“خنساء اللويبدة” بات أشهر محل بالأردن بوقت قياسي وهذه قصته (شاهد)

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وطن- تفاعل أردنيون مع قصة السيدة عبير رشيد التي باتت تلقب بـ”خنساء اللويبدة”، بعدما فقدت 3 من أبنائها في حادثة اللوبيدة، حيث انهار المبنى الذي يقيمون فيه في أيلول الماضي، وهي الحادثة التي أثارت حالة من الحزن في كل الأردن آنذاك.

تفاعل أردني واسع مع “خنساء اللويبدة”

فكرة إنشاء محل خاص بهم كانت حلماً لأولادها، ولم تتوقع أن يكون اسمه “خنساء اللويبدة“، وجاء ذلك بعد أن قررت المرأة المنكوبة مؤخرا افتتاح محل مُخصص لبيع الملابس والإكسسوارات أطلقت عليه اسم “خنساء اللوبيدة”.

سيتم غدا افتتاح محل خنساء اللويبده، هذا المحل محل للسيدة عبير التي فقدت في حادثة اللويبده أبناءها الثلاثة جميعا و كانت قد فقدت زوجها قبل الحادثه بعام، فلندعم عبير ، رحم الله أسرتها وحماها الله وأجزل ثوابها وبارك لها في رزقها🙏🙏❤️ pic.twitter.com/nh69xXUwm9 — لين القدومية (@leenqadoumi) December 22, 2022

وروت السيدة عبير رشيد لـ”تلفزيون المملكة” أن فكرة المشروع جاءت لكونها أرادت أن تحيي ذكرى أولادها الذين رحلوا منذ 3 أشهر وفي الوقت نفسه تؤمن مصدر رزق لها ولما تبقى من عائلتها.

وأضافت السيدة المنكوبة أن فكرة المحل كانت حلماً لها (ولأميرة وملك وحمودة) أبنائها، وكانوا يتباحثون في الاسم الذي سيطلقونه على المحل قبل الحادث الأليم.

وأضافت بنبرة مؤثرة أن الاسم الحالي لم يخطر بالبال وخنساء اللويبدة -كما قالت- جاء من الوجع الذي داخلها ومن الصبر الذي يجب أن نتحلى به لنتمكن من العيش في هذه الدنيا، حسب وصفها.

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وكشفت السيدة الأردنية عبير رشيد، أن وفداً من الهلال الأحمر الأردني والهلال الأحمر الإماراتي، جاءوا إليها وطلبت منهم أن تكون متطوعة للأيتام: “أريد أفيد غيري بشيء”.

وتابعت أن فكرة المحل جاءت من فاعل خير لا تعرف عنه إلا أنه ابن الأردن، وكشفت أنها وجدت الأمر صعباً في البداية، ولكن ما شجعها أن المحل قريب من بيتها.

عبير رشيد “خنساء اللويبدة” تروي قصتها

ووجدت بما أنها لازالت تعيش على ذكرى أبنائها فيجب أن تحيي ذكراهم :”رجعت هون مشان أرجع أشوف أصدقاء أولادي وصديقات بناتي اللي همه ولادي كمان.”

افتتاح محل البسة خنساء اللويبده ❤️

للرائعه الصبوره ام الشهداء عبير ارشيد الله يجبر خاطرها و يصبر قلبها وهي فقدت ثلاثة أبناء بإنهيار #عمارة_اللويبدة الله يرحمهم .. ادعموها رجاءا pic.twitter.com/9y68bTg3if — Randa Al Masri🧸 (@randamasri98) December 24, 2022

وأضافت: “رغم الوجع ولكن سأحيي ذكراهم ما دمت حية”. وأردفت أنها لا تريد للناس أن ينظروا لها بمنظور الشفقة.. بل ينظرون لها كالخنساء.”

وتابعت أن “الوجع وجع عمر والغصة بالقلب ولا يمكن أن نوقف الحياة عندهم”، واستدركت بنبرة مؤثرة: ” ياريت القدر أخذني معهم”.

وختمت السيدة الأردنية عبير رشيد بأن “الدنيا طلبت منا أن نضع الجرح بالقلب ونكون أقوى منها ونعيش.. وأنا أعيش من أجل ذكراهم فقط”.

تفاعل النشطاء في الأردن

وخطف اسم محل “خنساء اللويبدة” الأنظار وتصدر الترند من جديد في الأردن، بعد معرفتهم بهوية صاحبة المحل “عبير” الذي تعاطف معها الشعب الأردني بعد خسارتها الكبيرة داعين لدعمها مادياً ونفسياً.

مين بحب يزور محل #خنساء_اللويبدة

هذا الأسبوع من أهل تويتر

خلينا ندعم السيدة القوية عبير التي فقدت ثلاث من أولادها في حادثة انهيار عمارة اللويبدة pic.twitter.com/fSzqOsmW9T — نيڤين العياصرة 📝 (@26ayasrah_Neven) December 23, 2022

وذلك لهول القصة التي عاشتها عبير خلال فقدان أولاده كما تفاعل مع هذه الخطوة الكثير من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي” تويتر”، حيث علقت “نيڤين العياصرة”:”مين بحب يزور محل خنساء اللويبدة هذا الأسبوع من أهل تويتر.”

مضيفة:”خلينا ندعم السيدة القوية عبير التي فقدت ثلاث من أولادها في حادثة انهيار عمارة اللويبدة.”

وعقبت “لجين رائد الجزازي“:”الله يجبر بخاطرها ويصبر قلبها ويرزقها من اوسع ابوابه يا رب العالمين”.

من افتتاح #خنساء_اللويبدة وهو محل البسة للسيدة عبير وهي من سيدات #فاجعة_اللويبدة وفقدت ثلاثة أبناء بإنهيار #عمارة_اللويبدة رحمهم الله .. الله يجبر بخاطرها ويصبر قلبها ويرزقها من اوسع ابوابه يا رب العالمين ❤ pic.twitter.com/04MsKG35iJ — Lujain raad aljazzazi (@LujainRaad) December 24, 2022

وقالت “إيمان النيرات“: “احدكما فقد والاخر أعطي وما اجمله من عطاء ليعرض فقداً بحجم الكون بل ربما اعظم. الأردن اليوم لن تجد مثل هذا الا في وطني”.

#الأردن

🇯🇴❤️🌿

هذا #وطني#خنساء_اللويبدة #ابن_الأردن

احدكما فقد والاخر أعطي وما اجمله من عطاء ليعرض فقداً بحجم الكون بل ربما اعظم. #الأردن_اليوم لن تجد مثل هذا الا في وطني 🇯🇴❤️🌿 https://t.co/Gy2yTzmhKT — Iman Al nerat. ♎️ (@ImanNerat) December 26, 2022

وذكّر آخر بأنه إلى جانب محل “خنساء اللوبيدة” التي فقدت ثلاثة من أطفالها في انهيار عمارة اللوبيدة، يوجد ايضا مطعم “البنت القوية” للسيدة المجتهدة ساجدة التي بدأت من عربة صنعتها من خزانة مطبخ وباعت عليها رشوف واليوم بعد سنتين تحقق حلمها.

اليوم الجمعة في تمام الساعة السادسة.. افتتاح محل ملابس " #خنساء_اللويبدة" للسيدة التي فقدت ثلاثة من أطفالها في انهيار #عمارة_اللويبدة وبجانبه مطعم #البنت_القوية للسيدة المجتهدة ساجدة بدأت من عرباي صنعتها من خزانة مطبخ وباعت عليها رشوف واليوم بعد سنتين تحقق حلمها#الأردن pic.twitter.com/H4PynWzlwt — فراس الماسي |Firas Almasi 💎 (@FAlmasee2) December 23, 2022

وبدوره قال “فراس الماسي“:”جبر الخواطر عبادة عظيمة، وعبير سيدة قوية صابرة مجبورة الخاطر إن شاء الله، مش مهم تشتروا بقدر ما هو مهم تكونوا معها وتطبطبوا عليها وتذكروها قديش هي قوية ومأجورة بإذن الله”.