدى الجليد إلى الإغلاق المؤقت لبعض الطرق الأكثر ازدحامًا من بينها الطريق السريع رقم 70 الذي يعبر البلاد.

تعطل الطرق وإغلاقها جراء العاصفة الثلجية

وأثّر الطقس على شبكات الكهرباء، وحضّ العديد من مزودي الطاقة الزبائن على تقليل الاستخدام للحدّ من انقطاع التيار في أماكن مثل كارولاينا الشمالية وتينيسي.

المصدروطن - رصد تويتر
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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