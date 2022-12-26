الإثنين, ديسمبر 26, 2022
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رياضة

بُشرى سارة.. مباريات “خليجي25” ستبث مجاناً وهذه القنوات الناقلة

نقل جميع مباريات بطولة "خليجي 25" على قنوات بين سبورت والكأس المفتوحة

كتب فارس أبو شيحة
مباريات خليجي 25 ستبث مجانا watanserb.com
نقل مباريات خليجي 25 مجانا
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وطن- زف رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الأحد، الخبر السار لكافة جماهير كرة القدم العربية في الوطن العربي والخليج، بشأن نقل جميع مباريات خليجي 25 مجاناً، والتي من المقرر إقامتها الشهر المقبل في العراق.

وقال رئيس الوزراء العراقي السوادني، في تصريح نشرته قناة (كردستان 24)، بأن نقل بطولة خليجي 25، سيكون متاحاً على كافة القنوات المحلية بالمجان.

مباريات خليجي 25 ستبث مجاناً

وأضاف السوداني، ” لقد تم حسم موضوع نقل مباريات بقرار وتوجيه منا، كما وستكون متاحة على كافة القنوات المحلية. من أجل إفساح المجال لأكبر عدد ممكن من الجمهور العراقي لمتابعة المباريات، وخاصة الذي لا يمكنهم التواجد في محافظة البصرة”.

القنوات الناقلة لمباريات خليجي 25

كما وأعلنت اللجنة المنظمة لبطولة خليجي 25، عن القنوات الناقلة لمباريات البطولة الخليجية، وهي قنوات الكأس القطرية، بين سبورت المفتوحة، عمان الرياضية، الكويت الرياضية، الرياضية العراقية.

ويشارك في بطولة “خليجي 25“، ثمانية منتخبات خليجية وهي: ( العراق المستضيف، عمان، اليمن، السعودية، الكويت، قطر، الإمارات، البحرين).

مجموعات بطولة خليجي 25

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وتقسم البطولة إلى مجموعتين رئيستين، حيث تضم الأولى: (العراق، السعودية، عمان، اليمن)، أمام الثانية فتضم: ( الكويت، قطر، البحرين، الإمارات).

كما وتقوم نظام البطولة “خليجي 25″، على خوض ثلاثة مواجهات في منافسات دور المجموعات. يتأهل على إثرها 4 منتحبات إلى النصف النهائي، ثم منتخبين إلى المباراة النهائية.

 

جدول مباريات خليجي 25 العراق
جدول مباريات خليجي 25 العراق

افتتاح بطولة خليجي 25 العراق

ومن المقرر أن تفتتح بطولة خليجي 25، بمواجهة صاحب الأرض المستضيف العراق. أمام نظيره العماني، في ال6 من شهر يناير/ كانون الثاني على ملعب (استاد البصرة) الدولي، على أن تختتم البطولة في ال19 من الشهر ذاته.

يشار إلى أن منتخب البحرين كان أخر من توج ببطولة كأس الخليجي في نسخة عام 2019، بعد فوزه النظيف على السعودية بهدف دون رد، في العاصمة القطرية (الدوحة).

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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