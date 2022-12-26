الإثنين, ديسمبر 26, 2022
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حياتنا

شربت حتى الثمالة.. زوجة ميسي تحتفل بعيد الميلاد برقصة مثيرة(شاهد)

ظهرت زوجة ميسي "انتونيلا روكوزو" وهي ترقص بفستان أحمر قصير وتتناول الكحول

كتب سالم حنفي
ليونيل ميسي وزوجته في عيد الميلاد watanserb.com
ليونيل ميسي وزوجته
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وطن – واصل لاعب المنتخب الأرجنتيني ونجم نادي باريس سان جيرمان ليونيل ميسي الاحتفالات بفوزه بكأس العالم قطر 2022 ، ولكن هذه المرة أظهر زوجته أنتونيلا روكوزو أثناء الاحتفال بعيد الميلاد.

ووفقا لصحيفة “ماركا” الإسبانية، وتحت عنوان شربت حتى الثمالة، قام ليونيل ميسي بتحميل قصة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” تضمنت مقطع فيديو لزوجته “أنتونيلا” مرتدية ملابس حمراء وتقوم بالرقص أثناء تناولها الكحول.

وقالت الصحيفة إن ليونيل ميسي أرفق الفيديو بالعديد من الرموز التعبيرية التي تعبر عن حبه لها.

وتعرف ليونيل ميسي وأنتونيلا روكوزو على بعضهما البعض منذ أن كانا طفلين، وكلاهما من روزاريو، حيث بدأت علاقة الحب الرومانسية بينهما والتي انتهت بالزواج وتشكيل عائلة لها ثلاثة أطفال.

أنتونيلا روكوزو تحتفل بعيد الميلاد بصوة عائلية

ووفقا للصحيفة، لكن لم يقتصر الأمر على مشاركة ليونيل ميسي لحظاته السعادة ، فقد نشرت أنتونيلا روكوزو على شبكاتها الاجتماعية العديد من الصور مع أطفالها وليونيل، حيث ظهرا كعائلة متحدة للغاية تغمرها السعادة أكثر من أي وقت مضى بعد فوز الأرجنتين بكأس العالم.

ليونيل ميسي وزوجته في عيد الميلاد
ليونيل ميسي وزوجته في عيد الميلاد

 

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ولم يتوقف احتفال عائلة ليونيل ميسي بعيد الميلاد على نفسها فقط، حيث استقبلت العائلة ضيفًا مميزًا للغاية، وهو لويس سواريز، الذي جاء مع عائلته إلى منزل ليونيل للاحتفال بعيد الميلاد معًا، بحسب الصحيفة.

علاقة انتونيلا روكوزو بميسي

يشار إلى أن أنتونيلا روكوزو التقت بزوجها ليونيل ميسي عندما كانت في عمر الخامسة، حيث كان ليونيل صديق الطفولة قبل أن يرتبط رسميًا بأنتونيلا، حيث عُرف زواجهما باسم “زفاف القرن” في الأرجنتين.

وأقيمت مراسم الاحتفالات في مسقط رأسيهم في فندق سيتي سنتر، ونتج عن زيجتهم هذه ثلاثة أبناء، وهم: تياغو 8 أعوام، وماتيو 5 أعوام، وسيرو 3 أعوام.

المصدرماركا + انستغرام + يوتيوب - رصد وترجمة وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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