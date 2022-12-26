الإثنين, ديسمبر 26, 2022
الرئيسيةحياتنارنا بدر الدين.. رابر سودانية قُتلت بوحشية على يد شاب لسبب صادم!...
حياتنا

رنا بدر الدين.. رابر سودانية قُتلت بوحشية على يد شاب لسبب صادم! (شاهد)

كشفت والدة رنا أن ابنتها الرابر الشهيرة كانت تتعاطى المخدرات

كتب رفيف عبدالله
رنا بدر الدين.. رابر سودانية قُتلت بوحشية على يد شاب لسبب صادم! (شاهد) watanserb.com
رنا بدر الدين
- Advertisement -

وطن- تصدر اسم مؤدية الراب السودانية رنا بدر الدين، محركات البحث، بعد الكشف عن تفاصيل مروعة في قتلها.

وعثر على جثة رنا بدر الدين (25 عاماً) بعد ثلاثة أيام من مقتلها داخل شقة سكنية في حي الأملاك شمالي الخرطوم.

جثة منتفخة

وذكر محضر الشرطة الذي نشرته وسائل إعلام محلية، أن جثة رنا بدر الدين كانت منتفخة وفي بداية مرحلة التحلل، لحظة العثور عليها.

وأشارت الشرطة في المحضر، إلى أن صاحب العقار الذي يعمل مستشاراً مالياً بهيئة التصنيع العسكري. أبلغ الشرطة بعثوره على جثة رنا بدر الدين.

محضر الشرطة نشر تفاصيل جريمة قتل رنا

ومن الفحص الظاهري، تبين إصابة رنا بإصابات في الرأس والوجه، وكانت ملقاة على الأرض خلف الباب في الشقة التي تسكن بها.

وقال صاحب العقار في التحقيقات، إنه خصص الشقة التي شهدت الجريمة لابنه الأعزب (26 عاماً).

“شهد” التي اغتصبها ثمّ كسر رقبتها وقتلها “سكران” في السودان! (صور)

- Advertisement -

وقبل أيام من الجريمة المروعة، قام الابن بتأجير الشقة لفتاتين، غادرت إحداهما وبقيت الأخرى.

رائحة كريهة

وأضاف صاحب الشقة أن ابنه هو من أبلغه بانبعاث رائحة كريهة ووجود دم سائل من داخل الشقة.

وبحسب محضر الشرطة، تبين أن الابن الذي يعمل في الأعمال الحرة بالقطعة، هو الذي قتل رنا بدر الدين.

واعترف الابن خلال التحقيق بارتكابه لجريمة قتل الرابر رنا بدر الدين يوم السبت 17 ديسمبر، مستخدما رجل طاولة خشبية ضربها بها على منطقة الرأس والوجه.

توصف الراحلة بأنها أحد أبرز أصوات غناء الراب في السودان

وقال الشاب أنه بعد قتل رنا، قام بمحاولة إبطاء تحلل جثتها، عبر تشغيل مكيف الهواء وإحكام إغلاق باب الشقة.

ألفاظ نابية

وحول دوافعه، قال المتهم إن رنا شتمته بألفاظ نابية، ما أدى إلى اندلاع شجار حامي الوطيس بينهما، قام خلاله بقتلها باستخدام رجل الطاولة.

واعترف المتهم أنه استعان بسائق “توك توك”، لمساعدته على التخلُّص من الجثة.

رنا تميزت بتقديم لون جديد دمجت فيه مابين الموسيقى الحديثة والتراثية التقليدية

وأشار محضر الشرطة إلى أنه تم توقيف المتهم الثاني أيضاً.

وأدلت والدة رنا بدر الدين، والتي تعمل كمحامية، بأقواها في التحقيقات. وقالت إن ابنتها خرجت من المنزل قبل 10 أيام لزيارة صديقتها التي كانت ستجري عملية في العين.

وأردفت الأم، أن رنا لم تأخذ معها سوى بعض الملابس.

رنا بدر الدين
مرت رنا برحلة علاج من إدمان المخدرات لكنها انتكست

تتعاطى المخدرات

كما كشفت والدة رنا، أن ابنتها الرابر الشهيرة، كانت تتعاطى المخدرات. وسبق أن حاولت علاجها عبر إدخالها إلى مصحة في السودان.

وتابعت الأم: “أرسلتها لاحقاً إلى مصر لتلقي العلاج من الإدمان، لكنها عادت إلى البلاد بعد تحسن حالتها.  لم تلبث أن انتكست مرة اخرى واستأنفت التعاطي”.

كان أول ظهور فني لرنا بدر الدين عام 2011،  وبثت قنوات فضائية محلية عشرات الأعمال لها.

رنا بدر الدين
تعيش رنا مع والدتها بينما والدها متوفي وشقيقها في السعودية

كما كانت تنشر أعمالها عبر منصات التواصل الاجتماعي، وعلى رأسها “يوتيوب”.

وتعيش رنا مع والدتها، بينما والدها متوفي، ولديها شقيق يعيش في السعودية. والذي نعاها عبر صفحته قائلا: “توفيت اليوم أختي الحبيبة رنا بدرالدين. ربنا يرحمها ويغفر ليها ويتقبلها قبولا حسنا ويسكنها فسيح جناته يا أرحم الراحمين. لله ما أعطى ولله ما أخذ وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
اقرأ أيضاً

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ركوة - دليل العرب في تركيا.. اشترك الأن

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

سرطان الثدي: اكتشاف جينات يمكن أن تقلل من المخاطر لدى النساء

نورة العميري تثير جدلا بظهورها مع كلب على سريرها وتدلي بلتميح جنسي (فيديو)

في تجربة علمية..مارسا الجنس داخل جهاز الرنين المغناطيسي فكانت المفاجأة!

تعليق ناري من مفتي عمان على إغراق الاحتلال قطاع غزة بالمياه

عمان: مجلس الشورى يحيل مقترح تعديل قانون مقاطعة إسرائيل للجنة التشريعية

تشكيلة مانشستر يونايتد ضد نوتينغهام فورست في الدوري الإنجليزي

10 عادات صباحية عليك إتباعها في العام الجديد

سلطنة عُمان تنجح في تسيير أول حافلة تعمل بالوقود الحيوي على مستوى الوطن العربي(شاهد)

السودان.. ارتفاع غير متوقع لسعر الدولار الاثنين 26 ديسمبر والإسترليني يواصل الصعود

أردوغان: قضوا على مستقبل “رونالدو” بالعقوبات السياسية لدعمه فلسطين!(شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC