شربت حتى الثمالة.. زوجة ميسي تحتفل بعيد الميلاد برقصة مثيرة(شاهد)

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وطن – واصل لاعب المنتخب الأرجنتيني ونجم نادي باريس سان جيرمان ليونيل ميسي الاحتفالات بفوزه بكأس العالم قطر 2022 ، ولكن هذه المرة أظهر زوجته أنتونيلا روكوزو أثناء الاحتفال بعيد الميلاد.

ووفقا لصحيفة “ماركا” الإسبانية، وتحت عنوان شربت حتى الثمالة، قام ليونيل ميسي بتحميل قصة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” تضمنت مقطع فيديو لزوجته “أنتونيلا” مرتدية ملابس حمراء وتقوم بالرقص أثناء تناولها الكحول.

وقالت الصحيفة إن ليونيل ميسي أرفق الفيديو بالعديد من الرموز التعبيرية التي تعبر عن حبه لها.

وتعرف ليونيل ميسي وأنتونيلا روكوزو على بعضهما البعض منذ أن كانا طفلين، وكلاهما من روزاريو، حيث بدأت علاقة الحب الرومانسية بينهما والتي انتهت بالزواج وتشكيل عائلة لها ثلاثة أطفال.

أنتونيلا روكوزو تحتفل بعيد الميلاد بصوة عائلية

ووفقا للصحيفة، لكن لم يقتصر الأمر على مشاركة ليونيل ميسي لحظاته السعادة ، فقد نشرت أنتونيلا روكوزو على شبكاتها الاجتماعية العديد من الصور مع أطفالها وليونيل، حيث ظهرا كعائلة متحدة للغاية تغمرها السعادة أكثر من أي وقت مضى بعد فوز الأرجنتين بكأس العالم.

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ولم يتوقف احتفال عائلة ليونيل ميسي بعيد الميلاد على نفسها فقط، حيث استقبلت العائلة ضيفًا مميزًا للغاية، وهو لويس سواريز، الذي جاء مع عائلته إلى منزل ليونيل للاحتفال بعيد الميلاد معًا، بحسب الصحيفة.

علاقة انتونيلا روكوزو بميسي

يشار إلى أن أنتونيلا روكوزو التقت بزوجها ليونيل ميسي عندما كانت في عمر الخامسة، حيث كان ليونيل صديق الطفولة قبل أن يرتبط رسميًا بأنتونيلا، حيث عُرف زواجهما باسم “زفاف القرن” في الأرجنتين.

وأقيمت مراسم الاحتفالات في مسقط رأسيهم في فندق سيتي سنتر، ونتج عن زيجتهم هذه ثلاثة أبناء، وهم: تياغو 8 أعوام، وماتيو 5 أعوام، وسيرو 3 أعوام.