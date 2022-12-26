الإثنين, ديسمبر 26, 2022
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الإسكندرية غرقت في “شبر ماء” وبرلماني يتفقد شوارعها بقارب (فيديو)

غرق الإسكندرية بسبب موجة الأمطار الأخيرة يتسبب بفضيحة كبيرة لنظام السيسي

كتب خالد الأحمد
الإسكندرية غرقت في شبر ماء watanserb.com
الإسكندرية غرقت في شبر ماء
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وطن- في مشهد صادم وفضيحة لنظام السيسي في مصر، اضطر بعض أهالي الإسكندرية لاستخدام المراكب الصغيرة للتنقل في شوارع عروس البحر الأحمر المتوسط، بعد أن غمرت سيول الأمطار المنازل والشوارع، في مشهد أعاد إلى الأذهان ما حصل في مدينة جدة السعودية منذ أسابيع.

تعطل شبكات الصرف ومنازل المواطنين غرقت

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للبرلماني المصري محمد جبريل، وهو يتجول بقارب صيد خشبي في شوارع الإسكندرية. في مشهد عكس غزارة كمية مياه الأمطار التي لم تستوعبها شبكات الصرف حتى اغرقت عدداً من منازل المواطنين والمدارس والمستشفيات.

وقال محافظ الإسكندرية محمد الشريف، إن كميات الأمطار أكبر من الطاقة الاستيعابية لمنظومة الصرف الصحي ما تسبب في غرق شوارع عدة بالمدينة.

التبرير الذي لم يرق للمصريين الذين شنوا هجوما عنيفا على محافظ الإسكندرية والنظام المصري كذلك، ووجهوا الاتهامات بالفساد للنظام الذي تسبب في تدمير البلاد على مختلف الأصعدة.

وظهر عضو مجلس النواب محمد جبريل، في مقاطع فيديو وصور متداولة وهو يستقل قارب صيد أثناء تجوله بأحد شوارع منطقة “غيط العنب” غرب الإسكندرية، بعد الأمطار الأخيرة.

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وأظهر أحد المقاطع البرلماني “جبريل” وهو يركب أحد القوارب الصغيرة وسط الأبنية المتهالكة والمحال التجارية ويقوم بالتصوير بجواله.

وكان عضو مجلس النواب، أمين الشئون البرلمانية لحزب “مستقبل وطن” بالإسكندرية، انتقد أداء الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في التعامل مع أول موجة أمطار غزيرة تتعرض لها المحافظة في فصل الشتاء.

وقال “جبريل” في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، إن الإسكندرية تعرضت للغرق فى أول أيام شتاء حقيقي على المحافظة وعدم جاهزية كافة الأجهزة التنفيذية للتعامل مع الحدث.

وأضاف النائب أن غرق الشوارع يدل على عدم الاستعداد بشكل حقيقي لمواجهة موسم الشتاء للمحافظة وغرق مداخل العديد من المستشفيات والشوارع والمحاور الرئيسية.

الأمر الذي تسبب بحسبه، بتلف العديد من السيارات والبضائع بالمحال والمخازن وعدم قدرة المواطنين على الدخول والخروج من منازلهم بالإضافة إلى وجود شلل تام للحركة في الشوارع وتعريض حياة المواطنين للخطر.

بيان عاجل لمجلس الوزراء

وتقدم النائب محمد جبريل، ببيان عاجل إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن تعرض الإسكندرية للغرق في أول أيام شتاء حقيقي على المحافظة وعدم جاهزية كافة الأجهزة التنفيذية للتعامل مع الحدث.

وتساءل النائب: من يحاسب محافظ الإسكندرية على هذا الإهمال الشديد؟

وأين هو الآن والإسكندرية تتعرض للغرق بسبب استمرار هطول الأمطار والسيول؟ ولماذا لم يتحرك جميع التنفيذيين بالمحافظة؟

مؤكداً أن المحافظ أصبح لا يسيطر على الأوضاع داخل المحافظة، بدليل أن الصور التي سوف أرسلها لجميع المسؤولين وفى مقدمتهم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، تؤكد أن شوارع وميادين الإسكندرية خاوية على عروشها ولا يظهر داخلها أي مسؤول للتعامل مع أزمة غرق شوارعها وميادينها وأن الأمر يتطلب إقالة الجهاز التنفيذي بمحافظة الإسكندرية بعد فشله في إنقاذ الإسكندرية من الغرق في «شبر ميه”.

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عروس البحر ترملت

وتباينت تعليقات وردود فعل مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي من الكارثة التي ألمت بمدينة الاسكندرية.

حيث طالب “ياسر الخضر” سكان الاسكندرية بعمل خطة طوارىء والبحث عن مكان اخر في المستقبل “بسبب التغير المناخي والاسكندرية اول المدن في العالم غرقا في المستقبل القريب”.

فيما علقت “سيما بيرج ” بنبرة ساخرة:” فيه ناس بتقول ان المكان ده في الإسكندرية.. وان الراجل في المركب نائب او مسئول في المحافظة لو الكلام ده صحيح كدة الإسكندرية اترملت بعد ما كانت عروس البحر المتوسط.”

وعلق صاحب حساب “أكسجين مصر“: “هو السيسي عامل الكباري دي فين اكيد عند بتاع الكنافة بتاع كوبري الساحل فكرينه بتاع المتاهة”.

وتابع بنبرة تندر: “أهو الكوبري غرق في الاسكندرية أول مره اشوف كوبري غرقان”.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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