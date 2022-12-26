سبب وفاة منيرة القبيسي.. صاحبة حركة غامضة ومحاطة بالسرية ووفاتها تقسم السوريين

- Advertisement -

وطن- توفيت في دمشق، الاثنين، الداعية الموالية لنظام الأسد “منيرة القبيسي” مؤسسة حركة القبيسيات في سوريا، وهي حركة نسوية دينية ذات طابع صوفي، وعرفت الداعية التي رحلت عن 89 عاماً بدعمها للنظام منذ بداية حربه على السوريين.

ونعت وزارة الأوقاف في دمشق ومجمع أبو النور والجامع الأموي وشخصيات وجِهات دينية إسلامية في دمشق، الداعية منيرة القبيسي التي توفيت في دمشق.

وفاة منيرة القبيسي تقسم السوريين

وكشفت حسابات مقربة من الراحلة نبأ الوفاة، وقال صلاح الدين أحمد كفتارو، نجل مفتي سوريا السابق على حسابه الشخصي في (فيس بوك): “مع غياب شمس هذا اليوم تغيب عن دنيانا الفانية المربية الفاضلة والمعلمة الطاهرة الأستاذة منيرة القبيسي”.

بغض النظر إن كنا نعلم أو لا نعلم تاريخ منيرة القبيسي .

الصورة كافية لتوضيح مسيرة دعمها للقاتل بشار الأسد . #منيرة_القبيسي pic.twitter.com/KjmeMm7q45 — ZIYAD SHIKHANI (@Zshikhani) December 26, 2022

وكان المستغرب نعي شخصيات محسوبة على المعارضة السورية لـ “القبيسي” حيث غرد الرئيس السابق للإئتلاف الوطني السوري المعارض أحمد معاذ الخطيب على حسابه في ” تويتر”:المربية الفاضلة منيرة القبيسي ٩٣ عاماً في ذمة الله اللهم ارحمنا وإياها واغفر لنا جميعاً.”

المربية الفاضلة منيرة القبيسي (٩٣) عاماً في ذمة الله .

اللهم ارحمنا وإياها واغفر لنا جميعاً . pic.twitter.com/1PbptPqQPm — أحمد معاذ الخطيب (@Mouaz_AlKhatib) December 26, 2022

- Advertisement -

وعاد “الخطيب” ليغرد رداً على من ذكره بأن الداعية منيرة القبيسي شاركت في التصويت لبشار الأسد قائلاً:” تجلت العقلية البعثية والببغائية اليوم بشكل مذهل، وفوقها اخترعوا صورة لانتخاب مزيف اكتشفوه اليوم.”

وأضاف أن “المربية لم تشارك في تصويت أو انتخابات بحياتها ولم تقابل رئيساً ولا زعيماً وكان موقفها بالصمت بين الوحوش رغم ضغوط هائلة أكثر شجاعة من آلاف الجبناء الذين ينهشون من لحمها بوضاعة اليوم” .

تجلت العقلية البعثية والببغائية اليوم بشكل مذهل.

وفوقها اخترعوا صورة لانتخاب مزيف اكتشفوه اليوم .

المربية لم تشارك في تصويت أو انتخابات بحياتها ولم تقابل رئيساً ولا زعيماً وكان موقفها بالصمت بين الوحوش رغم ضغوط هائلة أكثر شجاعة من آلاف الجبناء الذين ينهشون من لحمها بوضاعة اليوم . pic.twitter.com/D0N8P7GjWU — أحمد معاذ الخطيب (@Mouaz_AlKhatib) December 26, 2022

وكتب الشيخ عبد الكريم بكار الممنوع من دخول سوريا منذ أحداث الإخوان المسلمين أوائل الثمانينات في نعيها: «فقدت أمة الإسلام اليوم الداعية الدمشقية الأستاذة الفاضلة منيرة القبيسي، التي أسست واحدة من أهم الجماعات الإسلامية في العصر الحديث.”

وعاد “بكار” ليحذف التغريدة من حسابه الموثق والظاهرة في صورة التعريدة المرفقة.

مجلس ضفادع الاسد — دمشق المحتلة (@DAlmhtlt) December 26, 2022

منيرة القبيسي من أسرة دمشقية تجارية

ووُلدت منيرة القبيسي عام 1933 في كنف أسرة دمشقية تجارية. تابعت تعليمها الجامعي وتخرجت في كلية العلوم الطبيعية، ثم سلكت طريق التعليم في مدارس دمشق.

ومع بداية عقد الستينيات، أسهم قربها من جامع “أبو النور” إلى الاتجاه نحو النشاط الدعوي بعد تتلمذها بدايةً على يد الشيخ الراحل ومفتي الجمهورية السابق أحمد كفتارو المقرب من رئيس النظام السابق حافظ الأسد، عززته بدراسة علوم الدين في كلية الشريعة بجامعة دمشق وترك مهنة التعليم لتتفرغ كلياً لنشاطها الدعوي.

قال ابن تيمية

إذا رأيتموني في جانب التتار وعلى رأسي مصحف فاقتلوني.

عندما كانت البراميل والصواريخ تنهال على المسلمين في سوريا

كانت الفاطسة #منيرة_القبيسي في صف الظالم #الأسد تجدد له البيعة ودافعت ونافحت عنه لآخر رمق في نفسها النجس

اللهم احشرها معه هي وكل ومن ايده ولو بكلمة. pic.twitter.com/bjZjfHJXic — مغيرة (@aboalmogerh) December 26, 2022

وبعد اندلاع الاحتجاجات الشعبية ضد النظام سنة 2011، انقسم السوريون حول الموقف من منيرة القبيسي وجماعة القبيسيات على خلفية عدم إعلان منيرة القبيسي موقفاً واضحاً من النظام، ومن ثم تأييد الداعيات القبيسيات للنظام.

في كنف الأسد وداعة للنظام

وبينما أيد سوريون وعرب مواقف القبيسيات باعتبار منيرة القبيسي داعيةً وأستاذةً ومربيةً رائدةً في مجال الدعوة النسائية، أنتقد آخرون علاقتها مع النظام.

#منيرة_القبيسي

عبر تجنيد القبيسيات

وغيرهم والاستفادة من الاكراد السنه في تركيع المؤسسات الدينيه

سهل ع الاجهزه الامنيه قيادة هذا الصراع وجعله صراع طبقي يخفي حقيقة الاحقاد التاريخيه لنظام تلاعب بين الخطابات الدينيه والعلمانية وتوظيفه في تفسخ العلاقات وتزوير الاحداث واستغلالها pic.twitter.com/zDZd3tNsVx — Izack-Akkad (@zakomlta) December 26, 2022

وعلق “محمد عطري“:”رحيل الشبيحة منيرة القبيسي التي أسست من دمشق “القبيسات” بدعم مخابرات الأسد والتي حولت الدعوة في سوريا إلى عبادة طاغية الشام من الأسد الأب إلى الوريث القاصر الابن. وباركت إراقة دماء الأطفال والنساء والمدنيين الأبرياء ولا غرابة-كما قال- أن ينعاها بوق وعراب موسكو معاذ الخطيب.”

رحيل الشبيحة منيرة القبيسي التي أسست من دمشق "القبيسات" بدعم مخابرات الأسد والتي حولت الدعوة في سوريا إلى عبادة طاغية الشام من الأسد الأب إلى الوريث القاصر الابن وباركت إراقة دماء الأطفال والنساء والمدنيين الأبرياء #منيرة_القبيسي ولا غرابة أن ينعاها بوق وعراب موسكو معاذ الخطيب !! pic.twitter.com/nNRkTfY8jZ — Dr.Mohamed otri د.محمد عطري (@MohamedOtri) December 26, 2022

وعقب “محمد الحاج”:”يبدو أن السرية التي كانت تحيط بشخصية منيرة القبيسي لا تختلف كثيراً عن زعــامات وقيــادات غالبية الحركات الإسلامية”.

وأضاف :”قلة من يعرفون وجوههم قبل وفاتهم، ولا يمنع هذا بالطبع أن يؤمن بفكرهم ويتبعهم ويبايعهم عشرات أو مئات الآلاف من البشر!”

رأي آخر: كانت مغيبة بسبب سنها ومرضها

وعبر “زاهر إحسان بعدراني” عن اعتقاده بأن القبيسي التي تربت في مدرسة الشيخ أحمد كفتارو، كانت مُغيّبةٌ منذ مدة طويلة بسبب مرضها وسِنِّها عن تفاصيل الوضع العام للحركة أو الجماعة “أو سمّوها ما شئتم” حسب وصفه.

وأردف: “من خلال فهمنا لِمدرسة كفتارو التي تُحرِّمُ الخروج على الحاكم الظالم (وإن جلد ظهرك وانتهك عرضك وسلبك مالك و و ) لم تكن السيدة منيرة وأخواتها لتدعم حراك الشارع السّني ولا ثورة الشعب، وبالحدّ الأدنى ستدعو لأخذ موقف الحياد.”

ومن جانبه قال الصحفي”بسام جعارة“: “ماتت منيرة القبيسي زعيمة القبيسيات بعد مسيرة حافلة بالتشبيح والأهم انكشاف أوراق عشرات الشبيحة الذين حاولوا التغطية على مساندتها لمعتوه الشام!”

ماتت منيرة القبيسي زعيمة القبيسيات بعد مسيرة حافلة بالتشبيح والأهم انكشاف أوراق عشرات الشبيحة الذين حاولوا التغطية على مساندتها لمعتوه الشام! — بسام جعارة (@BassamJaara) December 26, 2022

أما الإعلامي أحمد موفق زيدان فكتب: “هلكت منيرة القبيسي اليوم كما هلك البوطي و من قبل هلك كفتارو غير مأسوف عليهم.”

وتابع:”فقد كانوا أعمدة للفتك بالشام وأهله ولعقود. في رقبتهم مئات الآلاف من الضحايا، فضلاً عن تثبيت حكم طائفة مجرمة”.

هلكت #منيرة_القبيسي اليوم كما هلك #البوطي و من قبل هلك #كفتارو غير مأسوف عليهم، فقد كانوا أعمدة للفتك بالشام وأهله ولعقود. في رقبتهم مئات الآلاف من الضحايا، فضلاً عن تثبيت حكم طائفة مجرمة… — د ـ أحمد موفق زيدان (@Ahmadmuaffaq) December 26, 2022

وبدورها قالت د. فاطمة الوحش إن حركة القبيسيات التي كانت تقودها منيرة القبيسي هي مجموعة نسوية دينية ذات طابع صوفي ولها صفات مشتركة خاصة ذات فئوية فكرية تميل الى إدخال البدع وبعض الأفكار الصوفية.

وأضافت:”وأخرى خليط من أفكار باطنية تنتشر بين نساء سوريا وتعرف بقربها من النظام الحاكم وتركز على النساء من الطبقة المخملية.”

وقال الصحفي والكاتب “ماهر شرف الدين“: المربية الفاضلة التي وصفت معارضي الأسد بـ “قطاع الطرق” تهل عليها الرحمات من ” قطاع الطرق الأفاضل.واستدرك:” أكاد أتقيأ من هؤلاء”.

"المربية الفاضلة" التي وصفت معارضي الأسد بـ"قطّاع الطرق"… تهلّ عليها الرحمات من "قطاع الطرق الأفاضل"!!

أكاد أتقيأ من هؤلاء!#منيرة_القبيسي — ماهر شرف الدين (@mahersharafeddi) December 26, 2022

ووجّه الكثير من النشطاء السوريين انتقاداً شديداً للعديد من المحسوبين على المعارضة السورية، لنعيهم “منيرة القبيسي”، معتبرين أنهم يدعمون وينعون من أيدت سفك الدم السوري وقتل الأطفال على يد نظام بشار الأسد.

هذا وتحجج أصحاب بيانات النعي والترحم على منيرة القبيسي، بأنه لا يوجد أي دليل على أنها تحب الأسد، لتنهال عليهم الصور والفيديوهات التي تثبت دعم القبيسي وحركتها للنظام السوري المجرم وشيطنة الثوار.