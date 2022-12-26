بُشرى سارة.. مباريات “خليجي25” ستبث مجاناً وهذه القنوات الناقلة

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وطن- زف رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الأحد، الخبر السار لكافة جماهير كرة القدم العربية في الوطن العربي والخليج، بشأن نقل جميع مباريات خليجي 25 مجاناً، والتي من المقرر إقامتها الشهر المقبل في العراق.

وقال رئيس الوزراء العراقي السوادني، في تصريح نشرته قناة (كردستان 24)، بأن نقل بطولة خليجي 25، سيكون متاحاً على كافة القنوات المحلية بالمجان.

مباريات خليجي 25 ستبث مجاناً

وأضاف السوداني، ” لقد تم حسم موضوع نقل مباريات بقرار وتوجيه منا، كما وستكون متاحة على كافة القنوات المحلية. من أجل إفساح المجال لأكبر عدد ممكن من الجمهور العراقي لمتابعة المباريات، وخاصة الذي لا يمكنهم التواجد في محافظة البصرة”.

القنوات الناقلة لمباريات خليجي 25

كما وأعلنت اللجنة المنظمة لبطولة خليجي 25، عن القنوات الناقلة لمباريات البطولة الخليجية، وهي قنوات الكأس القطرية، بين سبورت المفتوحة، عمان الرياضية، الكويت الرياضية، الرياضية العراقية.

ويشارك في بطولة “خليجي 25“، ثمانية منتخبات خليجية وهي: ( العراق المستضيف، عمان، اليمن، السعودية، الكويت، قطر، الإمارات، البحرين).

🇮🇶 ملاعب العراق جاهزة لاحتضان بطولة خليجي 25 🤩 🏟️ ملعب مدينة البصرة الرياضية يتسع لـ 60 ألف

🏟️ ملعب الميناء الدولي يتسع لـ 30 ألف pic.twitter.com/AQeMZuvvBo — 90+ (@90PlusKora) December 24, 2022

مجموعات بطولة خليجي 25

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وتقسم البطولة إلى مجموعتين رئيستين، حيث تضم الأولى: (العراق، السعودية، عمان، اليمن)، أمام الثانية فتضم: ( الكويت، قطر، البحرين، الإمارات).

كما وتقوم نظام البطولة “خليجي 25″، على خوض ثلاثة مواجهات في منافسات دور المجموعات. يتأهل على إثرها 4 منتحبات إلى النصف النهائي، ثم منتخبين إلى المباراة النهائية.

افتتاح بطولة خليجي 25 العراق

ومن المقرر أن تفتتح بطولة خليجي 25، بمواجهة صاحب الأرض المستضيف العراق. أمام نظيره العماني، في ال6 من شهر يناير/ كانون الثاني على ملعب (استاد البصرة) الدولي، على أن تختتم البطولة في ال19 من الشهر ذاته.

جدول مباريات المنتخب السعودي 🇸🇦 في خليجي 25

👏🏆

🗓️ 6 يناير 2023

🇸🇦 السعودية x اليمن 🇾🇪 🗓️ 9 يناير 2023

🇸🇦 السعودية x العراق 🇮🇶 🗓️ 12 يناير 2023

🇸🇦 السعودية x عمان 🇴🇲 pic.twitter.com/ZL0jaM7bh2 — اخبار خليجي 25 | News ™ (@news_q22) December 26, 2022

يشار إلى أن منتخب البحرين كان أخر من توج ببطولة كأس الخليجي في نسخة عام 2019، بعد فوزه النظيف على السعودية بهدف دون رد، في العاصمة القطرية (الدوحة).