جدال حاد بين تركي آل الشيخ والمثلي السعودي عبدالرحمن الخياري بسبب “الغبانة”!

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وطن – أثار قرار المستشار في الديوان الملكي، ورئيس هيئة الترفيه بالسعودية، تركي آل الشيخ، منع أي فعالية يتم فيها ارتداء اللباس الشعبي في منطقة الحجاز، المعروف باسم “الغبانة”، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.

وقال “آل الشيخ” في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين المصغر “تويتر” مرفقا بها صورة لشخص يرتدي “الغبانة” ومجموعة من الصور القديمة لأهل الحجاز ليدلل بها على صحة ادعاءاته: “هذي لا لبس أهل الحجاز، ولبس دخيل علينا، ولا هي عمتنا”.

وأضاف: “أهل الحجاز على العين والراس، لكن هذا تشويه لتاريخنا، ولن نقبل، وغير مسموح بمشاركة أي فرقه أو نشاط في الترفيه بهذه العمة”.

هاذي لا لبس اهل الحجاز ولبس دخيل علينا ولا هي عمتنا … اهل الحجاز على العين والراس لكن هذا تشويه لتاريخنا ولن نقبل وغير مسموح بمشاركة اي فرقه او نشاط في الترفيه بها العمه … وحتى لما اتت فرقة ينبع الغاليه في موسم الرياض كانو لابسين عمه من شماغ او عمة اهل الحجاز الاصليه !! pic.twitter.com/KxP6NZI6WX — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) December 22, 2022

وعلى الرغم من تأييد الكثير من السعوديين لقرار “آل الشيخ” والذي اتضح من خلال الردود، بـ”العنصرية”، ومحاولة الاستنقاص من مكون أساسي من الشعب السعودي.

ولفت مغردون إلى أن “الغبانة” كانت دائما حاضرة في زيارات ملوك السعودية إلى الحجاز، وحاضرة كموروث ثقافي، وفن شعبي في التلفزيون الرسمي.

قاعد تمسخ ثقافة البلد والشعب بفرق من شتى دول العالم وتشجع على عادات وأزياء دخيله تخالف قيمهم ومعتقداتهم وجاي تسوي فيها غيور على الزي الوطني؟! البلد كبيرة وكل منطقة لها أزيائها الخاصة وليس زي واحد فقط والحجاز بالذات معروف لبس الحضر فيه وجب تحترمه رغما عنك يا أعرابي يا جاهل. — إسحاق الجيزاني 🇳🇿 Issac Algizani (@IsaacALawyer) December 22, 2022

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المثلي السعودي وجيه ليون يرد على تركي آل الشيخ

وما بين صد ورد، دافع “آل الشيخ” عن رأيه، إلا أن رده على المثلي السعودي والذي يعيش في الولايات المتحدة عبد الرحمن الخياري، والذي أطلق على نفسه اسما جديدا “وجيه ليون” كان لافتا.

وكان “وجيه” قد اعترض على قرار تركي آل الشيخ، قائلا: “إيش عرف أهلك باللباس العربي”.

تركي آل الشيخ يعقب

ليرد عليه “آل الشيخ” قبل ان يقوم بحذف الرد بالقول: “شي طبيعي منك هالتعليق..أنت معرفت تحافظ على قفاك..تبي تحافظ على موروث أهلنا”.

وأضاف قائلا: “رح البس فستان ووقف قدام مراية وقل كش عليك يا تركي”.

رد تركي الشخه pic.twitter.com/DA5tQT4ZYl — Wajeeh Gay Lionوجيه المثلي الأسد (@WajeehLionn) December 25, 2022

وكانت القضية قد تفجرت بعد ملاحظة “آل الشيخ” لبس أحد المشاركين في برنامج “سعودي أيدول” المذاع على قناة “mbc” لأحد المتسابقين مرتديا “الغبانة”.

اعتراض تركي آل الشيخ على لباس أحد المتسابقين في آراب آيدول

وقال آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: “أنا فيه صوتين عجبوني ولمسوني وارجو ان اللجنه ماتاخذ بكلامي هذا راي متابع … الاول من الحجاز اسمه زياد الي ادى المجس بس عندي عتب عليه اتمنى اشوفه بلبس السعودي المره الجايه لن هالعمه ماهي عمتنا ولا عمة اهل الحجاز …والثاني من جيزان الي كان في اخر الحلقه الثانيه الله عليه”، حسب قوله.

انا فيه صوتين عجبوني ولمسوني وارجو ان اللجنه ماتاخذ بكلامي هذا راي متابع … الاول من الحجاز اسمه زياد الي ادى المجس بس عندي عتب عليه اتمنى اشوفه بلبس السعودي المره الجايه لن هالعمه ماهي عمتنا ولا عمة اهل الحجاز …والثاني من جيزان الي كان في اخر الحلقه الثانيه الله عليه 🇸🇦👏🏻🎶❤️ — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) December 22, 2022

ودخل “آل الشيخ” في نقاش مع عدد من المغردين حول “العمة” وما إذا كانت من تقاليد ولبس أهل الحجاز، وأصر آل الشيخ على أن العمة “لبس دخيل” على ثقافة منطقة الحجاز.