السودان.. ارتفاع غير متوقع لسعر الدولار الاثنين 26 ديسمبر والإسترليني يواصل الصعود

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وطن– سجّل سعر الدولار في السودان اليوم، الاثنين 26 ديسمبر 2022، ارتفاعاً مفاجئاً بعد حالة استقرار استمرت لأيام وسط حالة ترقب شديدة من قبل المتعاملين، في حين لحق كلٌّ من اليورو والإسترليني بالعملة الخضراء لتحقيق مكاسب جديدة، وذلك وفقاً لنشرة صادرة عن بنك الخرطوم، أكبر البنوك السودانية الحكومية.

سعـر الدولار في السودان اليوم في البنوك

سجّل سعر الدولار في السودان اليوم الاثنين، 578 جنيهاً للشراء، و582.33 جنيهاً للبيع، في حينِ استقرّ سعر الدولار في السوق السوداء عند 580.

سعر اليورو في السودان اليوم

وسجّل سعر اليورو، اليوم الاثنين، في السودان في البنوك 613.89 جنيهاً للشراء، و618.49 جنيهاً للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم

سجّل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في السودان لدى بنك الخرطوم 697.41 جنيهاً للشراء، و702.64 جنيهاً للبيع.

سعر الريال السعودي في السودان اليوم

سجّل سعر الريال السعودي مقابلَ الجنيه السوداني اليوم 152.50 جنيهاً للشراء، و153.65 جنيهاً للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم

سجّل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السودان لدى البنوك الرسمية 157.92 جنيهاً للشراء، و159.10 جنيهاً للبيع.

سعر الريال القطري اليوم في السودان

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كما سجّل سعر الريال القطري اليوم في السودان لدى البنوك نحو 158 جنيهاً للشراء، و159.19 جنيهاً للبيع.

سعر الدينار البحريني في السودان اليوم

سجّل سعر الدينار البحريني 1533.56 جنيهاً للشراء، و1545.06 جنيهاً للبيع.

سعر الريال العماني في االسودان اليوم

سجل سعر الريال العماني في السودان داخل البنوك 1501.68 جنيهاً للشراء، وسجل سعر 1512.95 جنيهاً للبيع.

الأمم المتحدة تنتقد السياسة النقدية السودانية

قالت الأمم المتحدة، إن تدخلات البنك المركزي والسياسية النقدية المُقيّدة ساهمت في انكماش النشاط الاقتصادي، وتثبيت سعر الصرف في السودان.

وبدأ اقتصاد السودان ينتعش في 2021، نتيجةً لإصلاحات نفّذتها حكومة الانتقال، لكنّ الانقلاب الذي نفّذه الجنرال عبد الفتاح البرهان قاد إلى انكماش الاقتصاد مرة أخرى.

وقدّم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأربعاء، تقريرًا إلى مجلس الأمن الدولي، عن تطورات الوضع في السودان، وأنشطة البعثة الأممية خلال الفترة من 21 أغسطس إلى 20 نوفمبر 2022.

وقال التقرير: إن “تدخلات البنك المركزي وسياسية نقدية أكثر تقييدا ساهمت في انكماش الاقتصاد وتثبيت سعر الصرف”.

وأشار إلى أنّ هذه السياسية تتمثل في زيادة 36% فقط في المعروض النقدي، من يناير إلى سبتمبر 2022، مقارنة بزيادة 128% خلال الفترة نفسها في 2021.

وتوقّع التقرير الأممي انكماش الاقتصاد السوداني بنسبة 0.3% في 2022، بعد أن حقّق نموّاً بنسبة تُقدّر بـ 0.5% في 2021.