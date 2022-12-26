الإثنين, ديسمبر 26, 2022
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راكب أمريكي يفعل ما لا يصدق للتدفئة في أحد القطارات (فيديو)

الإعصار القنبلة أو المتفجر كما سماه البعض ضرب مناطق واسعة من أمريكا الشمالية وتسبب بموجة صقيع وبرد شديد وثلوج غطت مناطق ممتدة

كتب خالد السعدي
عاصفة الولايات المتحدة الأمريكية watanserb.com
راكب أمريكي يشعل النار داخل قطار خلال موجة الصقيع التي تضرب الولايات المتحدة الأمريكية
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وطن – انتشر مقطع فيديو، يُظهر إقدام راكب في أحد القطارات بالولايات المتحدة، على تصرف صادم من أجل التدفئة في ظل موجة الصقيع التي تضرب البلاد.

وشوهد الراكب، وهو يُشعل النيران تحت مقعده للتدفئة بسبب موجة الصقيع.

وأظهر الفيديو، شاب يجلس بهدوء أعلى النيران، بينما لوحظ أن سيدة أعجبها تصرف الرجل وأخذت تضحك.

ظاهرة جوية مرعبة تضرب أمريكا الشمالية

وضربت ظاهرة “الإعصار المتفجّر” أو “الإعصار القنبلة“، مناطق أمريكا الشمالية، ما أحدث صقيعا قطبيا هناك.

وبحسب خدمة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية، فإنّ موجة الصقيع الراهنة تحدث “مرة واحدة في كلّ جيل” ولديها القدرة على أن تصير مميتة.

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وحطّمت درجات الحرارة بالفعل أرقاماً قياسية مع انخفاضها إلى 53 درجة مئوية تحت الصفر في غرب كندا وناقص 38 في مينيسوتا وناقص 13 في دالاس.

ما هو الإعصار القنبلة؟

والإعصار القنبلة، ويسمى كذلك “التولّد الحلقي المتفجّر”، هو عاصفة تشتدّ بسرعة وتحدث عندما ينخفض ضغط الهواء بمقدار 20 ملّيبار أو أكثر في غضون 24 ساعة.

ويحدث هذا عادة عندما تصطدم كتلة هوائية دافئة بأخرى باردة، وفقاً للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي.

عاصفة شتوية تضرب الولايات المتحدة الأمريكية

وضربت عاصفة شتوية قوية، مناطق شرق الولايات المتحدة وخلّفت وفق أرقام مؤكدة 26 قتيلاً في ثماني ولايات، بينما تحدثت وسائل إعلام أمريكية عن 30 حالة وفاة مرتبطة بالعواصف، أربع منها في كولورادو وسبع على الأقل في غرب نيويورك.

الإعصار القنبلة الذي ضرب الولايات المتحدة الأمريكية وتسبب بـ 30 حالة وفاة على الأقل

وأدى الطقس القاسي، وهو مزيج من العواصف الثلجية والبرد الاستثنائي، إلى هبوب رياح ثلجية في 48 ولاية في نهاية الأسبوع.

وأدت العاصفة، إلى محاصرة ولاية نيويورك مع عدم تمكن أجهزة الطوارئ من الوصول إلى المناطق شديدة التضرر.

المصدرتويتر+ متابعات - رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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