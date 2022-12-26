رنا بدر الدين.. رابر سودانية قُتلت بوحشية على يد شاب لسبب صادم! (شاهد)

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وطن- تصدر اسم مؤدية الراب السودانية رنا بدر الدين، محركات البحث، بعد الكشف عن تفاصيل مروعة في قتلها.

وعثر على جثة رنا بدر الدين (25 عاماً) بعد ثلاثة أيام من مقتلها داخل شقة سكنية في حي الأملاك شمالي الخرطوم.

جثة منتفخة

وذكر محضر الشرطة الذي نشرته وسائل إعلام محلية، أن جثة رنا بدر الدين كانت منتفخة وفي بداية مرحلة التحلل، لحظة العثور عليها.

وأشارت الشرطة في المحضر، إلى أن صاحب العقار الذي يعمل مستشاراً مالياً بهيئة التصنيع العسكري. أبلغ الشرطة بعثوره على جثة رنا بدر الدين.

ومن الفحص الظاهري، تبين إصابة رنا بإصابات في الرأس والوجه، وكانت ملقاة على الأرض خلف الباب في الشقة التي تسكن بها.

وقال صاحب العقار في التحقيقات، إنه خصص الشقة التي شهدت الجريمة لابنه الأعزب (26 عاماً).

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وقبل أيام من الجريمة المروعة، قام الابن بتأجير الشقة لفتاتين، غادرت إحداهما وبقيت الأخرى.

رائحة كريهة

وأضاف صاحب الشقة أن ابنه هو من أبلغه بانبعاث رائحة كريهة ووجود دم سائل من داخل الشقة.

وبحسب محضر الشرطة، تبين أن الابن الذي يعمل في الأعمال الحرة بالقطعة، هو الذي قتل رنا بدر الدين.

واعترف الابن خلال التحقيق بارتكابه لجريمة قتل الرابر رنا بدر الدين يوم السبت 17 ديسمبر، مستخدما رجل طاولة خشبية ضربها بها على منطقة الرأس والوجه.

وقال الشاب أنه بعد قتل رنا، قام بمحاولة إبطاء تحلل جثتها، عبر تشغيل مكيف الهواء وإحكام إغلاق باب الشقة.

ألفاظ نابية

وحول دوافعه، قال المتهم إن رنا شتمته بألفاظ نابية، ما أدى إلى اندلاع شجار حامي الوطيس بينهما، قام خلاله بقتلها باستخدام رجل الطاولة.

واعترف المتهم أنه استعان بسائق “توك توك”، لمساعدته على التخلُّص من الجثة.

وأشار محضر الشرطة إلى أنه تم توقيف المتهم الثاني أيضاً.

وأدلت والدة رنا بدر الدين، والتي تعمل كمحامية، بأقواها في التحقيقات. وقالت إن ابنتها خرجت من المنزل قبل 10 أيام لزيارة صديقتها التي كانت ستجري عملية في العين.

وأردفت الأم، أن رنا لم تأخذ معها سوى بعض الملابس.

تتعاطى المخدرات

كما كشفت والدة رنا، أن ابنتها الرابر الشهيرة، كانت تتعاطى المخدرات. وسبق أن حاولت علاجها عبر إدخالها إلى مصحة في السودان.

وتابعت الأم: “أرسلتها لاحقاً إلى مصر لتلقي العلاج من الإدمان، لكنها عادت إلى البلاد بعد تحسن حالتها. لم تلبث أن انتكست مرة اخرى واستأنفت التعاطي”.

كان أول ظهور فني لرنا بدر الدين عام 2011، وبثت قنوات فضائية محلية عشرات الأعمال لها.

كما كانت تنشر أعمالها عبر منصات التواصل الاجتماعي، وعلى رأسها “يوتيوب”.

وتعيش رنا مع والدتها، بينما والدها متوفي، ولديها شقيق يعيش في السعودية. والذي نعاها عبر صفحته قائلا: “توفيت اليوم أختي الحبيبة رنا بدرالدين. ربنا يرحمها ويغفر ليها ويتقبلها قبولا حسنا ويسكنها فسيح جناته يا أرحم الراحمين. لله ما أعطى ولله ما أخذ وإنا لله وإنا إليه راجعون”.