الإثنين, ديسمبر 26, 2022
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الهدهد

جدال حاد بين تركي آل الشيخ والمثلي السعودي عبدالرحمن الخياري بسبب “الغبانة”!

تركي آل الشيخ زعم أن "الغبانة" ليست من لباس أهل الحجاز

كتب سالم حنفي
تركي آل الشيخ watanserb.com
نقاش حاد وردود محرجة بين وجيه ليون وتركي آل الشيخ حول ارتداء الغبانة
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وطن – أثار قرار المستشار في الديوان الملكي، ورئيس هيئة الترفيه بالسعودية، تركي آل الشيخ، منع أي فعالية يتم فيها ارتداء اللباس الشعبي في منطقة الحجاز، المعروف باسم “الغبانة”، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.

وقال “آل الشيخ” في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين المصغر “تويتر” مرفقا بها صورة لشخص يرتدي “الغبانة” ومجموعة من الصور القديمة لأهل الحجاز ليدلل بها على صحة ادعاءاته: “هذي لا لبس أهل الحجاز، ولبس دخيل علينا، ولا هي عمتنا”.

وأضاف: “أهل الحجاز على العين والراس، لكن هذا تشويه لتاريخنا، ولن نقبل، وغير مسموح بمشاركة أي فرقه أو نشاط في الترفيه بهذه العمة”.

وعلى الرغم من تأييد الكثير من السعوديين لقرار “آل الشيخ” والذي اتضح من خلال الردود، بـ”العنصرية”، ومحاولة الاستنقاص من مكون أساسي من الشعب السعودي.

ولفت مغردون إلى أن “الغبانة” كانت دائما حاضرة في زيارات ملوك السعودية إلى الحجاز، وحاضرة كموروث ثقافي، وفن شعبي في التلفزيون الرسمي.

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المثلي السعودي وجيه ليون يرد على تركي آل الشيخ

وما بين صد ورد، دافع “آل الشيخ” عن رأيه، إلا أن رده على المثلي السعودي والذي يعيش في الولايات المتحدة عبد الرحمن الخياري، والذي أطلق على نفسه اسما جديدا “وجيه ليون” كان لافتا.

وكان “وجيه” قد اعترض على قرار تركي آل الشيخ، قائلا: “إيش عرف أهلك باللباس العربي”.

تركي آل الشيخ يعقب

ليرد عليه “آل الشيخ” قبل ان يقوم بحذف الرد بالقول: “شي طبيعي منك هالتعليق..أنت معرفت تحافظ على قفاك..تبي تحافظ على موروث أهلنا”.

وأضاف قائلا: “رح البس فستان ووقف قدام مراية وقل كش عليك يا تركي”.

وكانت القضية قد تفجرت بعد ملاحظة “آل الشيخ” لبس أحد المشاركين في برنامج “سعودي أيدول” المذاع على قناة “mbc” لأحد المتسابقين مرتديا “الغبانة”.

اعتراض تركي آل الشيخ على لباس أحد المتسابقين في آراب آيدول

وقال آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: “أنا فيه صوتين عجبوني ولمسوني وارجو ان اللجنه ماتاخذ بكلامي هذا راي متابع … الاول من الحجاز اسمه زياد الي ادى المجس بس عندي عتب عليه اتمنى اشوفه بلبس السعودي المره الجايه لن هالعمه ماهي عمتنا ولا عمة اهل الحجاز …والثاني من جيزان الي كان في اخر الحلقه الثانيه الله عليه”، حسب قوله.

ودخل “آل الشيخ” في نقاش مع عدد من المغردين حول “العمة” وما إذا كانت من تقاليد ولبس أهل الحجاز، وأصر آل الشيخ على أن العمة “لبس دخيل” على ثقافة منطقة الحجاز.

المصدروطن - رصد تويتر
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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