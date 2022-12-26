الإثنين, ديسمبر 26, 2022
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تعليق ناري من مفتي عمان على إغراق الاحتلال قطاع غزة بالمياه

سلطات الاحتلال فتحت ممرات مياه الأمطار وخلفت كارثة شرق قطاع غزة

كتب خالد السعدي
إغراق قطاع غزة بالمياه watanserb.com
الاحتلال يغرق شرق قطاع غزة بالمياه بالتزامن مع منخفض جوي عميق
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وطن – علق المفتي العام لسلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، على كارثة إغراق الاحتلال الإسرائيلي مناطق واسعة من قطاع غزة.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد فتحت ممرات مياه الأمطار، ما تسبب في غرق عشرات المنازل وأراض زراعية شرقي قطاع غزة.

وتعليقا على ذلك، قال الشيخ الخليلي: “لقد ساءنا مشهد الكارثة التي حلت بغزة العزيزة من تدفق المياه الجارفة ودخولها مساكن المواطنين وتأثيرها عليهم وعلى ممتلكاته”.

وأضاف: “وإنا إذ ندعو الله تعالى أن يلطف بهم ويحفظهم ويحميهم من الكوارث ويقيهم الملمات لنهيب ونناشد إخواننا جميعا أن يهبوا إلى إنقاذ غزة وأهلها برفع معاناتهم بما يقدمونه لهم من العون السخي، فإن ذلك مما يجب على كل مسلم لكل مسلم”.

وتابع: “لقد قرن الله تعالى بين الإيمان والإنفاق، فقد ذكر سبحانه الإنفاق بعد الإيمان في آية البر وقال في سورة الحديد.. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير”.

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وأكمل: “نناشد إخواننا المسلمين في كل مكان أن يهبوا لهذا الواجب، وأن يسارعوا إلى رفع المعاناة عن المنكوبين”.

وناشد الدول الإسلامية كلها، والمجتمع الإنساني، القيام بهذا الواجب اإنساني، مختتما: “والله لا يضيع أجر من أحسن عملا”.

سلطات الاحتلال تغرق القطاع

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد فتحت ممرات مياه الأمطار، مما تسبب في غرق عشرات المنازل وأراض زراعية شرقي غزة، بالتزامن مع تعرُّض القطاع لمنخفض جوي جديد حمل معه أمطارا غزيرة.

غرق عشرات المنازل والأراضي الزراعية شرق قطاع غزة بعد فتح الاحتلال لممرات المياه بعد منخفض جوي عميق

وبحسب مصادر فلسطينية، فإن مياه الأمطار التي تدفقت بعد فتح الممرات الواقعة خلف السياج الحدودي غمرت منازل في أحياء بمدينة غزة ومدينة دير البلح ومنطقة الزوايدة والبريج والنصيرات وسط القطاع ومناطق شرق خان يونس.

وتكبد العديد من المزارعين الفلسطينيين، خسائر مادية كبيرة جراء غرق مئات الدونمات بالمياه.

بدورهم، استغاث المئات من سكان قطاع غزة وحذروا من وقوع كارثة إنسانية وبيئية جراء غرق عشرات المنازل والأراضي الزراعية.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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