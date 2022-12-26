عاصفة نيويورك الثلجية.. فيديو مرعب يوثق مآسي أمريكية

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وطن – انتشر مقطع فيديو، يُظهر ثلوجا كثيفة غطت نيويورك، وذلك ضمن موجة قوية من سوء الطقس، تضرب الولايات المتحدة الأمريكية.

وأظهر الفيديو، الثلوج وهي تغطي الطرق بشكل كامل، وتثير فوضى مرورية كبيرة في العديد من المناطق.

واضطرت السيارات، بما في ذلك الشاحنات، للتوقف في الطرق بعدما عجزت عن التحرك في ظل كثافة الثلوج بهذا النحو.

كما بينت اللقطات، السيارات وهي تكافح من أجل التحرك في ظل انتشار الثلوج، بينما اضطر البعض إلى دفع سياراتهم بأيديهم.

الثلوج تغطي الشوارع والمركبات في نيويورك، ودرجات الحرارة تحت الصفر. – pic.twitter.com/mMdPX4P7gQ — أخبار السعودية (@SaudiNews50) December 26, 2022

وضربت عاصفة شتوية قوية، مناطق شرق الولايات المتحدة وخلّفت وفق أرقام مؤكدة 26 قتيلاً في ثماني ولايات، بينما تحدثت وسائل إعلام أمريكية عن 30 حالة وفاة مرتبطة بالعواصف، أربع منها في كولورادو وسبع على الأقل في غرب نيويورك.

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وأدى الطقس القاسي، وهو مزيج من العواصف الثلجية والبرد الاستثنائي، إلى هبوب رياح ثلجية في 48 ولاية في نهاية الأسبوع.

وأدت العاصفة، إلى محاصرة ولاية نيويورك مع عدم تمكن أجهزة الطوارئ من الوصول إلى المناطق شديدة التضرر.

أسوأ عاصفة على الإطلاق

وقالت حاكمة نيويورك كاثي هوشول، وهي من مواليد بوفالو، إن العاصفة التي تهب على المدينة هي “أزمة ذات أبعاد مهولة” وهي “الأسوأ على الإطلاق”.

وأشارت إلى تساقط ثلوج وصل ارتفاعها إلى ثمانية أقدام (2,4 متر) أمام أبواب المنازل وانقطاع التيار الكهربائي، ما جعل درجات الحرارة الباردة مهددة للحياة.

وبدأت مساحات شاسعة من الولايات المتحدة تتجاوز العاصفة الهائلة وعادت درجات الحرارة في بعض المناطق إلى معدلاتها الموسمية.

تعطيل رحلات جوية

وأدت العاصفة الأعنف منذ عقود لإلغاء أكثر من 1500 رحلة جوية الأحد، بعد إلغاء حوالي 3500 رحلة جوية السبت ونحو ستة آلاف رحلة الجمعة، وفق موقع التتبّع المتخصص “فلايت أوير”.

ورغم أن وزير النقل بيت بوتيدجيغ غرّد عبر تويتر السبت قائلاً: “تجاوزنا الاضطرابات الأكثر شدّة مع تعافي عمليات الخطوط الجوية والمطارات تدريجياً”، إلا أن المسافرين بقوا عالقين أو متأخرين في المطارات كما حدث في أتلانتا وشيكاغو ودنفر وديترويت ومينيابوليس ونيويورك.

كما أدى الجليد إلى الإغلاق المؤقت لبعض الطرق الأكثر ازدحامًا من بينها الطريق السريع رقم 70 الذي يعبر البلاد.

وأثّر الطقس على شبكات الكهرباء، وحضّ العديد من مزودي الطاقة الزبائن على تقليل الاستخدام للحدّ من انقطاع التيار في أماكن مثل كارولاينا الشمالية وتينيسي.