أنباء عن تصميم أديداس قميصا لمنتخب الأرجنتين على شكل البشت العربي

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وطن – ترددت أنباء عن أن شركة أديداس لتصنيع الملابس، اقترحت على الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” تصميم قميص المنتخب الأرجنتيني على شكل بشت عربي.

جاء ذلك بعدما ارتدى الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي البشت العربي، وهو يرفع لقب كأس العالم في دولة قطر.

يُقال بأن اديداس اقترحت على الفيفا تصميم قميص المنتخب الارجنتيني على شكل بشت عربي pic.twitter.com/KcyfFCyCaC — Ali Al-Marafi (@ali_a_marafi) December 25, 2022

وهذه الخطوة إن صحت، ستعطي دلالة كبيرة على حجم التأثير الذي أحدثه ارتداء ميسي للبشت العربي على كل المستويات.

وارتدى ليونيل ميسي، “البشت”، وهي سترة ألبسه إياها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، بمساعدة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” جياني إنفانتينو.

غضب أديداس من ارتداء ميسي البشت

وكانت تقارير قد تحدثت عن أن ارتداء ميسي البشت القطري لرفع كأس العالم، غضباً لعدة جهات بينها شركة أديداس الألمانية الراعية للمنتخب الأرجنتيني.

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ويعود غضب شركة “أديداس” إلى حرمانها من صورة تاريخية تبرز تفوقها على غريمها الأبدي، شركة “نايكي” الأمريكية، التي كانت ترعى الفريق المنهزم في النهائي المنتخب الفرنسي.

ورأت “أديداس” أن ما وصفته “إجبار” ليونيل ميسي على اتداء البشت العربي وضع قطر وتقاليدها وعاداتها في الواجهة وحرم “أديداس” من صور تاريخية لشعارها، الذي غطاه ثوب البشت القطري التقليدي الأسود.

لا يفوت الغرب العنصري فرصة إلا وأظهر حقده تجاه المسلمين والعرب!

البشت المونديالي أثار جنون العنصريين، لأن هذه الصورة تبرز الهوية والموروث العربي الأصيل.

شاهد الصورة بالأمس مليارات البشر، وستظل إرثًا لسنوات، وسيسأل عن البشت جيل تلو الآخر، وهذا مالا يريده الغرب!

ضربة معلم يا #قطر👏🏻 pic.twitter.com/NoqzfkV4Cm — مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) December 19, 2022

لكن من الجدير بالإشارة، إلى أن ميسي قام لاحقا بنزع الثوب القطري، بعد رفع كأس العالم 2022، وأظهر التزامه اتجاه شركة “أديداس” الراعية، وارتدى قميصا مصمما خصيصاً لتتويج الأرجنتين بكأس العالم 2022، ويحمل 3 نجمات، تدل على ألقاب “الألبيسيليستي” الثلاثة في المونديال.

وكان مشهد إلباس أمير قطر الشيخ تميم بن حمد للأسطورة ليونيل ميسي، البشت الخليجي قبل رفع بطولة بكأس العالم في الدوحة، قد حاز على اهتمام الشرق والغرب.

حساب المنتخب الأرجنتيني يحتفل بلقطة "البشت" ويقول "بالتأكيد إنه ملك" وجاري لينكر وبالاك وأمثالهم يرفضونها .. لو التزم كل إنسان حده لكان أفضل له pic.twitter.com/SGPL78FFPe — محمد عواد (@mohammedawaad) December 19, 2022

جنون غربي من المشهد

وقالت صحيفة الغارديان البريطانية، إنّ صور ميسي وهو يرتدي بشتاً أسود كانت لحظة لاسترجاع استثمار قطر البالغ قيمته 220 مليار دولار.

في حين قال المحرر بصحيفة “تليغراف” لي مارتن، معلّقاً على المشهد: “إنه لأمر مخز أن القميص الأزرق والأبيض الذي كان يرتديه ميسي قد تمت تغطيته”.

وأضاف، أنه على الرغم من أن المباراة النهائية هي الأعظم على الإطلاق، فإن تلك اللقطة تعيد الجدل السياسي الذي طارد هذه البطولة حتى الآن.

صحيفة تليغراف نفسها، ذكرت أنّ ما وصفته بـ”العمل الغريب”، حطّم أعظم لحظة في تاريخ كأس العالم، بعد أن تم إجبار قائد الأرجنتين ليونيل ميسي على ارتداء البشت العربي التقليدي عندما تسلم الكأس، لكنه سرعان ما نزعه.

كما انتقد اللاعب الألماني السابق باستيان شفاينشتايغر ذلك، بقوله: “هنا تُسرق من اللاعب لحظة كبيرة جدا. أرى ذلك أنه تصرف غير جيد. كان يمكن أن يحدث ذلك لاحقا في غرفة تبديل ملابس اللاعبين. أعتقد أن ميسي نفسه لم يكن سعيدا بالأمر. الحركة – بنظري – لم تكن ناجحة”.

البشت .. وأزمة الإعلام الغربي الغرب يعيش نكبة أخلاقية غير مسبوقة ويريد جر بقية العالم معه إلى الهاوية.#كاس_العالم_FIFA pic.twitter.com/NUkWukKZXU — عبدالله البندر (@a_albander) December 19, 2022

ردّ على السعار الغربي

حالة السعار الغربي تجاه تلك اللقطة، ردّ عليها العرب بأنها ليست الواقعة الأولى من نوعها، فعندما تُوّج الأسطورة البرازيلية بيليه عام 1970 بكأس العالم في المكسيك، ارتدى حينها القبعة المكسيكية الشهيرة.

لكن آخرين حاججوا بأنّه من خلال العودة إلى لحظة التتويج في 1970، فقد رفع بيليه الكأس، ولم يكن حينها يرتدي القبعة، وإنما ارتداها في وقت لاحق، وبالتالي يرون أنه كان من الممكن إهداء ميسي البشت القطري في وقت لاحق، وليس في لحظة تسلم ورفع الكأس.