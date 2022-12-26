راكب أمريكي يفعل ما لا يصدق للتدفئة في أحد القطارات (فيديو)

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وطن – انتشر مقطع فيديو، يُظهر إقدام راكب في أحد القطارات بالولايات المتحدة، على تصرف صادم من أجل التدفئة في ظل موجة الصقيع التي تضرب البلاد.

وشوهد الراكب، وهو يُشعل النيران تحت مقعده للتدفئة بسبب موجة الصقيع.

وأظهر الفيديو، شاب يجلس بهدوء أعلى النيران، بينما لوحظ أن سيدة أعجبها تصرف الرجل وأخذت تضحك.

راكب يشعل النار تحت مقعده للتدفئة بسبب موجة الصقيع في أمريكا 🤯! pic.twitter.com/A33oSvXpPx — Gorgeous (@gorgeous4ew) December 25, 2022

ظاهرة جوية مرعبة تضرب أمريكا الشمالية

وضربت ظاهرة “الإعصار المتفجّر” أو “الإعصار القنبلة“، مناطق أمريكا الشمالية، ما أحدث صقيعا قطبيا هناك.

وبحسب خدمة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية، فإنّ موجة الصقيع الراهنة تحدث “مرة واحدة في كلّ جيل” ولديها القدرة على أن تصير مميتة.

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وحطّمت درجات الحرارة بالفعل أرقاماً قياسية مع انخفاضها إلى 53 درجة مئوية تحت الصفر في غرب كندا وناقص 38 في مينيسوتا وناقص 13 في دالاس.

ما هو الإعصار القنبلة؟

والإعصار القنبلة، ويسمى كذلك “التولّد الحلقي المتفجّر”، هو عاصفة تشتدّ بسرعة وتحدث عندما ينخفض ضغط الهواء بمقدار 20 ملّيبار أو أكثر في غضون 24 ساعة.

ويحدث هذا عادة عندما تصطدم كتلة هوائية دافئة بأخرى باردة، وفقاً للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي.

عاصفة شتوية تضرب الولايات المتحدة الأمريكية

وضربت عاصفة شتوية قوية، مناطق شرق الولايات المتحدة وخلّفت وفق أرقام مؤكدة 26 قتيلاً في ثماني ولايات، بينما تحدثت وسائل إعلام أمريكية عن 30 حالة وفاة مرتبطة بالعواصف، أربع منها في كولورادو وسبع على الأقل في غرب نيويورك.

وأدى الطقس القاسي، وهو مزيج من العواصف الثلجية والبرد الاستثنائي، إلى هبوب رياح ثلجية في 48 ولاية في نهاية الأسبوع.

وأدت العاصفة، إلى محاصرة ولاية نيويورك مع عدم تمكن أجهزة الطوارئ من الوصول إلى المناطق شديدة التضرر.