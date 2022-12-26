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سجن مدير الأمن العام السعودي خالد بن قرار الحربي 25 عاماً بسبب رسالة من سعد الجبري

العهد الجديد نفى أن يكون سبب إقالة خالد بن قرار الحربي تهم تتعلق بالفساد والرشوة

كتب سالم حنفي
حكم خالد بن قرار الحربي watanserb.com
مدير الأمن العام السابق الفريق أول خالد بن قرار الحربي
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وطن – كشف حساب “معتقلي الرأي”، المتخصص في نقل أخبار المعتقلين في المملكة العربية السعودية، عن صدور حكم بسجن مدير الأمن العام السابق، الفريق أول خالد بن قرار الحربي الذي تمت إقالته في سبتمبر2021 بالسجن 25 عاما.

وقال الحساب في تدوينة له عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن“: “تأكد لنا إصدار حكم بالسجن مدة 25 سنة، ضد مدير الأمن العام السابق، الفريق الأول خالد بن قرار الحربي، بعد إنهاء خدمته وإحالته إلى التقاعد مع إحالته إلى التحقيق في 7 سبتمبر 2021.”

ولفت حساب “معتقلي الرأي” إلى أن “شغل الحربي منصب قائد قوات الطوارئ الخاصة منذ 2017 وحتى 2019، وحصل على ترقيتين خلال عام واحد تقريباً، حيث صدر أمر ملكي عام 2016 بترقيته من رتبة لواء إلى رتبة فريق، ثم أمر بترقيته عام 2017 من رتبة فريق إلى رتبة فريق أول.”

أمر ملكي بإقالة خالد بن قرار الحربي

وكان الملك سلمان بن عبد العزيز قد أصدر أمرا ملكيا يوم 7 سبتمبر/أيلول 2021 يقضي بإنهاء خدمة الفريق أول خالد بن قرار الحربي، وإحالته إلى التحقيق.

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وجاء في الأمر الملكي بناء على ما نشرته وكالة الانباء السعودية “واس” حينها: “وبناء على ما رفعته الجهة المعنية عن ارتكاب الفريق الأول / خالد بن قرار الحربي لتجاوزات ومخالفات عديدة بهدف الاستيلاء على المال العام والانتفاع الشخصي ، وتوجه التهمة له بارتكاب عدد من الجرائم منها التزوير والرشوة واستغلال النفوذ بمشاركة ثمانية عشر شخصاً من منسوبي القطاع العام والخاص.

أمرنا بما هو آت :

أولاً: تنهى خدمة الفريق الأول / خالد بن قرار بن غانم الحربي مدير الأمن العام بإحالته إلى التقاعد مع إحالته للتحقيق.

ثانياً: تتولى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استكمال إجراءات التحقيق مع كل من له علاقة بذلك ، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم”.

نزاهة تزعم كشفها عن واقعة فساد مرتبطة بلواءات سابقين وآخر قيد الخدمة

وجاء قرار الملك سلمان بعد وقت قصير من إعلان هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية “نزاهة” التحقيق مع 4 ضباط برتبة لواء في وزارة الحرس الوطني، أحدهم حالي، و3 متقاعدين، لحصولهم خلال فترة عملهم بالوزارة على مبلغ 212 مليون ريال (56.5 مليون دولار) على دفعات من مالك إحدى الشركات المحلية والممثل لشركات أجنبية مقابل تمكين الشركات الأجنبية من التعاقد مع الوزارة، وفقا لوكالة “واس”.

وصرح مصدر مسؤول أن الهيئة باشرت عددا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

إقالة خالد بن قرار الحربي غير مرتبطة بقضايا فساد او ما شابه

السبب الحقيقي لإقالة خالد بن قرار الحربي

وكان حساب “العهد الجديد”، قد نفى أن يكون سبب إقالة خالد بن قرار الحربي مرتبطة بقضايا فساد او ما شابه، مؤكدا أن الامر له علاقة بالتواصل من القيادي الامني السعودي الهارب سعد الجبري المقرب جدا من ولي العهد السابق محمد بن نايف.

وقال الحساب الشهير في تغريدة رصدتها “وطن”، إن “السبب الرئيسي وراء إقالة الحربي (رسالة وصلته من سعد الجبري)، فُسّرت على أنها ترتيب ضد محمد بن سلمان، أما كيف كُشف أمر الرسالة؟ فهذه قصة أخرى نكشفها لاحقا”. حسب قوله.

السيرة الذاتية للفريق أول خالد بن قرار الحربي

يشار إلى أن خالد بن قرار الحربي من مواليد المدينة المنورة عام 1962، وبدأ خدمته العسكرية 1981.

والتحق بكلية الملك فهد الأمنية بالرياض وتخرج منها عام 1402هـ (1981م). برتبة ملازم حاملاً درجة البكالوريوس في العلوم الأمنية، ليتم تعينه لاحقا في قوات الطوارئ الخاصة بمنطقة المدينة المنورة، وعمل في كل أقسام القوة، وتدرج فيها من قائد سرية. وقائد كتيبة وقائداً لمركز التجنيد والتدريب ومديراً للعمليات.

شغل خالد بن قرار الحربي العديد من المناصب المهمة في السعودية

وفي 2015 أصدر الملك سلمان أمرا بترقيته إلى رتبة فريق، وفي العالم التالي له صدر أمرا ملكيا آخر بترقيته إلى رتبة فريق أول، وفي 2017 شغل منصب قائد قوات الطوارئ الخاصة.

وشغل الحربي منصب قائد قوات أمن الحج للعام 2016، وعين قائدا لأمن العمرة والحج للعام 2017.

وفي ترقية جديدة، أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز قرارا في ديسمبر/ كانون الأول 2018 بتولي الحربي منصب مدير الأمن العام التابع لوزارة الداخلية السعودية، حيث استمر في منصبه حتى قرار إعفائه.

المصدروكالة الانباء السعودية + تويتر - رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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