الإثنين, ديسمبر 26, 2022
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سيول جارفة تضرب سلطنة عمان وتحاصر أشخاصا وسيارات (شاهد)

اخدود منخفض جوي يضرب سلطنة عمان حتى يوم الخميس

كتب خالد السعدي
سيول سلطنة عمان watanserb.com
هيئة الدفاع المدني والإسعاف في السلطنة تهيب بالمواطنين اتباع النصائح والارشادات خلال المنخفض الجوي
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وطن – تعرضت مناطق واسعة من سلطنة عمان لسيول جارفة، ضمن حالة مناخية سيئة تضرب البلاد.

وعجت مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم “#اخدود_الشتاء“، بالعديد من مقاطع الفيديو التي تُظهر غرق الكثير من المناطق بمياه الأمطار الغزيرة التي تحولت إلى سيول.

وأظهر مقطع فيديو، سيولا جارفة ضربت سوق ولاية مطرح في محافظة مسقط.

وشوهدت أيضا سيولٌ جارفة ضربت قرية سداب في العاصمة مسقط.

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ولوحظ أيضا ارتفاع كبير لمنسوب المياه في منطقة الحمرية في مسقط.

لم يختلف الوضع كثيرا في منطقة الوادي الكبير التي غرقت بمياه السيول.

وفي ولاية السيب، تعرضت الكثير من المناطق هناك لهطول أمطار غزيرة، وصلت إلى حد السيول.

كما هطلت أمطار غزيرة على الخوير، القرم، السبب، المعبيلة، فيما شوهدت تجمعات مياه غزيرة على مضمار أو دوار “الزلفى” بالسيب.

وتسببت الأمطار، في إغلاق حركة سير المركبات أسفل جسر الخوير “الإشارات الضوئية”، وأسفل جسر القرم.

يأتي هذا فيما قالت هيئة الدفاع المدني والإسعاف في السلطنة، إن فرق الإنقاذ تعاملت مع عدد من بلاغات الاحتجاز بالمركبات في التجمعات المائية ومجاري الأودية.

ودعت الهيئة، في بيان، الجميع إلى إلى أخذ الحيطة والحذر، وإتباع إرشادات السلامة أثناء هطول الأمطار.

حالة الطقس في سلطنة عمان اليوم الثلاثاء

وكانت هيئة الطيران المدني قد أصدرت تنبيها بشأن حالة الطقس، فبالنسبة لحالة الطقس اليوم الثلاثاء يستمر تدفق السحب على محافظات مسندم وشمال الباطنة وجنوب الباطنة والبريمي والداخلية ومسقط والظاهرة وشمال الشرقية وجنوب الشرقية.

وأشارت إلى فرص لهطول أمطار متفرقة متفاوتة الغزارة، تكون رعدية أحيانا تؤدي لجريان الشعاب والأودية.

حالة الطقس في سلطنة عمان غدا الأربعاء

وفيما يخص يوم الأربعاء وصباح الخميس، يستمر تأثير الأخدود الجوي على محافظات شمال السلطنة مع استمرار فرص هطول أمطار مفترقة ومتفاوتة الغزارة، تكون رعدية أحيانا تؤدي لجريان الشعاب والأودية على محافظات مسندم وشمال الباطنة وجنوب الباطنة والبريمي والداخلية ومسقط والظاهرة وشمال الشرقية وجنوب الشرقية.

سيول سلطنة عمان
يستمر تأثير منخفض الأخدود الجوي حتى مساء الأربعاء ثم تضعف فرصة سقوط الأمطار تدريجيا

وستبدأ الحالة الجوية بالضعف التدريجي بدءا من مساء الأربعاء مع استمرار فرص هطول الأمطار المتفرقة حتى صباح الخميس.

ويكون التأثير المتوقع، هطول أمطار متفرقة متفاوتة الغزارة من 10 إلى 60 ملم تؤدي إلى تجمع المياه في الأماكن المنخفضة وجريان الشعاب والأودية.

وتشمل الحالة أيضا هبوب رياح هابطة نشطة تتراوح سرعتها من 15 إلى 35 عقدة (30-70 كيلو مترا / الساعة)، وانخفاض الرؤية الأفقية إلى أقل من 1 كيلو متر أثناء هطول الأمطار.

وأهابت هيئة الطيران، بالمواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار وجريان الأودية وتدني الرؤية الأفقية والتأكد من حالة البحر قبل ارتياده”.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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