أحمد الفيشاوي في أحضان رانيا يوسف .. صور تثير الجدل (شاهد)

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وطن– أثارت الفنانة المصرية رانيا يوسف، الجدل بصورها الجريئة مع مواطنها الفنان أحمد الفيشاوي. احتفالاً بعيد الميلاد المجيد.

فستان أحمر ناري

ونشر أحمد الفيشاوي صوراً من الاحتفال برأس السنة في أحد الأماكن. وظهر وهو يجلس في أحضان رانيا التي كانت ترتدي فستاناً أحمر قصير بفتحة صدر تكشف الكثير.

ولمح أحمد الفيشاوي إلى أن الصور فقط من تحضيرات مسلسل “ورد وريحان” الذي يجمعهما.

وكتب أحمد: “أعمل على سكريبت مسلسل ورد ريحان، واحتفل بالكريسماس مع واحدة من الممثلات المفضلين بالنسبة لي. وأطيب قلب رانيا يوسف“.

ورد وريحان

ومسلسل “ورد وريحان”، هو أول مسلسل من إخراج محمد نبيل صابر. وهو من قصته ونور أحمد. وسيناريو وحوار محمد أشرف.

وأثارت الصورة سخرية وغضباً في الوقت نفسه بين متابعي رانيا يوسف وأحمد الفيشاوي.

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وجاء في التعليقات: “محدش يفهمهم غلط دي زي امه حتي رايحلها ب شنطه المدرسه “.

وسخر آخر: “حنينه رانيا يوسف دي اوي”.

وتساءل متابع: “هما متجوزين ولامتصاحبين ولاحاجه تالتة”.

بدورها نشرت رانيا صوراً أخرى وهي تقرأ السيناريو مع أحمد الفيشاوي. وعلقت: “من تحضيرات فيلم ورد وريحان مع أحمد.. مستعدين؟”.

علاقة جديدة

واستعرض الفيشاوي في وقت سابق علاقته الجديدة بفتاة لم يكشف هويتها. بعد انفصاله عن ندى الكامل.

ونشر الفيشاوي مجموعة صور له عبر حسابه على “انستقرام” وهو يمارس الغوص، برفقة فتاة ترتدي بكيني أزرق.

وعلق الفيشاوي على الصورة: ” ذهبت للسباحة اليوم ووجدت حورية البحر الصغيرة”.

مش بخاف ربنا

أما رانيا يوسف، فقد أثارت الجدل بتصريحات جديدة، خلال استضافتها في برنامج “صدى الملاعب”، الذي يقدمه الإعلامي مصطفى الآغا.

وقالت رانيا يوسف عن تصدّرها التريند دوماً: “مبعرفش أكذب في حياتي لأن بحب ربنا ومش بخاف منه ولا من البشر”.

وتابعت: “الناس دائما فهماني غلط لأن لما بتسأل بقول إجابات من قلبي”.

وحين سألها مصطفى الآغا، ما هو الشيء الذي تتمنى تغييره لو عاد بها الزمن؟، أجابت رانيا يوسف: “إذا عاد بي الزمن للوراء هغير إن متجوزش تاني ولا تالت مرة. يعني أتجوز مرة واحدة بس اللي هي الأولانية ومتجوزش تاني ولا تالت”.

وأشارت رانيا إلى أنها تتمنى العمل الفترة المقبلة مع مواطنها الفنان أحمد حلمي، لأنها تحب الكوميديا كثيراً. بحسب تعبيرها.