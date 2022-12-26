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حياتنا

“الطلاق الرمادي” انفصال يزداد بين البالغين 50 عامًا

"الطلاق الرمادي" يشير إلى العدد الكبير لحالات الطلاق بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا...."

كتب معالي بن عمر
الطلاق الرمادي انفصال يزداد بين البالغين خميسن عامًا watanserb.com
الطلاق الرمادي انفصال يزداد بين البالغين خميسن عامًا
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وطن-يتزايد عدد حالات الطلاق بين البالغين خمسين عامًا، بل وتضاعف بين عامي 1990 و 2010. وقد أجريت دراسة من قبل جامعة بولنغ غرين ستيت، لتفسير هذه الظاهرة.

وفي الحقيقة، إن هذا الاتجاه الذي يمكن ملاحظته في جميع أنحاء العالم، يحمل الآن اسمًا: “الطلاق الرمادي”؛ وهو تعبير اختاره علماء النفس في جامعة أكسفورد الذين يواجهون هذه الظاهرة.

وبسحب تقرير لمجلة “فيمينا” الفرنسية، فإن مصطلح “الطلاق الرمادي” يشير إلى العدد الكبير لحالات الطلاق بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا.

ووفق ترجمة “وطن“، فإن هذه الظاهرة يمكن رؤيتها في كل مكان على غرار: المملكة المتحدة وكندا واليابان وأوروبا وأستراليا والهند. علاوة على ذلك، درس باحثون في جامعة بولنغ غرين ستيت تواتر الظاهرة وكشفوا أن معدل الطلاق بين البالغين فوق سن الخمسين قد تضاعف بين عامي 1990 و 2010.

"الطلاق الرمادي"، وهو تعبير اختاره علماء النفس في أكسفورد الذين يواجهون هذه الظاهرة.
“الطلاق الرمادي”، وهو تعبير اختاره علماء النفس في أكسفورد الذين يواجهون هذه الظاهرة.

كيف نفسر ذلك؟

في الواقع، تتغير أعراف بعض المجتمعات بتغير الأفكار والثقافة ونمط الحياة، ولذلك، أصبحت مؤسسة الزواج لا مركزية. وفي هذا السياق، أظهر الباحثون أن هذا يمكن تفسيره بشكل خاص بالثورة الثقافية في الدول الغربية والتي تركز بشكل كبير على التنمية الشخصية. كل هذا يعني أن السعادة الشخصية لها الأسبقية الآن على سعادة الزوجين وهذا يؤدي إلى قرارات جذرية ربما لم تكن لتُتخذ من قبل.

تتغير أعراف بعض المجتمعات بتغير الأفكار والثقافة ونمط الحياة، ولذلك، أصبحت مؤسسة الزواج لا مركزية.
تتغير أعراف بعض المجتمعات بتغير الأفكار والثقافة ونمط الحياة، ولذلك، أصبحت مؤسسة الزواج لا مركزية.

لمن تحق الحضانة بعد الانفصال؟

المصدرفيمينا-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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