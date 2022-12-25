نظام “السيسي” يلجأ لـ رونالدو لترويج دعوته للمواطنين بتناول أرجل الدجاج فتم فضحه(شاهد)

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وطن – لم يكتف المعهد القومي للتغذية التابع للهيئة العامة للمعاهد والمستشفيات التعليمية في مصر من فضيحة دعوته للشعب المصري لأكل أرجل الدجاج ونشره قصيدة عن فوائدها في ظل الازمة الاقتصادية الخانقة التي تسبب بها النظام لغالبية الشعب، بل لجأت الهيئة للترويج إلى الأمر باستخدام صورة للاعب المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو للترويج لدعوتها بعد حملة الغضب التي اجتاحت مواقع التواصل ضدها.

ونشر المعهد القومي للتغذية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك“، صورة مزوة للاعب منشستر يونايتد السابق ونجم المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو، ظهر فيها أثناء تواجده في إحدى المطاعم (على ما يبدو) مطعم وأمامه طبق يحتوي على “أرجل دجاج”، قبل أن يتم حذفها لاحقا، بسبب ما واجهه المعهد من تعليقات اتهمته بالسير في ركب النظام بطريقة مستفزة.

وأرفق المعهد الصورة بتعليق قال فيه: “أرجل الدجاج مفيدة حتى اسأل كريستيانو”، داعيا المنشور المصريين للبحث عن بدائل غذائية منخفضة التكلفة لتوفير الميزانية.

❌ نشرت الصفحة الرسمية للمعهد القومي للتغذية على فيسبوك، صورة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو على مائدة الطعام، وأمامه طبق من أرجل الفراخ، مدللة أن وجبة غير مكلفة وغنية بالبروتين، كما أن سعراتها الحرارية معتدلة.#صحيح_مصر pic.twitter.com/Xu8HnFqZOr — صحيح مصر (@SaheehMasr) December 25, 2022

حقيقة الصورة

وكان كريستيانو رونالدو قد نشر الصورة عبر حسابه على إنستغرام قبل نحو 6 سنوات، تظهر طبقاً آخر.

وظهر النجم البرتغالي، هو يتناول طبقاً من لحم الدجاج والخضراوات، في حين تم استبدال هذا الطبق بطبقٍ من حساء أرجل الدجاج في المنشور المضلل للمعهد القومي للتغذية.

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المعهد القومي للتغذية يروج للمصريين أرجل الدجاج

وكان المعهد القومي للتغذية في مصر، قد طالب المصريين بإعادة النظر في تناول “أرجل الفراخ” التي تباع بأسعار رخيصة تتراوح بين خمسة وعشر جنيهات للكيلو في الأسواق.

وقال المعهد في بيان، إنّ أرجل الدجاج بديل غذائي غني بالبروتين وموفّر في الميزانية.

وأضاف أنّها من المصادر غير المكلفة وغنية بالبروتين وتحتوي على سعرات حرارية ولكن بصورة معتدلة، فعند إزالة الجلد توفر رجل الدجاجة 106 سعرات حراري، في حين أن الفخذ وحده بدون جلد الدجاجة يحتوي على 176 سعراً حرارياً.

وأشار إلى أنّ أرجل الدجاج غنية بالبروتين والفيتامينات والمعادن اللازمة لإصلاح أنسجة الجلد ونمو العضلات.

ولفت إلى أنّها غنية بالكولاجين الضروري لتجديد خلايا البشرة وتأخير علامات الشيخوخة والحفاظ على صحة الشعر والأظافر، ومنح الغضاريف المرونة التي تساعد المفاصل المتصلة بها على الحركة، مما يساعد على تخفيف آلام المفاصل.

🛑المعهد القومي للتغذية يبرز أهمية تناول أرجل الدجاج

الكيلو بـ10 جنيهات فقط.. وقيمة غذائية كبيرة pic.twitter.com/vinxB413Zd — Shorouk News (@Shorouk_News) December 24, 2022

وفي وقت متزامن، نشرت عدة وسائل إعلام مصرية تابعة للنظام منها “كايرو 24″ و” صدى البلد” “مصراوي”، تقارير تتحدث عن “فوائد أرجل الدجاج”، مما أثار ضجة في أوساط النشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي.