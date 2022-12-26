الإسكندرية غرقت في “شبر ماء” وبرلماني يتفقد شوارعها بقارب (فيديو)

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وطن- في مشهد صادم وفضيحة لنظام السيسي في مصر، اضطر بعض أهالي الإسكندرية لاستخدام المراكب الصغيرة للتنقل في شوارع عروس البحر الأحمر المتوسط، بعد أن غمرت سيول الأمطار المنازل والشوارع، في مشهد أعاد إلى الأذهان ما حصل في مدينة جدة السعودية منذ أسابيع.

تعطل شبكات الصرف ومنازل المواطنين غرقت

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للبرلماني المصري محمد جبريل، وهو يتجول بقارب صيد خشبي في شوارع الإسكندرية. في مشهد عكس غزارة كمية مياه الأمطار التي لم تستوعبها شبكات الصرف حتى اغرقت عدداً من منازل المواطنين والمدارس والمستشفيات.

بقارب خشبي.. برلماني مصري يتفقد شوارع في #الإسكندرية بعد غرقها بسبب #الأمطار.. pic.twitter.com/KsL3F1vqk0 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 26, 2022

وقال محافظ الإسكندرية محمد الشريف، إن كميات الأمطار أكبر من الطاقة الاستيعابية لمنظومة الصرف الصحي ما تسبب في غرق شوارع عدة بالمدينة.

التبرير الذي لم يرق للمصريين الذين شنوا هجوما عنيفا على محافظ الإسكندرية والنظام المصري كذلك، ووجهوا الاتهامات بالفساد للنظام الذي تسبب في تدمير البلاد على مختلف الأصعدة.

وظهر عضو مجلس النواب محمد جبريل، في مقاطع فيديو وصور متداولة وهو يستقل قارب صيد أثناء تجوله بأحد شوارع منطقة “غيط العنب” غرب الإسكندرية، بعد الأمطار الأخيرة.

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وأظهر أحد المقاطع البرلماني “جبريل” وهو يركب أحد القوارب الصغيرة وسط الأبنية المتهالكة والمحال التجارية ويقوم بالتصوير بجواله.

نائب مصري يتجول بقارب في شوارع الاسكندرية الغارقة بالأمطار. pic.twitter.com/5GQ6Iz4vaM — قبل وبعد (@be4after) December 26, 2022

وكان عضو مجلس النواب، أمين الشئون البرلمانية لحزب “مستقبل وطن” بالإسكندرية، انتقد أداء الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في التعامل مع أول موجة أمطار غزيرة تتعرض لها المحافظة في فصل الشتاء.

وقال “جبريل” في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، إن الإسكندرية تعرضت للغرق فى أول أيام شتاء حقيقي على المحافظة وعدم جاهزية كافة الأجهزة التنفيذية للتعامل مع الحدث.

وأضاف النائب أن غرق الشوارع يدل على عدم الاستعداد بشكل حقيقي لمواجهة موسم الشتاء للمحافظة وغرق مداخل العديد من المستشفيات والشوارع والمحاور الرئيسية.

الأمر الذي تسبب بحسبه، بتلف العديد من السيارات والبضائع بالمحال والمخازن وعدم قدرة المواطنين على الدخول والخروج من منازلهم بالإضافة إلى وجود شلل تام للحركة في الشوارع وتعريض حياة المواطنين للخطر.

صاحب تروسيكل يساعد المواطنين على عبور أحد شوارع #الإسكندرية التي أغرقتها الأمطار الغزيرة رافضًا تلقي أي مقابل على ذلك pic.twitter.com/jU5k6guz3C — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) December 26, 2022

بيان عاجل لمجلس الوزراء

وتقدم النائب محمد جبريل، ببيان عاجل إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن تعرض الإسكندرية للغرق في أول أيام شتاء حقيقي على المحافظة وعدم جاهزية كافة الأجهزة التنفيذية للتعامل مع الحدث.

وتساءل النائب: من يحاسب محافظ الإسكندرية على هذا الإهمال الشديد؟

وأين هو الآن والإسكندرية تتعرض للغرق بسبب استمرار هطول الأمطار والسيول؟ ولماذا لم يتحرك جميع التنفيذيين بالمحافظة؟

مؤكداً أن المحافظ أصبح لا يسيطر على الأوضاع داخل المحافظة، بدليل أن الصور التي سوف أرسلها لجميع المسؤولين وفى مقدمتهم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، تؤكد أن شوارع وميادين الإسكندرية خاوية على عروشها ولا يظهر داخلها أي مسؤول للتعامل مع أزمة غرق شوارعها وميادينها وأن الأمر يتطلب إقالة الجهاز التنفيذي بمحافظة الإسكندرية بعد فشله في إنقاذ الإسكندرية من الغرق في «شبر ميه”.

عروس البحر ترملت

وتباينت تعليقات وردود فعل مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي من الكارثة التي ألمت بمدينة الاسكندرية.

حيث طالب “ياسر الخضر” سكان الاسكندرية بعمل خطة طوارىء والبحث عن مكان اخر في المستقبل “بسبب التغير المناخي والاسكندرية اول المدن في العالم غرقا في المستقبل القريب”.

على سكان الاسكندرية عمل خطة طواري وبحث عن مكان اخر في المستقبل وسبب التغير المناخي والاسكندرية اول المدن في العالم غرقا في المستقبل القريب. — Yasser alkhader (@AlkhaderYasser) December 26, 2022

فيما علقت “سيما بيرج ” بنبرة ساخرة:” فيه ناس بتقول ان المكان ده في الإسكندرية.. وان الراجل في المركب نائب او مسئول في المحافظة لو الكلام ده صحيح كدة الإسكندرية اترملت بعد ما كانت عروس البحر المتوسط.”

وعلق صاحب حساب “أكسجين مصر“: “هو السيسي عامل الكباري دي فين اكيد عند بتاع الكنافة بتاع كوبري الساحل فكرينه بتاع المتاهة”.

وتابع بنبرة تندر: “أهو الكوبري غرق في الاسكندرية أول مره اشوف كوبري غرقان”.