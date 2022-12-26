سيول جارفة تضرب سلطنة عمان وتحاصر أشخاصا وسيارات (شاهد)

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وطن – تعرضت مناطق واسعة من سلطنة عمان لسيول جارفة، ضمن حالة مناخية سيئة تضرب البلاد.

وعجت مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم “#اخدود_الشتاء“، بالعديد من مقاطع الفيديو التي تُظهر غرق الكثير من المناطق بمياه الأمطار الغزيرة التي تحولت إلى سيول.

وأظهر مقطع فيديو، سيولا جارفة ضربت سوق ولاية مطرح في محافظة مسقط.

سوق ولاية #مطرح بمحافظة #مسقط

اللهم لك الحمد والشكر

متداول

الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 م

# pic.twitter.com/BUubCYs13U — أخبار عمان_ مسقط (@OmanMuscat__) December 27, 2022

وشوهدت أيضا سيولٌ جارفة ضربت قرية سداب في العاصمة مسقط.

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ولوحظ أيضا ارتفاع كبير لمنسوب المياه في منطقة الحمرية في مسقط.

لم يختلف الوضع كثيرا في منطقة الوادي الكبير التي غرقت بمياه السيول.

وفي ولاية السيب، تعرضت الكثير من المناطق هناك لهطول أمطار غزيرة، وصلت إلى حد السيول.

🚩ولاية السيب تسجل حتى الآن 75 ملم من محطة خاصة، والأمطار مستمرة ولله الحمد.. pic.twitter.com/xxbBHgKpiY — أخبار عمان_ مسقط (@OmanMuscat__) December 27, 2022

كما هطلت أمطار غزيرة على الخوير، القرم، السبب، المعبيلة، فيما شوهدت تجمعات مياه غزيرة على مضمار أو دوار “الزلفى” بالسيب.

#الحركة_المرورية الآن: الأمطار: إغلاق حركة سير المركبات أسفل جسر الخوير "الإشارات الضوئية"، وأسفل جسر القرم. هطول أمطار غزيرة على:

"الخوير، القرم، السبب، المعبيلة". تجمع مياه على مضمار أو دوار "الزلفى" بالسيب. pic.twitter.com/sGi0ROSL54 — أخبار عمان_ مسقط (@OmanMuscat__) December 27, 2022

وتسببت الأمطار، في إغلاق حركة سير المركبات أسفل جسر الخوير “الإشارات الضوئية”، وأسفل جسر القرم.

يأتي هذا فيما قالت هيئة الدفاع المدني والإسعاف في السلطنة، إن فرق الإنقاذ تعاملت مع عدد من بلاغات الاحتجاز بالمركبات في التجمعات المائية ومجاري الأودية.

ودعت الهيئة، في بيان، الجميع إلى إلى أخذ الحيطة والحذر، وإتباع إرشادات السلامة أثناء هطول الأمطار.

تتعامل فرق الإنقاذ بإدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة #مسقط مع عدد من بلاغات الاحتجاز بالمركبات في التجمعات المائية ومجاري الأودية ، وتدعو الهيئة الجميع إلى إلى أخذ الحيطة والحذر ،واتباع إرشادات السلامة أثناء هطول الأمطار.#هيئة_الدفاع_المدني_والإسعاف — الدفاع المدني والإسعاف – عُمان (@CDAA_OMAN) December 27, 2022

حالة الطقس في سلطنة عمان اليوم الثلاثاء

وكانت هيئة الطيران المدني قد أصدرت تنبيها بشأن حالة الطقس، فبالنسبة لحالة الطقس اليوم الثلاثاء يستمر تدفق السحب على محافظات مسندم وشمال الباطنة وجنوب الباطنة والبريمي والداخلية ومسقط والظاهرة وشمال الشرقية وجنوب الشرقية.

وأشارت إلى فرص لهطول أمطار متفرقة متفاوتة الغزارة، تكون رعدية أحيانا تؤدي لجريان الشعاب والأودية.

حالة الطقس في سلطنة عمان غدا الأربعاء

وفيما يخص يوم الأربعاء وصباح الخميس، يستمر تأثير الأخدود الجوي على محافظات شمال السلطنة مع استمرار فرص هطول أمطار مفترقة ومتفاوتة الغزارة، تكون رعدية أحيانا تؤدي لجريان الشعاب والأودية على محافظات مسندم وشمال الباطنة وجنوب الباطنة والبريمي والداخلية ومسقط والظاهرة وشمال الشرقية وجنوب الشرقية.

وستبدأ الحالة الجوية بالضعف التدريجي بدءا من مساء الأربعاء مع استمرار فرص هطول الأمطار المتفرقة حتى صباح الخميس.

ويكون التأثير المتوقع، هطول أمطار متفرقة متفاوتة الغزارة من 10 إلى 60 ملم تؤدي إلى تجمع المياه في الأماكن المنخفضة وجريان الشعاب والأودية.

وتشمل الحالة أيضا هبوب رياح هابطة نشطة تتراوح سرعتها من 15 إلى 35 عقدة (30-70 كيلو مترا / الساعة)، وانخفاض الرؤية الأفقية إلى أقل من 1 كيلو متر أثناء هطول الأمطار.

وأهابت هيئة الطيران، بالمواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار وجريان الأودية وتدني الرؤية الأفقية والتأكد من حالة البحر قبل ارتياده”.